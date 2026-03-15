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SXSW 2026: 15 filmes e séries que prometem movimentar o festival

Lista reúne estreias de filmes e séries apresentadas durante o festival nos Estados Unidos

Lisa Kudrow: estrela de 'The Comeback', série exibida no festival SXSW 2026 (Paul Archuleta/Getty Images)

Lisa Kudrow: estrela de 'The Comeback', série exibida no festival SXSW 2026 (Paul Archuleta/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 15 de março de 2026 às 08h00.

O SXSW 2026, festival que reúne produções de cinema, televisão e tecnologia em Austin, nos Estados Unidos, apresenta uma programação com estreias de filmes e séries que devem movimentar a edição deste ano.

De acordo com a revista Variety, 15 produções estão entre as mais aguardadas do evento. A lista reúne projetos de diferentes gêneros, incluindo comédias, documentários, terror e séries de televisão.

Séries e produções de TV

Uma das produções televisivas apresentadas no festival é o “The Comeback” ("O Retorno"), que chega à sua terceira temporada e traz novamente a personagem Valerie Cherish, interpretada por Lisa Kudrow, que atuou em "Friends".

Margo's Got Money Troubles” ("Margo Está com Problemas Financeiros") também aparece na lista. A série adapta o livro de Rufi Thorpe e acompanha uma aspirante a escritora que tenta encontrar uma forma de se sustentar após engravidar inesperadamente.

Já “The Audacity” ("A Audácia") apresenta uma sátira ambientada no Vale do Silício, explorando os egos e os deslizes éticos de empresários ligados ao setor de tecnologia.

Filmes exploram suspense, comédia e terror

Entre os filmes exibidos no festival está “Over Your Dead Body” ("Só por Cima do Meu Cadáver"), thriller de humor negro sobre um casal que viaja para uma cabana isolada enquanto cada um planeja matar o outro.

Outro título citado é “Pretty Lethal” ("Bastante Letal"), produção que acompanha um grupo de bailarinas que tenta sobreviver após ficar preso em uma floresta remota.

Além disso, “Forbidden Fruits” ("Frutos Proibidos") apresenta a história de funcionárias de uma loja de shopping que formam um grupo de bruxas após o expediente.

O festival também inclui documentários que abordam histórias reais e temas sociais, como “#SkyKing” e “#WhileBlack” ("#EnquantoNegro").

Filmes e séries aguardados no SXSW 2026

A programação do festival inclui as seguintes estreias de filmes e séries:

  • O Retorno (The Comeback) – 3ª temporada
  • #ReiDoCéu (#SkyKing) – estreia no Hulu em 14 de abril
  • #EnquantoNegro (#WhileBlack)
  • Margo Está com Problemas Financeiros (Margo's Got Money Troubles) – estreia em 15 de abril na Apple TV
  • A Audácia (The Audacity) – estreia em 12 de abril na AMC e AMC+
  • Só por Cima do Meu Cadáver (Over Your Dead Body) – estreia no SXSW em 14 de março; chega aos cinemas em 24 de abril
  • Bastante Letal (Pretty Lethal) – estreia em 25 de março no Amazon Prime Video
  • O Sol Nunca Se Põe (The Sun Never Sets)
  • Os Pais (The Dads)
  • Filme para a Família (Family Movie)
  • Pronto ou Não 2: Lá Vou Eu (Ready or Not: Here I Come)
  • Eu Amo Boosters (I Love Boosters)
  • Balada Poderosa (Power Ballad)
  • Frutos Proibidos (Forbidden Fruits)
  • A Linguagem do Amor (Love Language)
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