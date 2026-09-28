China prepara baterias mais duráveis para carros, robôs e data centers

A China quer levar as baterias totalmente de estado sólido a uma fase inicial de aplicação em larga escala até 2030. O país também estabeleceu como meta que baterias de lítio de longa duração cheguem a uma vida útil de até 15 mil ciclos.

As metas fazem parte de um novo plano para a indústria de baterias divulgado nesta segunda-feira (28) pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e outros seis órgãos do governo chinês.

O documento prevê avanços em diferentes tecnologias, incluindo baterias de lítio, sódio e fluxo. A estratégia também envolve o desenvolvimento de novos materiais para eletrodos, eletrólitos e outros componentes usados na fabricação.

Uma das prioridades será ampliar o uso dessas baterias para além dos veículos elétricos e produtos eletrônicos. O plano prevê aplicações em embarcações, aviação, robôs inteligentes, máquinas de engenharia e equipamentos agrícolas.

A expansão também deve alcançar sistemas de armazenamento de energia. As novas baterias poderão ser utilizadas junto à geração de energia, em redes elétricas, parques industriais e data centers.

Outros formatos também aparecem no planejamento. Baterias flexíveis e de formatos especiais deverão ter aplicações ampliadas em dispositivos vestíveis, casas inteligentes e equipamentos médicos móveis.

O plano inclui ainda medidas para aumentar a coleta, reciclagem e reutilização de baterias usadas. As empresas deverão participar da estruturação desses sistemas, diretamente ou por meio de terceiros, de acordo com o volume de produtos colocados no mercado.

Fonte: China news