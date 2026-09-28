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China prepara baterias mais duráveis para carros, robôs e data centers

Plano divulgado pelo governo chinês estabelece metas para baterias de estado sólido e alta durabilidade até 2030, ampliando aplicações para setores como aviação, robótica e armazenamento de energia

Tecnologia: novo plano divulgado na China prevê baterias de estado sólido em larga escala até 2030 e modelos com vida útil de até 15 mil ciclos (Imagem gerada por IA)

Tecnologia: novo plano divulgado na China prevê baterias de estado sólido em larga escala até 2030 e modelos com vida útil de até 15 mil ciclos (Imagem gerada por IA)

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Agência

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15h45.

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A China quer levar as baterias totalmente de estado sólido a uma fase inicial de aplicação em larga escala até 2030. O país também estabeleceu como meta que baterias de lítio de longa duração cheguem a uma vida útil de até 15 mil ciclos.

As metas fazem parte de um novo plano para a indústria de baterias divulgado nesta segunda-feira (28) pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e outros seis órgãos do governo chinês.

O documento prevê avanços em diferentes tecnologias, incluindo baterias de lítio, sódio e fluxo. A estratégia também envolve o desenvolvimento de novos materiais para eletrodos, eletrólitos e outros componentes usados na fabricação.

Uma das prioridades será ampliar o uso dessas baterias para além dos veículos elétricos e produtos eletrônicos. O plano prevê aplicações em embarcações, aviação, robôs inteligentes, máquinas de engenharia e equipamentos agrícolas.

A expansão também deve alcançar sistemas de armazenamento de energia. As novas baterias poderão ser utilizadas junto à geração de energia, em redes elétricas, parques industriais e data centers.

Outros formatos também aparecem no planejamento. Baterias flexíveis e de formatos especiais deverão ter aplicações ampliadas em dispositivos vestíveis, casas inteligentes e equipamentos médicos móveis.

O plano inclui ainda medidas para aumentar a coleta, reciclagem e reutilização de baterias usadas. As empresas deverão participar da estruturação desses sistemas, diretamente ou por meio de terceiros, de acordo com o volume de produtos colocados no mercado.

Fonte: China news

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