Por que o iPhone 18 Pro não esquenta tanto quanto os outros celulares da Apple?

RESUMO ＋ O iPhone 18 Pro esquentou menos que o iPhone 17 Pro em testes de uso intenso feitos pela EXAME. A melhoria está na câmara de vapor maior e conectada diretamente ao chip A20 Pro. Segundo a Apple, o novo sistema dissipa melhor o calor durante tarefas de inteligência artificial e períodos prolongados de alta demanda.

O novo iPhone 18 Pro resolveu, de uma vez, uma reclamação recorrente de quem usa o celular por tempo prolongado: o aparelho esquentando até incomodar a mão.

Em testes de uso intenso feitos pela EXAME, a diferença em relação ao iPhone 17 Pro apareceu rápido — o modelo novo esquenta menos, mesmo sob demanda pesada e contínua.

A explicação está numa peça pouco visível, mas central para o desempenho do aparelho. O sistema de câmara de vapor, que a Apple introduziu no iPhone 17 Pro no ano passado, ganhou uma versão maior no iPhone 18 Pro. Dessa vez, a peça foi conectada diretamente ao chip A20 Pro, em vez de ficar apenas próxima a ele.

Segundo a Apple, essa conexão direta melhora a dissipação de calor justamente nos momentos em que o processador mais exige energia — como durante o processamento de tarefas de inteligência artificial (IA) diretamente no aparelho ou uso pesado prolongado.

É nesses picos de uso que os smartphones costumam esquentar mais rápido, e é exatamente aí que a Apple concentrou a melhoria.

Como uma câmara de vapor funciona?

Uma câmara de vapor funciona como um pequeno sistema de resfriamento fechado dentro do próprio celular. Um líquido guardado ali dentro evapora assim que entra em contato com as partes mais quentes do aparelho, geralmente perto do processador. Esse vapor se movimenta até uma área mais fria do corpo do smartphone, onde condensa de volta em líquido, e o ciclo recomeça.

O resultado prático é uma distribuição mais uniforme do calor por todo o aparelho, em vez de deixá-lo concentrado num único ponto quente perto do chip. É essa distribuição que evita que o iPhone fique desconfortável na mão ou que o próprio desempenho caia por superaquecimento.

O que muda especificamente no iPhone 18 Pro?

No novo modelo, a câmara de vapor maior significa mais área de contato disponível para dissipar calor.

Já a conexão direta ao A20 Pro reduz o caminho físico que o calor precisa percorrer até começar a ser resfriado, tornando todo o processo mais rápido.

Juntas, essas duas mudanças explicam por que o aparelho aguenta uso intenso por mais tempo sem esquentar tanto quanto a geração anterior.

Can’t believe how far we have come today since the last time we used to put iPhone in the fridge to quickly cool it down With the vapor chamber cooling system, it pushes all the heat out. When your iPhone is idle, it will quickly cool it down without you having to put it in the… pic.twitter.com/VVCeza5gpq — Savvy (@TechnovityTech) September 17, 2026