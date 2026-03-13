Invest

CEO da Adobe deixa o cargo após 18 anos em meio à pressão da IA

Saída ocorre após queda das ações e em meio a questionamentos de investidores sobre a posição da empresa na corrida da inteligência artificial generativa

CEO da Adobe: Shantanu Narayen deixa o cargo após 18 anos no comando. (Adobe/Divulgação)

Ana Luiza Serrão
Repórter de Invest

Publicado em 13 de março de 2026 às 09h53.

O CEO da Adobe, Shantanu Narayen, deixará o cargo após 18 anos à frente da companhia, em meio ao crescente ceticismo de investidores sobre a capacidade da empresa de manter a liderança no mercado de software diante do avanço da inteligência artificial generativa.

O impacto foi sentido também nas ações. Em 2026, elas já caíram 23% em 2026, além de terem recuado mais de 7% nas negociações após o anúncio da saída do CEO. O executivo permanecerá na função até que um sucessor seja escolhido e continuará como presidente do conselho.

A informação foi divulgada pela própria Adobe em comunicado e repercutida pela Bloomberg. A mudança ocorre em um momento em que investidores questionam se a companhia conseguirá prosperar na nova fase da indústria tecnológica, marcada pelo surgimento de ferramentas de criação com avanço da IA.

A analista da Emarketer, Grace Harmon, vê que a troca no comando pode trazer incertezas para o mercado. Em mensagem enviada à agência, ela afirmou que a mudança levanta dúvidas sobre "continuidade estratégica, prioridades de alocação de capital e ritmo de inovação."

"Os investidores provavelmente se concentrarão em saber se a nova liderança manterá o equilíbrio entre a execução disciplinada e o investimento agressivo em IA, especialmente à medida que a concorrência em IA criativa e empresarial se intensifica."Grace Harmon, analista da Emarketer

Muitas das ferramentas de criação com IA mais populares são desenvolvidas por empresas concorrentes e startups especializadas, o que tem pressionado companhias consolidadas do setor. A Adobe tem buscado responder a esse cenário. Mesmo assim, investidores têm se questionado.

Afinal, será que essas iniciativas serão suficientes para preservar a ampla participação de mercado da empresa?

Como foi o comando de Narayen?

Narayen assumiu o comando da Adobe no fim de 2007 e liderou um período de forte expansão da empresa. Desde então, a receita anual da companhia aumentou quase seis vezes, alcançando cerca de US$ 24 bilhões. O número de funcionários também cresceu de cerca de 7 mil para mais de 30 mil no período.

Durante sua gestão, o executivo conduziu uma das primeiras grandes transições da indústria de software para o modelo de assinatura, no qual clientes passam a pagar mensalmente pelo acesso a pacotes de aplicativos, em vez de adquirir licenças permanentes.

A mudança transformou o modelo de negócios da Adobe e ampliou sua base global de usuários.

Agora, o comitê responsável pela condução da escolha será liderado pelo diretor independente líder da Adobe, Frank Calderoni, que ficará encarregado de avaliar candidatos internos e externos para a posição.

Ele destacou o papel de Narayen na transformação da Adobe ao longo das últimas duas décadas. "Em nome do conselho, quero reconhecer as contribuições de Shantanu como CEO e arquiteto da transformação da Adobe nos últimos 18 anos, além de posicionar a empresa para o sucesso na era impulsionada pela IA."

O processo de sucessão buscará identificar o líder mais adequado para conduzir a próxima fase de crescimento da companhia, de acordo com Calderoni.

