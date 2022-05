Twitter teme perder anunciantes com incertezas sobre venda para Musk

Em documento enviado ao órgão regulador do mercado de capitais americano, o Twitter alertou que pode perder anunciantes e empregados, que estariam preocupados com o futuro da empresa em meio às incertezas sobre a venda da plataforma para o bilionário Elon Musk.

O Twitter disse que pode ser difícil atrair e reter talentos, num setor em que a mão de obra qualificada é escassa, e mencionou “a possibilidade de nossos atuais empregados ficarem dispersos e verem sua produtividade cair como resultado das incertezas em relação à compra”, segundo o documento entregue nesta segunda-feira.

A companhia acrescentou que será difícil fazer qualquer mudança em seu modelo de negócios até que a aquisição da empresa por Musk seja concluída.

O homem mais rico do mundo teve sua proposta de compra aceita pelo conselho de administração da plataforma no mês passado mas especialistas acreditam que o negócio, que avalia o Twitter em US$ 44 bilhões, só estará totalmente concluído no fim deste ano.