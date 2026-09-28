Notion, Todoist e Google Agenda: qual app de produtividade usar em 2026?

Notion, Todoist ou Google Agenda: cada app resolve uma parte diferente da organização da rotina (Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18h01.
Notion, Todoist e Google Agenda estão entre os principais aplicativos para organizar tarefas, compromissos e projetos, mas cada um atende a uma necessidade diferente. O Google Agenda é voltado para compromissos e gestão do tempo, o Todoist para tarefas e prioridades e o Notion para documentos, bases de dados e projetos. Veja como escolher e combinar os três.
Os aplicativos de produtividade estiveram entre os mais baixados no Brasil em 2025, mas menos de 4% dos usuários continuavam ativos nessas plataformas 30 dias depois da instalação, segundo levantamento da Sensor Tower.
O número mostra interesse em organização digital, mas dificuldade em permanecer com esses recursos. Como a rotina de trabalho mistura demandas de natureza diferente, nenhum app cobre todas com a mesma eficiência.
Entre as opções disponíveis, Notion, Todoist e Google Agenda se destacam por concentrar a maior parte dessa organização, cada um com um foco próprio.
O Google Agenda se apoia na integração com Gmail e Google Meet para administrar compromissos. O Todoist aposta na captura rápida e na priorização de tarefas, enquanto o Notion reúne documentos e bancos de dados no mesmo espaço.
Não existe um vencedor único: em rotinas com muitas demandas, a combinação dos três costuma render mais do que a escolha de um só.
Não há uma pesquisa pública que compare o uso de Notion, Todoist e Google Agenda no Brasil com a mesma metodologia. Downloads e comentários em redes sociais não bastam para apontar um líder.
Há sinais sobre o alcance de cada um. O Google Agenda vem integrado aos celulares Android com serviços do Google e a qualquer conta do Gmail, o que amplia sua base potencial.
O Notion informa ter mais de 100 milhões de usuários no mundo, 80% deles fora dos Estados Unidos, e abriu uma operação no Brasil em janeiro de 2026, voltada a startups e grandes empresas, segundo o portal Startups.
O Todoist tem interface em português do Brasil e apps para celular e computador.
O Google Agenda organiza tudo o que ocupa um horário definido: reuniões, consultas, aulas, entrevistas e eventos recorrentes.
A vantagem está na visualização do tempo. Em vez de mostrar só o que precisa ser feito, o app mostra quando há espaço livre para fazer. A integração com o Gemini também facilita essa organização do dia a dia.
Ele também envia convites com link do Google Meet e permite criar agendas separadas para trabalho e vida pessoal. As tarefas do Google Tarefas aparecem no mesmo calendário.
O limite aparece em projetos longos. A Agenda reserva o horário de uma entrevista, mas não é o lugar para guardar perguntas e links de fontes.
O Todoist é uma lista de tarefas com recursos de organização: projetos, subtarefas, etiquetas, prazos, prioridades de P1 a P4 e filtros personalizados.
O foco é responder a uma pergunta objetiva: o que precisa ser feito agora.
Um dos diferenciais é a entrada rápida em linguagem natural. Ao digitar "enviar orçamento amanhã às 10h #Trabalho p1", o app cria a tarefa com data, horário, projeto e prioridade de uma vez.
Datas recorrentes, como "toda sexta", seguem a mesma lógica.
O ponto fraco está nas informações que não são tarefas. Textos longos e bases de referência ficam desorganizados em comentários de tarefas.
O Notion reúne páginas, documentos, bancos de dados, quadros e calendários no mesmo espaço.
Uma tarefa ali pode ter status, prazo, responsável, arquivos anexos e ligação com outras bases, como um banco de pautas conectado a uma lista de fontes.
O app atende bem ao planejamento editorial, à documentação de processos, aos estudos e aos projetos com muitas etapas. Os mesmos dados podem ser vistos como tabela, quadro, calendário ou linha do tempo.
A flexibilidade também é o principal risco. É fácil gastar mais tempo escolhendo capas e ícones do que executando o trabalho.
A própria documentação do Notion recomenda começar com listas simples e só criar bancos de dados quando o processo exigir filtros e visualizações.
Pode substituir o Todoist para quem tem poucos projetos e prefere reunir tarefas e documentos num lugar só. Para registrar pendências com rapidez e ter uma visão objetiva do dia, o Todoist exige menos configuração.
O Notion também oferece visualização de calendário e um app separado, o Notion Calendar, que se conecta ao Google Agenda.
Para convites e reuniões compartilhadas, o Google Agenda segue mais completo.
A escolha depende mais do problema a resolver do que da quantidade de recursos:
A combinação funciona quando cada app tem uma função e nada é copiado entre eles. Uma consultora que precisa entregar uma proposta comercial pode dividir o trabalho assim:
No calendário, basta o bloco de trabalho. A ação concreta fica no Todoist, e o material de apoio, no Notion. Repetir a mesma informação nos três apps multiplica o trabalho de manutenção.
Uma revisão semanal mantém o sistema de pé. Em 15 ou 20 minutos, dá para reagendar tarefas atrasadas, apagar o que perdeu sentido, conferir os compromissos da semana seguinte e reservar blocos realistas no calendário.
Os três têm versão gratuita. O Google Agenda não cobra nada de quem tem conta Google.
O plano grátis do Todoist permite até cinco projetos ativos e três filtros personalizados. O Todoist Pro amplia o limite para 300 projetos e 150 filtros, segundo a central de ajuda da empresa.
O Notion tem plano gratuito para uso individual. Recursos avançados de colaboração em equipe e de IA ficam nos planos pagos, cobrados por usuário.
Não existe um único aplicativo que seja melhor para todas as rotinas. O Google Agenda é indicado para organizar compromissos e horários, o Todoist para controlar tarefas e prazos e o Notion para reunir documentos, referências e projetos em um só lugar.
O Google Agenda é focado em compromissos e horários, o Todoist em tarefas, prioridades e prazos, e o Notion em documentos, bancos de dados e projetos. Os três podem ser usados juntos, atribuindo uma função diferente a cada aplicativo.
O Google Agenda serve para organizar compromissos que ocupam horários específicos, como reuniões, consultas, aulas e entrevistas. Ele também permite criar tarefas, agendas separadas e eventos recorrentes, além de integrar recursos como Gmail e Google Meet.
O Todoist é um aplicativo de gerenciamento de tarefas. Ele permite organizar projetos, subtarefas, etiquetas, prazos e prioridades. Também aceita comandos em linguagem natural para criar tarefas rapidamente com informações como data, horário e prioridade.
O Notion reúne páginas, documentos, bancos de dados, quadros e calendários em um mesmo espaço. Ele pode ser usado para planejamento de projetos, documentação de processos, estudos, referências e organização de informações.
O Notion pode substituir o Todoist em rotinas com poucas tarefas e também oferece recursos de calendário por meio do Notion Calendar. Para registrar tarefas rapidamente, o Todoist exige menos configuração. Para convites, reuniões e compromissos compartilhados, o Google Agenda oferece recursos específicos para esse uso.
Sim. Uma forma de combinar os três é usar o Notion para documentos e referências, o Todoist para tarefas e o Google Agenda para compromissos e blocos de tempo. Assim, cada informação fica registrada no aplicativo mais adequado, sem necessidade de duplicá-la.
Os três oferecem versões gratuitas. O Google Agenda pode ser usado gratuitamente com uma conta Google. O Todoist tem um plano gratuito com limites de projetos e filtros, enquanto o Notion oferece um plano gratuito para uso individual e recursos adicionais em planos pagos.
Os três podem cumprir funções diferentes. O Google Agenda pode organizar aulas e provas, o Todoist pode controlar trabalhos e prazos, e o Notion pode reunir resumos, fichamentos e outros materiais de estudo.
O Notion é voltado para projetos que precisam reunir documentos, referências, bases de dados e diferentes etapas de trabalho no mesmo espaço. As informações podem ser organizadas em tabelas, quadros, calendários ou linhas do tempo.