Áudio ruim na chamada? 6 ajustes e apps que salvam sua reunião

Para quem faz reuniões por vídeo com frequência, um dos maiores pesadelos é ter que trabalhar com o áudio ruim. Eco, microfone abafado, barulho de ventilador e vozes de fundo consomem tempo, geram retrabalho e passam uma impressão de amadorismo.

O defeito pode estar tanto no som que o usuário transmite (microfone captando ruído, eco e voz baixa) ou no que ele ouve (distorções e interferências do interlocutor). Em 2026, a combinação mais eficaz para chamadas recorrentes no Brasil requer um headset com microfone de haste e, se necessário, uma camada de software para filtrar ruídos no áudio transmitido. A seleção a seguir considerou quatro critérios:

Impacto real na qualidade do áudio;

Compatibilidade com softwares e hardwares do mercado;

Disponibilidade e custo no Brasil em agosto de 2026;

Facilidade de instalação e configuração para uso corporativo.

Apps de cancelamento de ruído para reuniões

Krisp

O Krisp é a indicação para quem participa de reuniões em ambientes agitados — casa com ventilador, escritório compartilhado, rua ou cômodo com obras por perto. Ele cria um microfone virtual que pode ser selecionado no Zoom, Meet, Teams ou Discord e remove ruído de fundo e eco antes que o áudio chegue ao interlocutor. Além da limpeza de áudio, oferece gravação, transcrição e notas por IA sem que um robô entre na sala de reunião.

Recurso central: supressão de ruído e eco no áudio enviado;

Extras: transcrição, gravação e resumos sem bot na reunião;

Compatibilidade: qualquer app de chamada que permita selecionar microfone;

Plano Core: US$ 8 por usuário/mês no anual ou US$ 16 no mensal — cerca de R$ 41 e R$ 83 antes de IOF, com dólar na faixa de R$ 5,14 a R$ 5,19;

Limite: o plano gratuito oferece 60 minutos de cancelamento por dia;

Dica de uso: selecione "Krisp Microphone" como entrada no app de reunião e desative o processamento de ruído nativo do Zoom ou Meet para evitar dois filtros pesados em sequência.

NVIDIA Broadcast

NVIDIA Broadcast (Reprodução/NVIDIA)

O usuário que já tem PC ou notebook com placa de vídeo NVIDIA RTX pode aproveitar e muito o Broadcast. O programa usa IA local para remover barulho e reverberação da sala em tempo real, e o usuário só precisa selecionar "NVIDIA Broadcast" como microfone no app de reunião. Funciona bem contra eco de sala vazia, ventilador e teclado mecânico. Não compensa comprar uma placa RTX só por ele — faz sentido como benefício adicional de uma máquina compatível.

Preço: gratuito;

Sistema: Windows 10 ou Windows 11, 64 bits;

Hardware necessário: GPU GeForce RTX (a partir da série 20), Quadro RTX ou TITAN RTX — GPUs GTX e AMD não são compatíveis;

Memória de vídeo: ao menos 4 GB;

Funções relevantes: Noise Removal para ruído e Room Echo Removal para reverberação;

Integração: cria dispositivo virtual de microfone selecionável nos apps de reunião;

Dica de uso: ative primeiro a remoção de ruído e só depois adicione a de eco. Em nível máximo, a voz pode ficar menos natural — comece em intensidade moderada.

Ajustes nativos dos apps de reunião

Zoom Workplace

Zoom (Reprodução/Zoom)

Quem faz reuniões pelo Zoom pode testar o processamento nativo antes de instalar outro programa. Em "Configurações > Áudio > Modos de microfone", o Zoom permite usar remoção de ruído nos níveis Auto, Baixo, Médio ou Alto. Para home office com ar-condicionado ou ventilador, Médio costuma preservar a voz sem cortar finais de frase. Alto funciona em ambientes com ruído real, como obra ou espaço compartilhado. O recurso vem incluso no plano gratuito — o upgrade para o Zoom Pro (cerca de US$ 13,33 por usuário/mês no anual, ou US$ 16,99 no mensal) agrega reuniões sem limite de 40 minutos, mas não deve ser adquirido só pela limpeza de áudio.

Preço do ajuste de áudio: incluso em todos os planos do Zoom;

Perfis: Auto, Baixo, Médio e Alto;

Melhor uso: Médio para ventilador e ar-condicionado, Alto para ruído intenso;

Evite: o modo "Original Sound for Musicians" em reuniões faladas, pois ele reduz ou desliga os filtros;

Dica de uso: faça a chamada de teste do próprio Zoom e ouça uma gravação curta antes de uma apresentação ou entrevista importante.

Google Meet (com Google Workspace Business Standard)

Para quem já trabalha em Gmail, Drive e Meet, o cancelamento de ruído integrado é a via mais prática. Ele filtra sons como digitação, porta batendo, eco e ruído de construção, mas não elimina bem vozes de TV ou pessoas conversando — nessas situações, um headset de haste ou o Krisp ainda fazem diferença. No Brasil, o Google Workspace Business Standard custa R$ 81,80 por usuário/mês em compromisso anual. O investimento se justifica quando o pacote de e-mail profissional, armazenamento e gravação de reuniões também será usado, não só pelo recurso de áudio.

Preço de referência no Brasil: R$ 81,80 por usuário/mês no Business Standard anual;

Recurso: cancelamento de ruído em reuniões;

Ruídos que costuma reduzir: teclas, portas, eco e construção;

Limitação: vozes humanas, TV e música podem continuar audíveis;

Dica de uso: no Meet, entre em "Mais opções > Configurações > Áudio" e ative "Cancelamento de ruído" antes de entrar na reunião. Desative se for transmitir música ou áudio ambiente de propósito.

Headsets com microfone de haste para chamadas

Logitech Zone Wireless 2 ES

O Logitech Zone Wireless 2 ES é um headset profissional, fácil de encontrar no Brasil e mais acessível que modelos corporativos premium. A haste de microfone reversível com flip-to-mute (levantar a haste silencia o áudio) facilita alternar entre fala e silêncio sem buscar botão. O ANC híbrido adaptativo ajuda a ouvir melhor em escritório ou em casa com barulho, e a bateria sustenta até 15 horas de chamadas com cancelamento de ruído ativo. Para quem precisa melhorar tanto o áudio enviado quanto a concentração, é a escolha de melhor custo-benefício da seleção.

Marca: Logitech;

Preço de referência no Brasil: R$ 999,90 na Logitech Store;Tipo: headset estéreo sem fio, sobre a orelha;

Microfone: cinco microfones MEMS omnidirecionais para ANC e chamadas;

Cancelamento de ruído: ANC híbrido adaptativo;

Conexões: Bluetooth 5.2, USB-C e USB-A (conforme versão e adaptador);

Bateria em chamadas: até 15 h com ANC ou 18 h sem ANC;

Bateria em escuta: até 22 h com ANC ou 40 h sem ANC;

Compatibilidade: Windows, macOS, ChromeOS, iOS e Android.

HP Poly Voyager Focus 2

O Poly Voyager Focus 2 é o investimento mais indicado quando a prioridade absoluta é fazer a voz se destacar em casa barulhenta ou escritório aberto. A tecnologia Acoustic Fence usa a haste e quatro microfones para criar uma zona de captação próxima à boca, reduzindo o que está ao redor de forma mais agressiva do que os concorrentes. É mais caro e tem visual corporativo, mas entrega clareza de voz superior em entrevistas, atendimento, aulas e reuniões com interlocutores externos. A faixa de preço no Brasil é irregular: há ofertas a partir de R$ 721, mas a média de mercado fica próxima de R$ 2.222 — vale acompanhar comparadores e conferir se o anúncio inclui o adaptador BT700.