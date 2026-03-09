Nova big tech chinesa? Victory Giant fará IPO com arrecadação estimada em US$ 2 bilhões

A fabricante de componentes eletrônicos Victory Giant está em busca de uma oferta pública (IPO) em Hong Kong, na China. Planejada para abril, a listagem é a segunda da companhia que já fez o mesmo em Shenzhen.

A nova listagem pode arrecadar mais de US$ 2 bilhões; a iniciativa foi aprovada pelo conselho interno em julho de 2025 e recentemente permitida pelo regulador de valores mobiliários do país.

Com receita de US$ 1,9 bilhão no último ano fiscal, a empresa tem foco em placas de circuito impresso e se vale da vantagem de ser uma das fornecedoras da Nvidia.

China insiste em IPOs

O país asiático tem incentivado que empresas passem pelo processo de listagem pública, especialmente aquelas com fabricação de itens relacionados ao avanço da indústria de inteligência artificial. Até o momento, 350 companhias aguardam para iniciar a oferta e o mês de janeiro registrou um recorde de US$ 6 bilhões em receita das primeiras vendas de ações.

O crescimento do setor de tecnologia da China é apoiado por investidores como JPMorgan Asset Management Holdings e demais financiadores dos Estados Unidos, que direcionam atenção financeira para fabricações de chips de IA de diferentes empresas — entre elas, estão Alibaba, Montage Technology Co. e Baidu.

A Moore Threads registrou um aumento de 400% das ações no final de 2025 e um IPO de US$ 1,1 bilhão na bolsa de Xangai em um momento que a China cresce com o desenvolvimento de alternativas locais para as líderes do setor no Ocidente.