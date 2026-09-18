iPhone 18 Pro: vale a pena trocar de celular?

RESUMO ＋ Após testar o iPhone 18 Pro e o Pro Max, a EXAME concluiu que a troca vale mais a pena para usuários do iPhone 15 Pro, 14 Pro ou modelos anteriores. Quem já tem o iPhone 17 Pro pode esperar outra geração. No Brasil, os novos aparelhos custam a partir de R$ 11.999 e R$ 12.999.

Trocar de celular todo ano nunca foi hábito do dono de iPhone. Segundo a pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box, usuários de iPhone no Brasil ficam, em média, 3 anos e 4 meses com o mesmo aparelho — bem mais que a média de usuários de Android, de 2 anos e 7 meses.

É justamente esse ciclo mais longo que ajuda a responder à pergunta mais feita desde o lançamento do iPhone 18 Pro: vale a pena trocar agora ou esperar mais um ano?

Depois de testar o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max, a EXAME chegou a uma conclusão prática: o upgrade faz mais sentido para quem está há três gerações ou mais sem trocar de aparelho — ou seja, quem ainda usa um iPhone 15 Pro, 14 Pro ou modelo mais antigo.

Quem tem o iPhone 17 Pro pode esperar

Para quem já usa o iPhone 17 Pro, o salto não é gigantesco.

O aparelho do ano passado continua sendo excelente, e as mudanças mais visíveis do 18 Pro estão concentradas em velocidade de processamento e capacidade de inteligência artificial (IA), não em design ou em recursos totalmente novos de câmera para o uso cotidiano.

A diferença de bateria e a nova abertura variável da câmera são reais, mas talvez não justifiquem, sozinhas, o custo de um upgrade tão recente.

Quem vem de gerações mais antigas sente a diferença

Já para quem vem de um iPhone 15 ou 16 — ou de modelos ainda mais antigos —, o upgrade faz muito mais sentido. A diferença de desempenho em tarefas de IA, a nova câmera com abertura ajustável e a maior autonomia de bateria tornam o 18 Pro um salto real para quem está há duas ou três gerações sem trocar de aparelho.

Vale lembrar que o iPhone 18 Pro é, hoje, o dispositivo da Apple mais claramente desenhado para a era da inteligência artificial — um discurso que a própria empresa reforçou em praticamente todos os lançamentos de 2026, da Apple Intelligence mais rápida à nova Siri, que deve chegar em português ao Brasil ainda este ano.

Quanto custa cada geração, lado a lado

O preço também entra na conta. No Brasil, o iPhone 18 Pro parte de R$ 11.999, e o Pro Max, de R$ 12.999 — valores de lançamento oficial da Apple.

Modelo Ano Preço inicial iPhone 15 Pro 2023 R$ 10.099 iPhone 16 Pro 2024 R$ 11.299 iPhone 17 Pro 2025 R$ 11.499 iPhone 18 Pro 2026 R$ 11.999 iPhone 15 Pro Max 2023 R$ 10.999 iPhone 16 Pro Max 2024 R$ 12.499 iPhone 17 Pro Max 2025 R$ 12.499 iPhone 18 Pro Max 2026 R$ 12.999

Quem está há três gerações sem trocar paga a diferença entre o iPhone 15 Pro (que custava R$ 10.099 no lançamento) e o iPhone 18 Pro (R$ 11.999 hoje) — R$ 1.900 a mais — mas ganha um salto de desempenho equivalente a três anos de evolução de chip, câmera e IA de uma só vez.

Já quem trocasse de um iPhone 17 Pro (R$ 11.499 no lançamento) para o 18 Pro (R$ 11.999) pagaria apenas R$ 500 a mais por um upgrade bem mais modesto.

O veredito

Se o seu celular atual tem três anos ou mais, o iPhone 18 Pro entrega ganhos fortes o suficiente para justificar a troca — e coincide, quase exatamente, com o tempo médio que o próprio dono de iPhone brasileiro costuma esperar antes de trocar de aparelho.

Se você já tem o 17 Pro, o conselho é esperar mais uma geração, a menos que a nova câmera ou a bateria estendida seja, para o seu uso específico, um diferencial que valha o investimento.