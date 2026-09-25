Como descobrir se um texto foi feito por IA?

RESUMO | Nenhum método prova sozinho que um texto foi feito por IA. Detectores como GPTZero e Turnitin calculam probabilidade e erram com frequência em textos curtos ou em português. A checagem mais segura combina dois detectores, a verificação das fontes citadas, o histórico de versões do documento e uma conversa com o autor. Para textos do Gemini, o Google oferece o SynthID Detector, que procura uma marca d'água invisível.

Cerca de 50 milhões de brasileiros já usaram inteligência artificial (IA), o equivalente a 32% dos usuários de internet do país, segundo a TIC Domicílios 2025. Com o uso espalhado entre trabalhos escolares, relatórios e e-mails, descobrir se um texto foi feito por IA virou dúvida frequente de professores e editores.

Hoje em dia, nenhum detector entrega prova de autoria. As plataformas apontam a probabilidade de um texto ter padrões de escrita artificial, e o resultado só é cravado quando confirmado por outras evidências.

Detectores de IA são confiáveis?

Servem como alerta, não como veredicto. A própria OpenAI retirou do ar seu classificador de texto em julho de 2023. Nos testes divulgados pela empresa, a ferramenta reconhecia apenas 26% dos textos gerados por IA e rotulava como artificiais 9% dos textos humanos.

Além disso, o erro também tem viés. Um estudo de Stanford publicado na revista Patterns, em 2023, mostrou que detectores populares classificaram como IA 61% das redações escritas por estudantes não nativos de inglês. Vocabulário mais simples e frases padronizadas aproximam a escrita humana da estatística das máquinas.

Como funcionam os detectores de texto feito por IA?

Os detectores não procuram uma assinatura do ChatGPT ou do Claude. Eles medem dois padrões estatísticos:

Perplexidade: indica o quanto cada palavra é previsível para um modelo de linguagem. Texto muito previsível tende a ser marcado como IA;

Burstiness (variação): avalia a alternância no tamanho e na complexidade das frases. Ritmo uniforme do começo ao fim puxa a pontuação para o lado artificial.

Um relatório técnico ou uma matéria que segue manual de redação rígido podem ter as duas características sem nenhuma participação de IA.

Quais detectores de IA usar?

As plataformas mais usadas funcionam com textos em português, mas com precisão variável. As principais opções são:

GPTZero: tem versão gratuita com limite de caracteres e destaca, frase a frase, os trechos com maior chance de origem artificial. Útil para triagem rápida;

Originality.ai: plataforma paga, voltada a editoras e agências de conteúdo, com checagem de plágio e registro de versões;

ZeroGPT: gratuito e sem cadastro, mas a precisão de 98% divulgada pelo próprio serviço não passa por avaliação independente;

SynthID Detector: portal do Google, anunciado em maio de 2025, que procura a marca d'água invisível inserida em textos do Gemini. Não detecta conteúdo de outras empresas, e a ausência da marca não prova que o texto é humano.

Como interpretar o resultado de um detector de IA

Um "70% IA" não significa a mesma coisa em todas as plataformas. No Turnitin, o número indica a fração do texto que o modelo aponta como gerada. Em outros detectores, representa a probabilidade de o documento inteiro ter sido escrito por IA. Algumas regras evitam leituras erradas:

Pontuação alta não é prova: textos formais ou técnicos recebem índices elevados mesmo quando escritos por pessoas;

Pontuação baixa não é garantia: texto de IA parafraseado ou editado por uma pessoa costuma escapar da detecção;

Resultados divergentes são inconclusivos: se uma plataforma aponta IA e outra aponta humano, a análise não fecha. Não faça média entre os índices;

Início e fim pesam mais: há mais falsos positivos nas primeiras e nas últimas frases dos documentos, onde ficam introduções e conclusões.

Quais sinais indicam que um texto foi feito por IA?

Alguns rastros aparecem sem detector nenhum, e vários deles vêm de cópia e cola sem revisão:

Sobras de conversa: frases como "Claro! Aqui está o texto" ou "Espero que isso ajude" no início ou no fim;

Formatação de chatbot: asteriscos de negrito e excesso de travessões colados em um documento de Word ou e-mail;

Links com rastreio: endereços terminados em "utm_source=chatgpt.com" indicam que a referência saiu de uma busca feita no ChatGPT;

Fontes que não existem: estudos e citações que não aparecem em nenhuma busca, fenômeno conhecido como alucinação;

Lacunas de preenchimento: marcadores como "[nome da empresa]" ou "[inserir data]" esquecidos no meio do texto.

Detector de IA é o mesmo que detector de plágio?

Não. O detector de plágio procura trechos iguais ou parecidos com textos já publicados. O detector de IA estima se o estilo estatístico se parece com o de um modelo de linguagem. Um texto pode ser original e gerado por IA, ou humano e copiado.