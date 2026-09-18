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Por que o iPhone 18 Pro não esquenta tanto quanto os outros celulares da Apple?

Câmara de vapor maior, conectada diretamente ao chip A20 Pro, ajuda a dissipar calor durante uso intenso

iPhone 18 Pro: versão chega nesta sexta-feira, 18, no Brasil (Tamires Vitorio/Exame)

iPhone 18 Pro: versão chega nesta sexta-feira, 18, no Brasil (Tamires Vitorio/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 08h41.

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O iPhone 18 Pro esquentou menos que o iPhone 17 Pro em testes de uso intenso feitos pela EXAME. A melhoria está na câmara de vapor maior e conectada diretamente ao chip A20 Pro. Segundo a Apple, o novo sistema dissipa melhor o calor durante tarefas de inteligência artificial e períodos prolongados de alta demanda.

O novo iPhone 18 Pro resolveu, de uma vez, uma reclamação recorrente de quem usa o celular por tempo prolongado: o aparelho esquentando até incomodar a mão.

Em testes de uso intenso feitos pela EXAME, a diferença em relação ao iPhone 17 Pro apareceu rápido — o modelo novo esquenta menos, mesmo sob demanda pesada e contínua.

A explicação está numa peça pouco visível, mas central para o desempenho do aparelho. O sistema de câmara de vapor, que a Apple introduziu no iPhone 17 Pro no ano passado, ganhou uma versão maior no iPhone 18 Pro. Dessa vez, a peça foi conectada diretamente ao chip A20 Pro, em vez de ficar apenas próxima a ele.

Segundo a Apple, essa conexão direta melhora a dissipação de calor justamente nos momentos em que o processador mais exige energia — como durante o processamento de tarefas de inteligência artificial (IA) diretamente no aparelho ou uso pesado prolongado.

É nesses picos de uso que os smartphones costumam esquentar mais rápido, e é exatamente aí que a Apple concentrou a melhoria.

Como uma câmara de vapor funciona?

Uma câmara de vapor funciona como um pequeno sistema de resfriamento fechado dentro do próprio celular. Um líquido guardado ali dentro evapora assim que entra em contato com as partes mais quentes do aparelho, geralmente perto do processador. Esse vapor se movimenta até uma área mais fria do corpo do smartphone, onde condensa de volta em líquido, e o ciclo recomeça.

O resultado prático é uma distribuição mais uniforme do calor por todo o aparelho, em vez de deixá-lo concentrado num único ponto quente perto do chip. É essa distribuição que evita que o iPhone fique desconfortável na mão ou que o próprio desempenho caia por superaquecimento.

O que muda especificamente no iPhone 18 Pro?

No novo modelo, a câmara de vapor maior significa mais área de contato disponível para dissipar calor.

Já a conexão direta ao A20 Pro reduz o caminho físico que o calor precisa percorrer até começar a ser resfriado, tornando todo o processo mais rápido.

Juntas, essas duas mudanças explicam por que o aparelho aguenta uso intenso por mais tempo sem esquentar tanto quanto a geração anterior.

Perguntas frequentes

O iPhone 18 Pro esquenta menos que o iPhone 17 Pro? ＋

Sim. Em testes de uso intenso feitos pela EXAME, o iPhone 18 Pro esquentou menos que o iPhone 17 Pro, mesmo sob demanda pesada e contínua.

Por que o iPhone 18 Pro esquenta menos? ＋

O iPhone 18 Pro possui uma câmara de vapor maior e conectada diretamente ao chip A20 Pro. As mudanças ampliam a área de dissipação e reduzem o caminho que o calor percorre até o sistema de resfriamento.

Como funciona a câmara de vapor do iPhone? ＋

A câmara contém um líquido que evapora ao entrar em contato com as partes mais quentes do aparelho. O vapor segue para uma região mais fria, volta ao estado líquido e reinicia o ciclo.

Qual é a vantagem de conectar a câmara de vapor ao chip A20 Pro? ＋

A conexão direta permite que o calor comece a ser dissipado mais rapidamente. Segundo a Apple, o sistema atua nos momentos em que o processador exige mais energia.

Quais tarefas fazem o iPhone 18 Pro esquentar mais? ＋

Tarefas de inteligência artificial processadas no próprio aparelho e períodos prolongados de uso pesado elevam a demanda de energia, segundo a Apple. É nesses picos que os smartphones costumam aquecer com mais rapidez.

A câmara de vapor ajuda a manter o desempenho do iPhone? ＋

Sim. A distribuição uniforme do calor reduz a concentração de temperatura perto do chip, o que ajuda a evitar desconforto na mão e queda de desempenho por superaquecimento.

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