Investimentos em manufatura avançada e IA crescem mais de 59% na China

Investimentos em setores de tecnologia avançada na China registraram forte crescimento no início do ano. Entre janeiro e fevereiro, o número de eventos de investimento em áreas como manufatura avançada e inteligência artificial aumentou 59,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto o valor total desses investimentos cresceu 60,5%, segundo dados do Departamento de Desenvolvimento de Big Data do Centro Nacional de Informação da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma.

Os dados fazem parte de um conjunto de indicadores de alta frequência analisados pelo órgão, que apontam recuperação em áreas como consumo e investimento no início do ano. Entre janeiro e fevereiro, o consumo de bens cresceu 5,7% na comparação anual, enquanto o consumo de serviços avançou 1,1%.

Os pagamentos presenciais para diferentes tipos de consumo também registraram aumento. No período, o valor das transações offline subiu 3,8% em relação ao ano anterior, resultado 2,9 pontos percentuais acima do registrado em dezembro.

Informações da plataforma de pagamentos Shouqianba, que acompanha a atividade de pequenos e microempreendedores, reforçam essa tendência. O valor total de pagamentos processados pela plataforma cresceu 5,5% na comparação anual, 5,1 pontos percentuais acima do resultado de dezembro. O consumo de mercadorias aumentou 6,4%, com destaque para vestuário (25,1%), móveis e materiais de construção (10,8%) e eletrodomésticos (8,6%). Já o consumo de serviços avançou 5,0%, com crescimento em cuidados para idosos e crianças (33,4%), serviços de apoio à vida diária (8,6%) e transporte (8,6%).

Alguns setores ainda registram retração, mas mostram melhora no ritmo de queda. Dados da Divisão Conjunta de Informações do Mercado de Automóveis de Passageiros da Associação Chinesa de Concessionárias de Automóveis indicam que as vendas no varejo de veículos de passageiros no mercado chinês caíram 7,0% na comparação anual até 8 de fevereiro. Ainda assim, a queda ficou 7 pontos percentuais menor do que a registrada em dezembro. As vendas online de eletrodomésticos recuaram 4,5% em janeiro e fevereiro, uma retração 15,4 pontos percentuais menor que a observada no último mês de 2025.

No campo do investimento, indicadores ligados à atividade física de obras também avançaram. Entre janeiro e fevereiro, a taxa de operação de equipamentos de concreto aumentou 5,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Equipamentos de içamento registraram aumento de 2,2 pontos percentuais, enquanto máquinas de construção de estradas cresceram 0,2 ponto percentual. No mesmo período, a taxa de operação de fábricas de cimento subiu 8,7 pontos percentuais, e o consumo aparente de aço aumentou 4,2%, com expansão de 12,2 pontos percentuais em relação a dezembro.

Além disso, projetos ligados à construção de novas infraestruturas digitais, como centros de computação e redes de backbone, além do desenvolvimento de software e hardware, registraram crescimento. O valor das propostas desses projetos aumentou 25,7% na comparação anual.

Segundo Xing Yuguan, pesquisador associado do Departamento de Desenvolvimento de Big Data do Centro Nacional de Informação, políticas voltadas à estabilização do investimento avançam desde o início do ano. Ele afirma que setores como economia digital, manufatura avançada e inteligência artificial apresentam forte capacidade de atrair capital e contribuem para ampliar a demanda interna e sustentar o crescimento econômico.