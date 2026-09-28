Tecnologia

Notion, Todoist e Google Agenda: qual app de produtividade usar em 2026?

Veja para que serve cada aplicativo de produtividade e como combiná-los na rotina de trabalho sem duplicar tarefas

Notion, Todoist ou Google Agenda: cada app resolve uma parte diferente da organização da rotina (Reprodução)

Notion, Todoist ou Google Agenda: cada app resolve uma parte diferente da organização da rotina (Reprodução)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18h01.

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RESUMO ＋

Notion, Todoist e Google Agenda estão entre os principais aplicativos para organizar tarefas, compromissos e projetos, mas cada um atende a uma necessidade diferente. O Google Agenda é voltado para compromissos e gestão do tempo, o Todoist para tarefas e prioridades e o Notion para documentos, bases de dados e projetos. Veja como escolher e combinar os três.

Os aplicativos de produtividade estiveram entre os mais baixados no Brasil em 2025, mas menos de 4% dos usuários continuavam ativos nessas plataformas 30 dias depois da instalação, segundo levantamento da Sensor Tower.

O número mostra interesse em organização digital, mas dificuldade em permanecer com esses recursos. Como a rotina de trabalho mistura demandas de natureza diferente, nenhum app cobre todas com a mesma eficiência.

Entre as opções disponíveis, Notion, Todoist e Google Agenda se destacam por concentrar a maior parte dessa organização, cada um com um foco próprio.

O Google Agenda se apoia na integração com Gmail e Google Meet para administrar compromissos. O Todoist aposta na captura rápida e na priorização de tarefas, enquanto o Notion reúne documentos e bancos de dados no mesmo espaço.

Não existe um vencedor único: em rotinas com muitas demandas, a combinação dos três costuma render mais do que a escolha de um só.

Qual app de organização os brasileiros mais usam?

Não há uma pesquisa pública que compare o uso de Notion, Todoist e Google Agenda no Brasil com a mesma metodologia. Downloads e comentários em redes sociais não bastam para apontar um líder.

Há sinais sobre o alcance de cada um. O Google Agenda vem integrado aos celulares Android com serviços do Google e a qualquer conta do Gmail, o que amplia sua base potencial.

O Notion informa ter mais de 100 milhões de usuários no mundo, 80% deles fora dos Estados Unidos, e abriu uma operação no Brasil em janeiro de 2026, voltada a startups e grandes empresas, segundo o portal Startups.

O Todoist tem interface em português do Brasil e apps para celular e computador.

Google Agenda: para que serve e como criar uma tarefa

O Google Agenda organiza tudo o que ocupa um horário definido: reuniões, consultas, aulas, entrevistas e eventos recorrentes.

A vantagem está na visualização do tempo. Em vez de mostrar só o que precisa ser feito, o app mostra quando há espaço livre para fazer. A integração com o Gemini também facilita essa organização do dia a dia.

Ele também envia convites com link do Google Meet e permite criar agendas separadas para trabalho e vida pessoal. As tarefas do Google Tarefas aparecem no mesmo calendário.

O limite aparece em projetos longos. A Agenda reserva o horário de uma entrevista, mas não é o lugar para guardar perguntas e links de fontes.

Google Agenda agora tem integração com o Gemini para facilitar a organização da rotina no dia a dia (Reprodução/ZDNet)

Como criar uma tarefa no Google Agenda?

  • Abra o Google Agenda no celular ou no computador;
  • Toque no botão "Criar" (ícone de +) ou clique em um horário vazio;
  • Selecione "Tarefa";
  • Informe o título, a data e, se quiser, o horário;
  • Configure a repetição, caso a tarefa se repita;
  • Toque em "Salvar".

Para que serve o Todoist e como utilizar no dia a dia

O Todoist é uma lista de tarefas com recursos de organização: projetos, subtarefas, etiquetas, prazos, prioridades de P1 a P4 e filtros personalizados.

O foco é responder a uma pergunta objetiva: o que precisa ser feito agora.

Um dos diferenciais é a entrada rápida em linguagem natural. Ao digitar "enviar orçamento amanhã às 10h #Trabalho p1", o app cria a tarefa com data, horário, projeto e prioridade de uma vez.

Datas recorrentes, como "toda sexta", seguem a mesma lógica.

O ponto fraco está nas informações que não são tarefas. Textos longos e bases de referência ficam desorganizados em comentários de tarefas.

Todoist (Reprodução/Todoist)

Como configurar o Todoist do zero?

  • Crie projetos amplos, como "Trabalho" e "Pessoal";
  • Registre tudo na Entrada, sem se preocupar com a organização;
  • Reescreva cada item como uma ação iniciada por verbo;
  • Mova as tarefas para os projetos e atribua data só quando houver prazo real;
  • Reserve a prioridade P1 para poucas tarefas por dia;
  • Crie um filtro que reúna as tarefas de hoje e as atrasadas em uma única tela.

Para que serve o Notion?

O Notion reúne páginas, documentos, bancos de dados, quadros e calendários no mesmo espaço.

Uma tarefa ali pode ter status, prazo, responsável, arquivos anexos e ligação com outras bases, como um banco de pautas conectado a uma lista de fontes.

O app atende bem ao planejamento editorial, à documentação de processos, aos estudos e aos projetos com muitas etapas. Os mesmos dados podem ser vistos como tabela, quadro, calendário ou linha do tempo.

A flexibilidade também é o principal risco. É fácil gastar mais tempo escolhendo capas e ícones do que executando o trabalho.

A própria documentação do Notion recomenda começar com listas simples e só criar bancos de dados quando o processo exigir filtros e visualizações.

Versão para desktop do Notion (Notion/Reprodução)

Como montar um painel simples no Notion?

  • Crie uma página chamada "Central de trabalho";
  • Digite "/" e escolha o bloco de lista de tarefas;
  • Crie subpáginas para projetos em andamento e para referências;
  • Quando a lista ficar difícil de filtrar, converta-a em banco de dados;
  • Adicione quatro propriedades básicas: status, prazo, prioridade e projeto;
  • Crie uma visualização em quadro, organizada por status, e outra em calendário, organizada por prazo.

O Notion substitui o Todoist ou o Google Agenda?

Pode substituir o Todoist para quem tem poucos projetos e prefere reunir tarefas e documentos num lugar só. Para registrar pendências com rapidez e ter uma visão objetiva do dia, o Todoist exige menos configuração.

O Notion também oferece visualização de calendário e um app separado, o Notion Calendar, que se conecta ao Google Agenda.

Para convites e reuniões compartilhadas, o Google Agenda segue mais completo.

Qual escolher para cada tipo de rotina?

A escolha depende mais do problema a resolver do que da quantidade de recursos:

  • Reuniões e atendimentos: Google Agenda, pela checagem de conflitos de horário e pelos convites com link de videochamada;
  • Tarefas individuais e demandas soltas: Todoist, que registra e prioriza pendências sem configuração prévia;
  • Projetos com documentos e referências: Notion, que guarda o material de cada etapa no mesmo lugar;
  • Estudantes: Google Agenda para aulas e provas, Todoist para trabalhos com prazo e Notion para resumos e fichamentos;
  • Equipes pequenas: Todoist, quando basta dividir tarefas, ou Notion, quando também é preciso documentar decisões e processos.

Como usar Notion, Todoist e Google Agenda juntos?

A combinação funciona quando cada app tem uma função e nada é copiado entre eles. Uma consultora que precisa entregar uma proposta comercial pode dividir o trabalho assim:

  • Notion: briefing do cliente, referências de preço, rascunho da proposta e anotações das reuniões;
  • Todoist: "confirmar escopo", "pedir dados de faturamento", "revisar valores" e "enviar proposta", cada uma com prazo;
  • Google Agenda: reunião de alinhamento na terça, às 10h, e bloco de redação na quarta, das 9h às 11h.

No calendário, basta o bloco de trabalho. A ação concreta fica no Todoist, e o material de apoio, no Notion. Repetir a mesma informação nos três apps multiplica o trabalho de manutenção.

Uma revisão semanal mantém o sistema de pé. Em 15 ou 20 minutos, dá para reagendar tarefas atrasadas, apagar o que perdeu sentido, conferir os compromissos da semana seguinte e reservar blocos realistas no calendário.

Notion, Todoist e Google Agenda são gratuitos?

Os três têm versão gratuita. O Google Agenda não cobra nada de quem tem conta Google.

O plano grátis do Todoist permite até cinco projetos ativos e três filtros personalizados. O Todoist Pro amplia o limite para 300 projetos e 150 filtros, segundo a central de ajuda da empresa.

O Notion tem plano gratuito para uso individual. Recursos avançados de colaboração em equipe e de IA ficam nos planos pagos, cobrados por usuário.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor aplicativo para organizar a rotina? ＋

Não existe um único aplicativo que seja melhor para todas as rotinas. O Google Agenda é indicado para organizar compromissos e horários, o Todoist para controlar tarefas e prazos e o Notion para reunir documentos, referências e projetos em um só lugar.

Qual é a diferença entre Notion, Todoist e Google Agenda? ＋

O Google Agenda é focado em compromissos e horários, o Todoist em tarefas, prioridades e prazos, e o Notion em documentos, bancos de dados e projetos. Os três podem ser usados juntos, atribuindo uma função diferente a cada aplicativo.

Para que serve o Google Agenda? ＋

O Google Agenda serve para organizar compromissos que ocupam horários específicos, como reuniões, consultas, aulas e entrevistas. Ele também permite criar tarefas, agendas separadas e eventos recorrentes, além de integrar recursos como Gmail e Google Meet.

Para que serve o Todoist? ＋

O Todoist é um aplicativo de gerenciamento de tarefas. Ele permite organizar projetos, subtarefas, etiquetas, prazos e prioridades. Também aceita comandos em linguagem natural para criar tarefas rapidamente com informações como data, horário e prioridade.

Para que serve o Notion? ＋

O Notion reúne páginas, documentos, bancos de dados, quadros e calendários em um mesmo espaço. Ele pode ser usado para planejamento de projetos, documentação de processos, estudos, referências e organização de informações.

O Notion substitui o Todoist e o Google Agenda? ＋

O Notion pode substituir o Todoist em rotinas com poucas tarefas e também oferece recursos de calendário por meio do Notion Calendar. Para registrar tarefas rapidamente, o Todoist exige menos configuração. Para convites, reuniões e compromissos compartilhados, o Google Agenda oferece recursos específicos para esse uso.

É possível usar Notion, Todoist e Google Agenda juntos? ＋

Sim. Uma forma de combinar os três é usar o Notion para documentos e referências, o Todoist para tarefas e o Google Agenda para compromissos e blocos de tempo. Assim, cada informação fica registrada no aplicativo mais adequado, sem necessidade de duplicá-la.

Notion, Todoist e Google Agenda são gratuitos? ＋

Os três oferecem versões gratuitas. O Google Agenda pode ser usado gratuitamente com uma conta Google. O Todoist tem um plano gratuito com limites de projetos e filtros, enquanto o Notion oferece um plano gratuito para uso individual e recursos adicionais em planos pagos.

Qual aplicativo é melhor para estudantes? ＋

Os três podem cumprir funções diferentes. O Google Agenda pode organizar aulas e provas, o Todoist pode controlar trabalhos e prazos, e o Notion pode reunir resumos, fichamentos e outros materiais de estudo.

Qual aplicativo é mais indicado para projetos com muitos documentos? ＋

O Notion é voltado para projetos que precisam reunir documentos, referências, bases de dados e diferentes etapas de trabalho no mesmo espaço. As informações podem ser organizadas em tabelas, quadros, calendários ou linhas do tempo.

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