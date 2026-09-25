Como descobrir se um texto foi feito por IA?

Texto feito por IA: detectores e histórico de edição ajudam a checar a origem de um conteúdo
Colaboradora
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14h56.
RESUMO | Nenhum método prova sozinho que um texto foi feito por IA. Detectores como GPTZero e Turnitin calculam probabilidade e erram com frequência em textos curtos ou em português. A checagem mais segura combina dois detectores, a verificação das fontes citadas, o histórico de versões do documento e uma conversa com o autor. Para textos do Gemini, o Google oferece o SynthID Detector, que procura uma marca d'água invisível.
Cerca de 50 milhões de brasileiros já usaram inteligência artificial (IA), o equivalente a 32% dos usuários de internet do país, segundo a TIC Domicílios 2025. Com o uso espalhado entre trabalhos escolares, relatórios e e-mails, descobrir se um texto foi feito por IA virou dúvida frequente de professores e editores.
Hoje em dia, nenhum detector entrega prova de autoria. As plataformas apontam a probabilidade de um texto ter padrões de escrita artificial, e o resultado só é cravado quando confirmado por outras evidências.
Servem como alerta, não como veredicto. A própria OpenAI retirou do ar seu classificador de texto em julho de 2023. Nos testes divulgados pela empresa, a ferramenta reconhecia apenas 26% dos textos gerados por IA e rotulava como artificiais 9% dos textos humanos.
Além disso, o erro também tem viés. Um estudo de Stanford publicado na revista Patterns, em 2023, mostrou que detectores populares classificaram como IA 61% das redações escritas por estudantes não nativos de inglês. Vocabulário mais simples e frases padronizadas aproximam a escrita humana da estatística das máquinas.
Os detectores não procuram uma assinatura do ChatGPT ou do Claude. Eles medem dois padrões estatísticos:
Um relatório técnico ou uma matéria que segue manual de redação rígido podem ter as duas características sem nenhuma participação de IA.
As plataformas mais usadas funcionam com textos em português, mas com precisão variável. As principais opções são:
Um "70% IA" não significa a mesma coisa em todas as plataformas. No Turnitin, o número indica a fração do texto que o modelo aponta como gerada. Em outros detectores, representa a probabilidade de o documento inteiro ter sido escrito por IA. Algumas regras evitam leituras erradas:
Alguns rastros aparecem sem detector nenhum, e vários deles vêm de cópia e cola sem revisão:
Não. O detector de plágio procura trechos iguais ou parecidos com textos já publicados. O detector de IA estima se o estilo estatístico se parece com o de um modelo de linguagem. Um texto pode ser original e gerado por IA, ou humano e copiado.