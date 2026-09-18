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Warren Buffett se aposentou? O que será da Berkshire Hathaway sem o 'oráculo' de Omaha

Howard Buffett, filho de Warren, assume o conselho enquanto o CEO Greg Abel enfrenta o teste da alocação de capital

Warren Buffett: investidor deixou a presidência do conselho da Berkshire Hathaway. (Bank/NBCUniversal via/Getty Images)

Warren Buffett: investidor deixou a presidência do conselho da Berkshire Hathaway. (Bank/NBCUniversal via/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11h18.

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Um dos investidores mais influentes do mundo, Warren Buffett concluiu nesta sexta-feira, 18, mais uma etapa de sua saída do comando da Berkshire Hathaway. Aos 96 anos, ele deixou a presidência do conselho de administração e passou a ocupar o posto de presidente emérito. O anúncio rapidamente ganhou repercussão no X, onde diversos usuários comentaram a decisão com humor e memes.

Abaixo, uma das pessoas afirma que "ele finalmente vai poder usufruir da sua aposentadoria":

Outro post mostra o famoso personagem Thanos, da Marvell, sentando-se após concluir a missão que desejava, fazendo alusão a Buffett.

Howard Buffett, filho do investidor e integrante do conselho desde 1993, assumiu a presidência do colegiado com efeito imediato.

A mudança não representa uma saída completa da empresa, pois Buffett continuará como membro do conselho e poderá oferecer opiniões e aconselhamento à administração. A gestão cotidiana permanece sob responsabilidade de Greg Abel, que assumiu o posto de CEO no início de 2026.

A interpretação predominante entre as análises internacionais é que o anúncio conclui uma sucessão preparada durante anos. A troca tem impacto, principalmente, sobre a governança e a preservação da cultura da Berkshire, uma vez que a transição operacional já havia ocorrido.

Transição reforça confiança em Greg Abel

Na carta sobre o anúncio de sua saída da presidência do conselho, Buffett afirmou aos acionistas que o desempenho de Abel ajudou a determinar o momento escolhido para completar sua retirada dos cargos de liderança. De acordo com o investidor, suas expectativas para o novo CEO eram muito elevadas e foram superadas.

A declaração funciona como mais um voto público de confiança em Abel. O executivo já vinha tomando as principais decisões do conglomerado e agora passa a comandar a Berkshire sem Buffett em nenhum dos dois postos formais mais importantes.

A permanência de Buffett no conselho, porém, cria uma transição gradual, e Abel poderá recorrer à experiência de seu antecessor em grandes aquisições, decisões de investimento ou períodos de turbulência nos mercados. Essa configuração reduz o risco de uma ruptura repentina, na visão de analistas.

Howard Buffett terá missão de preservar a cultura

A escolha de Howard Buffett para presidir o conselho estabelece uma divisão clara de responsabilidades dentro da companhia. Abel continuará responsável pela gestão, pelas operações e pela alocação de capital, já o filho de Buffett se concentrará na governança e na preservação dos princípios desenvolvidos por seu pai.

Ao comentar a mudança, Abel afirmou que Howard será o guardião da cultura e dos valores da Berkshire.

Essa estrutura procura responder a uma preocupação recorrente dos acionistas, que querem entender quem tomará as decisões de investimento e também como o conglomerado manterá sua autonomia gerencial, sua disciplina financeira e sua visão de longo prazo.

Howard não administrará diretamente as dezenas de empresas controladas pela Berkshire, mas sua presença no conselho deve funcionar como uma proteção institucional para o modelo criado por Buffett.

Alocação de capital será o principal teste

O verdadeiro teste para Greg Abel será decidir como utilizar o enorme volume de recursos acumulado pela Berkshire. No segundo trimestre, o conglomerado começou a reduzir sua reserva de caixa, ampliou investimentos em ações, incluindo papéis da Alphabet (dona do Google), e retomou as recompras de ações próprias.

O lucro operacional trimestral avançou 16%, para US$ 12,98 bilhões, superando as projeções do mercado. O resultado oferece uma base positiva para o início da gestão de Abel, mas a imprensa internacional vê que ainda é cedo para avaliar sua capacidade de produzir retornos consistentes.

O executivo terá de escolher entre grandes aquisições, investimentos no mercado acionário, expansão das subsidiárias, recompra de papéis e uma eventual distribuição de dividendos.

Acompanhe tudo sobre:warren-buffettBerkshire Hathaway

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