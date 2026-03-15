SXSW 2026: 15 filmes e séries que prometem movimentar o festival

O SXSW 2026, festival que reúne produções de cinema, televisão e tecnologia em Austin, nos Estados Unidos, apresenta uma programação com estreias de filmes e séries que devem movimentar a edição deste ano.

De acordo com a revista Variety, 15 produções estão entre as mais aguardadas do evento. A lista reúne projetos de diferentes gêneros, incluindo comédias, documentários, terror e séries de televisão.

Séries e produções de TV

Uma das produções televisivas apresentadas no festival é o “The Comeback” ("O Retorno"), que chega à sua terceira temporada e traz novamente a personagem Valerie Cherish, interpretada por Lisa Kudrow, que atuou em "Friends".

“Margo's Got Money Troubles” ("Margo Está com Problemas Financeiros") também aparece na lista. A série adapta o livro de Rufi Thorpe e acompanha uma aspirante a escritora que tenta encontrar uma forma de se sustentar após engravidar inesperadamente.

Já “The Audacity” ("A Audácia") apresenta uma sátira ambientada no Vale do Silício, explorando os egos e os deslizes éticos de empresários ligados ao setor de tecnologia.

Filmes exploram suspense, comédia e terror

Entre os filmes exibidos no festival está “Over Your Dead Body” ("Só por Cima do Meu Cadáver"), thriller de humor negro sobre um casal que viaja para uma cabana isolada enquanto cada um planeja matar o outro.

Outro título citado é “Pretty Lethal” ("Bastante Letal"), produção que acompanha um grupo de bailarinas que tenta sobreviver após ficar preso em uma floresta remota.

Além disso, “Forbidden Fruits” ("Frutos Proibidos") apresenta a história de funcionárias de uma loja de shopping que formam um grupo de bruxas após o expediente.

O festival também inclui documentários que abordam histórias reais e temas sociais, como “#SkyKing” e “#WhileBlack” ("#EnquantoNegro").

Filmes e séries aguardados no SXSW 2026

A programação do festival inclui as seguintes estreias de filmes e séries: