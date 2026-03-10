LinkedIn não mostra tudo: onde as empresas estão encontrando a nova geração de talentos

O LinkedIn virou uma verdadeira porta de entrada para o mercado de trabalho. A plataforma reúne mais de 1 bilhão de usuários no mundo e cerca de 70 milhões no Brasil, segundo dados da própria empresa. Para recrutadores, tornou-se um banco de talentos global, organizado por experiência profissional, competências e histórico de carreira.

Esse modelo funciona de forma eficiente para perfis já inseridos no mercado de trabalho. Profissionais com trajetória estruturada, histórico de empresas e rede de contatos consolidada são facilmente identificados por ferramentas de busca e algoritmos de recomendação.

O problema aparece quando o foco passa a ser profissionais no início de carreira, estudantes, recém-formados e jovens que ainda não possuem trajetória profissional extensa. Muitos não têm experiência formal, rede profissional desenvolvida ou domínio das práticas de construção de perfil na plataforma. O resultado é um recorte limitado de visibilidade.

Dados da Universum Global Talent Survey 2024, mostram que mais de 144 mil estudantes em 9 países, ainda estão em fase de exploração profissional e construção de repertório de carreira. Nesse estágio, a presença digital não necessariamente reflete potencial ou capacidade de desenvolvimento.

Mudança no comportamento da geração que entra no mercado

A nova geração que chega ao mercado apresenta padrões diferentes de interação com empresas e oportunidades de carreira.

Relatório da Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2024 aponta que jovens valorizam proximidade com empregadores e experiências de contato direto antes de considerar uma empresa como opção de carreira.

Interação com profissionais, programas educacionais e participação em comunidades aparecem entre os principais fatores que influenciam essa decisão. Esse comportamento desloca parte do networking profissional para fora das plataformas digitais tradicionais.

Eventos universitários, programas de formação, comunidades de carreira e iniciativas educacionais passaram a funcionar como espaços de descoberta mútua. Empresas conhecem jovens talentos ainda em fase de desenvolvimento, enquanto estudantes têm acesso direto a profissionais e lideranças.

Para organizações que disputam talentos em áreas como tecnologia, negócios e dados, esse movimento deixou de ser periférico e passou a integrar a estratégia de recrutamento.

O avanço das comunidades e eventos de carreira

Nos últimos anos, empresas ampliaram investimentos em iniciativas que aproximam jovens profissionais antes mesmo da entrada formal no mercado. Programas de relacionamento com universidades e eventos de carreira cresceram entre empresas que buscam antecipar a identificação de talentos em estágio inicial.

Em vez de esperar que os candidatos apareçam nas plataformas de recrutamento, empresas passaram a criar ambientes de conexão direta. Conferências, programas educacionais, hackathons e comunidades profissionais funcionam como pontos de encontro entre empresas e jovens em formação.

Nesses espaços, o networking acontece de forma mais orgânica e menos mediada por currículos formais. Para os estudantes, esses ambientes oferecem acesso a informações sobre carreira, contato com profissionais do setor e compreensão mais concreta das oportunidades disponíveis.

Para as empresas, funcionam como um radar antecipado de talentos.

Uma ponte entre empresas e novos profissionais

A Conferência de Carreira Na Prática 2026 conecta empresas a universitários e recém-formados das principais universidades do país em um ambiente estruturado para networking, entrevistas e processos seletivos concentrados em um único dia.

A Conferência acontece no dia 13 de abril, em São Paulo, reunindo empresas de diferentes setores e centenas de candidatos qualificados. Ao participar da Conferência de Carreira, sua empresa poderá:

Conhecer e entrevistar jovens talentos pré-selecionados , com interesse real em iniciar a carreira

Participar de processos seletivos e interações diretas com candidatos no mesmo dia

Fortalecer sua marca empregadora junto a universitários e recém-formados de alto potencial

Conectar-se a centenas de jovens em busca da primeira grande oportunidade profissional

