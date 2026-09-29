A governadora Celina Leão (PP) lidera isolada a disputa pelo Executivo do Distrito Federal, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 29. No cenário de primeiro turno, a candidata registra 47% das intenções de voto.

Na sequência, Leandro Grass (PT) aparece na segunda posição, com 26%. Em um pelotão mais distante, Paula Belmonte (PSDB) aparece com 10%, seguida por Ricardo Cappelli (PSB), com 4%. Entre os demais nomes, Kiko Caputo (Novo) tem 1%.

Os candidatos Elisson (Agir), Robson (PSTU), Samara Mineiro (UP), Rico Pinheiro (PRTB) e Expedito Mendonça (PCO) somam 2%. Brancos e nulos representam 5%, mesmo percentual dos eleitores indecisos.

Na simulação de votos válidos, que exclui brancos e nulos, Celina atinge 52%, indicando a possibilidade matemática de vitória ainda no primeiro turno. Neste mesmo cenário, o candidato petista figura com 29%.

Segundo turno, rejeição e avaliação de governo

Caso a disputa avance para uma segunda rodada, a governadora mantém ampla vantagem sobre o adversário petista.

No confronto direto, Celina Leão chega a 53% contra 33% de Leandro Grass. Os eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 8% neste cenário, e os que não sabem ou preferiram não responder são 6%.

Ao converter a disputa apenas para os votos válidos no segundo turno, a vantagem se consolida em 62% a 38% para a atual gestora.

Apesar da diferença nas intenções de voto diretas, os dois líderes da pesquisa apresentam índices de rejeição tecnicamente empatados. Celina Leão não seria votada por 41% dos eleitores, enquanto Grass é rejeitado por 40%. Paula Belmonte e Cappelli marcam 36% cada neste quesito.

Em relação ao mandato da atual governadora do DF, os números mostram um cenário institucional favorável à reeleição. A gestão é aprovada por 56% dos entrevistados e reprovada por 40%, com 4% de indecisos. A classificação de "ótimo e bom" para o governo alcança 32%.

Raio-x do eleitorado brasiliense

O detalhamento demográfico revela que a liderança do PP é tracionada especialmente entre os eleitores mais velhos e de menor renda. No estrato de pessoas com 60 anos ou mais, Celina dispara para 53%, contra apenas 15% de Grass.

A disputa se mostra mais competitiva no eleitorado jovem, de 16 a 34 anos, onde a governadora marca 37% contra 30% do petista. Considerando a renda, Celina atinge 50% entre quem ganha até dois salários mínimos e recua para 43% no grupo que recebe mais de cinco salários.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 24 e 28 de setembro de 2026, por meio de pesquisa quantitativa. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo DF-04637/2026.