Musk diz que Twitter é ‘nicho’ e precisa alcançar mais americanos

O bilionário Elon Musk, homem mais rico do mundo, não perdeu a oportunidade de mais uma vez expor seus planos para o Twitter ao ser abordado por repórteres no tapete vermelho do Met Gala, o tradicional baile beneficente da revista Vogue que reuniu dezenas de celebridades na noite de segunda-feira no museu Metropolitan, em Nova York.

— Neste momento, (o Twitter) é tipo um nicho. Eu quero que uma percentagem muito maior do país esteja nele, engajado num diálogo — disse o fundador da Tesla, que foi ao baile acompanhado de sua mãe, Maye Musk, de 74 anos, que é modelo e influenciadora digital.