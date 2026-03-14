Na era da IA, Nvidia aposta na ‘coopetição’ para crescer

Na corrida da inteligência artificial, os concorrentes da Nvidia (NVDA) são também seus clientes. E seus clientes, em muitos casos, desenvolvem chips para competir com ela.

É nesse arranjo que a empresa mais valiosa do mundo estrutura sua estratégia e o nome dado a esse modelo é coopetição — uma mistura de cooperação e competição.

“Vivemos um modelo de coopetição, que combina cooperação e competição”, afirma Marcio Aguiar, diretor da divisão Enterprise da companhia na América Latina, em entrevista à EXAME.

Parceiros que também competem

Empresas como Microsoft, Amazon, Google e Oracle estão entre os maiores compradores das Unidades de Processamento Gráfico (GPUs) da Nvidia. Elas utilizam os chips para treinar modelos de linguagem e oferecer infraestrutura de IA como serviço.

Ao mesmo tempo, essas companhias desenvolvem semicondutores próprios para aplicações específicas.

Segundo Aguiar, a diferença está na abrangência. “Algumas desenvolvem chips próprios, mas com finalidades específicas. Nossas GPUs são multipropósito e voltadas ao treinamento de grandes modelos”, diz.

Na prática, os mesmos grupos que investem bilhões para criar alternativas internas seguem dependentes da arquitetura da Nvidia para escalar seus projetos de IA.

O centro da infraestrutura global

A Nvidia fornece a base computacional utilizada por empresas como a OpenAI e pelas principais nuvens públicas globais.

A companhia mantém quatro grandes cloud service providers, 26 Nvidia Cloud Partners e mais de 500 empresas de software desenvolvendo sobre suas plataformas. O ecossistema reúne mais de 6 milhões de desenvolvedores no mundo.

O modelo de coopetição revela uma característica central do ciclo atual da IA: quem compete na ponta depende de quem fornece a base. Essa estrutura amplia a interdependência entre a Nvidia e empresas que, em outras frentes, disputam mercado entre si.