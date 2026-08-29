Tecnologia

Wi-Fi ruim em cômodo específico: como descobrir e resolver o ponto morto

Do diagnóstico com app gratuito à escolha entre repetidor, mesh e powerline, veja como eliminar o ponto morto de Wi-Fi em casa

Wi-Fi ruim em casa: como identificar e corrigir pontos mortos com app, reposicionamento e equipamentos de rede (Reprodução)

Wi-Fi ruim em casa: como identificar e corrigir pontos mortos com app, reposicionamento e equipamentos de rede (Reprodução)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 08h00.

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Em casas ou escritórios grandes, é comum existir um cômodo específico em que o Wi-Fi não funciona. Muitos pensam que o problema está no roteador ou no plano contratado, mas se esquecem de checar a posição do equipamento e as barreiras físicas que impedem a conexão de alcançar certos lugares, criando o que os técnicos costumam chamar de ponto morto.

Antes de comprar qualquer equipamento, é interessante medir problema com um app gratuito, para eliminar causas de posicionamento e interferência. Só depois, escolher um produto como repetidor, rede mesh ou conexão cabeada com ponto de acesso. A seleção abaixo reúne soluções para localizar um ponto morto e produtos para quem lida com problemas de conexão.

Soluções para localizar um ponto morto de Wi-Fi

WiFiman

Wifiman (Reprodução/PC Guia)

O WiFiman é um app gratuito da Ubiquiti, sem anúncios, disponível para Android e iPhone. Funciona como o primeiro passo antes de qualquer compra: mostra a intensidade do sinal em dBm, os canais das redes vizinhas, a latência e a perda de pacotes. Também roda testes de velocidade e, em dispositivos com LiDAR, pode mapear a cobertura ao caminhar pelos cômodos. No iPhone, a leitura de canais é limitada pelo sistema operacional, mas o app ainda exibe sinal, latência e velocidade.

Para usar, basta conectar o celular ao Wi-Fi, desligar os dados móveis e medir primeiro perto do roteador — essa é a referência. Depois, caminhar até o cômodo problemático e comparar. Sinal próximo de −67 dBm ou melhor sustenta vídeo e chamadas; abaixo de −70 dBm já é área problemática; abaixo de −80 dBm é zona morta.

  • Plataformas: Android e iOS;
  • Desenvolvedor: Ubiquiti;
  • Preço: gratuito, sem anúncios;
  • Recursos: medição de sinal em dBm, teste de velocidade, análise de canais (mais completa no Android), mapeamento de cobertura com LiDAR;
  • Limitação no iOS: o sistema restringe a leitura de canais Wi-Fi — para diagnóstico completo de canais, um aparelho Android é mais adequado.

Cabo Ethernet Cat6 + roteador antigo como ponto de acesso

É a opção mais confiável para um cômodo distante, em que um cabo de rede liga o roteador principal ao local, e outro roteador configurado em modo "Access Point" cria uma rede Wi-Fi com sinal pleno. Ajuda quem precisa de internet para home office, TV 4K, console e chamadas de vídeo. O custo pode ser baixo se já houver um roteador parado — o gasto se resume a cabo, conectores e, quando necessário, instalação.

Repetidor TP-Link RE305

Repetidor TP-Link RE305

O RE305 é uma opção de entrada para quem precisa cobrir um cômodo ruim, mas encontra no meio do caminho um ponto com sinal ainda forte. A instalação é feita pelo botão WPS ou pelo app Tether, e o aparelho opera em duas bandas. A limitação é clara: o repetidor precisa ficar em um local intermediário que ainda receba bom sinal do roteador — instalá-lo dentro do ponto morto só propaga uma conexão fraca. Não substitui uma rede mesh em casas grandes, mas resolve o problema em imóveis menores quando passar cabo não é viável.

  • Marca e modelo: TP-Link RE305;
  • Categoria: repetidor/extensor Wi-Fi;
  • Padrão Wi-Fi: AC1200, Wi-Fi 5;
  • Bandas: dual band (2,4 GHz e 5 GHz);
  • Velocidade teórica: até 300 Mbps em 2,4 GHz e até 867 Mbps em 5 GHz;
  • Porta física: uma Ethernet de 10/100 Mbps;
  • Antenas: duas externas;
  • Compatibilidade mesh: EasyMesh, desde que o roteador principal também ofereça o padrão;
  • Faixa de preço no Brasil: de R$ 150 a R$ 250, conforme loja e oferta (agosto de 2026).

Mesh Intelbras Twibi Force AX — kit com duas unidades

Mesh Intelbras Twibi Force AX

É a opção mais equilibrada para apartamento grande, sobrado ou casa com vários cômodos mal atendidos. Em vez de repetir o sinal, os dois módulos criam uma rede em malha com um único nome de Wi-Fi e troca fluida entre os pontos. O modelo opera com Wi-Fi 6 e traz portas Gigabit. A compatibilidade com o sistema inMesh permite expandir a rede depois com outros roteadores Intelbras. A configuração é feita pelo app Meu Wi-Fi Intelbras. Se houver como ligar os módulos por cabo Ethernet, o desempenho melhora — mas o kit funciona sem fio.

  • Marca e modelo: Intelbras Twibi Force AX, kit 2-pack;
  • Categoria: sistema Wi-Fi mesh;
  • Padrão: Wi-Fi 6, AX1500;
  • Bandas: 2,4 GHz e 5 GHz;
  • Velocidade teórica: até 300 Mbps em 2,4 GHz e 1.200 Mbps em 5 GHz;
  • Cobertura declarada: até 280 m² com dois módulos — a área real diminui com lajes, concreto e interferência;
  • Capacidade declarada: até 128 dispositivos;
  • Portas por módulo: uma WAN/LAN Gigabit e uma LAN Gigabit;
  • Segurança: WPA2/WPA3 com AES;
  • Faixa de preço no Brasil: de R$ 350 a R$ 690 pelo kit de duas unidades (agosto de 2026).

TP-Link Deco X50 — kit com duas unidades

Roteador Tp-link Deco X50 Mesh Wi-fi 6 Ax3000 Gigabit Pack com 2 Unidades

A alternativa para quem precisa de mais desempenho, tem plano de internet acima de 500 Mbps ou mantém muitos dispositivos conectados. O Deco X50 opera com Wi-Fi 6 AX3000 e traz três portas Gigabit por módulo — o que o torna mais indicado para home office, TV, videogame e backhaul Ethernet. O gerenciamento é feito pelo app Deco, que mostra a qualidade da ligação entre os módulos e alerta quando o satélite precisa ser reaproximado do principal.

  • Marca e modelo: TP-Link Deco X50, 2-pack;
  • Categoria: sistema Wi-Fi mesh;
  • Padrão: Wi-Fi 6, AX3000;
  • Bandas: dual band (2,4 GHz e 5 GHz);
  • Velocidade teórica: até 2.402 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps em 2,4 GHz;
  • Portas por módulo: três Ethernet Gigabit;
  • Cobertura declarada: até 420 m² com duas unidades — paredes e distância reduzem esse alcance;
  • Backhaul: Wi-Fi ou Ethernet;
  • Gerenciamento: app Deco;
  • Faixa de preço no Brasil: de R$ 730 a R$ 1.050 pelo kit de duas unidades (agosto de 2026).

TP-Link TL-WPA4220 KIT — Powerline AV600

TP-Link TL-WPA4220 KIT — Powerline AV600

O Powerline leva a conexão pela fiação elétrica da casa, com um adaptador perto do roteador e outro na tomada do cômodo afetado. É indicado quando passar cabo Ethernet é inviável e o repetidor não consegue captar sinal bom no meio do caminho. O desempenho depende da qualidade da instalação elétrica — em circuitos simples e bem conservados, funciona bem; em casas com fiação antiga, circuitos separados ou muitos equipamentos de alta potência, o resultado é imprevisível. Os dois adaptadores precisam estar na tomada da parede, nunca em filtro de linha, estabilizador ou nobreak.

  • Marca e modelo: TP-Link TL-WPA4220 KIT;
  • Categoria: kit powerline com ponto Wi-Fi;
  • Padrão pela rede elétrica: HomePlug AV;
  • Velocidade teórica Powerline: AV600 — o desempenho real depende da instalação;
  • Wi-Fi: 2,4 GHz, até 300 Mbps;
  • Portas: duas Ethernet 10/100 Mbps no adaptador com Wi-Fi;
  • Segurança Powerline: AES de 128 bits;
  • Faixa de preço no Brasil: de R$ 418 a R$ 480 (agosto de 2026).
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