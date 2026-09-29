Esta fruta contém composto que melhora função do coração em até 80%, diz estudo

Um composto produzido pelo organismo após o consumo de alimentos como romã, nozes e algumas frutas vermelhas melhorou indicadores da função cardíaca em até 80% em modelos animais. A descoberta pode abrir caminho para novos tratamentos contra um tipo de insuficiência cardíaca ainda difícil de tratar.

Chamado urolitina A, o composto ajudou o músculo cardíaco a relaxar e reduziu alterações prejudiciais ao coração. Os pesquisadores também observaram efeitos em tecido cardíaco humano cultivado em laboratório. O estudo foi conduzido por cientistas do King's College London e publicado na revista científica Science Advances.

A pesquisa analisou a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEp). Nessa condição, o coração mantém sua capacidade de bombear sangue, mas fica rígido e apresenta dificuldade para relaxar entre os batimentos. Como consequência, o órgão tem mais dificuldade para se encher adequadamente de sangue. Entre os sintomas estão falta de ar, fadiga e redução da capacidade de realizar exercícios.

A condição representa aproximadamente metade dos casos de insuficiência cardíaca no Reino Unido. As opções de tratamento ainda são relativamente limitadas.

Como a urolitina A atua no coração

Os cientistas descobriram que a urolitina A atua sobre uma proteína chamada PKGIα, envolvida na função dos vasos sanguíneos e no relaxamento do músculo cardíaco. O composto age sobre um aminoácido específico da proteína e ativa uma via associada à função cardiovascular.

Nos modelos animais, o tratamento com urolitina A melhorou em até 80% parâmetros da função cardíaca, na comparação com animais que não receberam o composto.

Os experimentos também mostraram redução da fibrose, processo de formação de tecido cicatricial que pode prejudicar o funcionamento normal do coração. Além disso, a urolitina A limitou o aumento das células do músculo cardíaco, outra alteração relacionada à doença.

Cientistas testaram composto em tecido cardíaco humano

A equipe também realizou experimentos com tecido cardíaco humano bioengenheirado, produzido a partir de células-tronco. Esse modelo laboratorial reproduz características da estrutura e do funcionamento do músculo cardíaco humano.

Nos testes, a urolitina A melhorou significativamente o relaxamento do tecido. O resultado indica que os efeitos observados nos modelos animais também podem ser investigados em células humanas. Isso, no entanto, ainda não significa que o composto tenha o mesmo benefício em pacientes.

Embora a urolitina A já tenha sido estudada em humanos e apresentado um perfil de segurança favorável, serão necessários ensaios clínicos para determinar se a abordagem funciona contra esse tipo de insuficiência cardíaca.

Comer romã pode produzir o mesmo efeito?

Os resultados não demonstram que aumentar o consumo de romã possa tratar a insuficiência cardíaca. A urolitina A não está presente diretamente na fruta. Ela é produzida pelo organismo após o consumo de determinados alimentos, como romãs, nozes e algumas frutas vermelhas.

Segundo os pesquisadores, ainda não existem evidências suficientes para recomendar o consumo de romã como tratamento para a doença. O estudo levanta, porém, a possibilidade de investigar estratégias capazes de aumentar a produção de urolitina A e explorar a proteína PKGIα como um novo alvo terapêutico.

Além disso, até agora, os benefícios relacionados à insuficiência cardíaca foram observados em animais e em tecido humano cultivado em laboratório. Por isso, os pesquisadores destacam que ensaios clínicos serão necessários para descobrir se os resultados podem ser reproduzidos em pacientes.

A próxima etapa será determinar se a atuação sobre essa via consegue melhorar a capacidade do coração de relaxar e se encher de sangue em pessoas com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada.