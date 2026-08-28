Áudio ruim na chamada? 6 ajustes e apps que salvam sua reunião

Áudio de reunião: apps, headsets e ajustes que eliminam ruído e eco em chamadas de trabalho (Magnific)
Colaboradora
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 17h02.
Para quem faz reuniões por vídeo com frequência, um dos maiores pesadelos é ter que trabalhar com o áudio ruim. Eco, microfone abafado, barulho de ventilador e vozes de fundo consomem tempo, geram retrabalho e passam uma impressão de amadorismo.
O defeito pode estar tanto no som que o usuário transmite (microfone captando ruído, eco e voz baixa) ou no que ele ouve (distorções e interferências do interlocutor). Em 2026, a combinação mais eficaz para chamadas recorrentes no Brasil requer um headset com microfone de haste e, se necessário, uma camada de software para filtrar ruídos no áudio transmitido. A seleção a seguir considerou quatro critérios:
O Krisp é a indicação para quem participa de reuniões em ambientes agitados — casa com ventilador, escritório compartilhado, rua ou cômodo com obras por perto. Ele cria um microfone virtual que pode ser selecionado no Zoom, Meet, Teams ou Discord e remove ruído de fundo e eco antes que o áudio chegue ao interlocutor. Além da limpeza de áudio, oferece gravação, transcrição e notas por IA sem que um robô entre na sala de reunião.
O usuário que já tem PC ou notebook com placa de vídeo NVIDIA RTX pode aproveitar e muito o Broadcast. O programa usa IA local para remover barulho e reverberação da sala em tempo real, e o usuário só precisa selecionar "NVIDIA Broadcast" como microfone no app de reunião. Funciona bem contra eco de sala vazia, ventilador e teclado mecânico. Não compensa comprar uma placa RTX só por ele — faz sentido como benefício adicional de uma máquina compatível.
Quem faz reuniões pelo Zoom pode testar o processamento nativo antes de instalar outro programa. Em "Configurações > Áudio > Modos de microfone", o Zoom permite usar remoção de ruído nos níveis Auto, Baixo, Médio ou Alto. Para home office com ar-condicionado ou ventilador, Médio costuma preservar a voz sem cortar finais de frase. Alto funciona em ambientes com ruído real, como obra ou espaço compartilhado. O recurso vem incluso no plano gratuito — o upgrade para o Zoom Pro (cerca de US$ 13,33 por usuário/mês no anual, ou US$ 16,99 no mensal) agrega reuniões sem limite de 40 minutos, mas não deve ser adquirido só pela limpeza de áudio.
Para quem já trabalha em Gmail, Drive e Meet, o cancelamento de ruído integrado é a via mais prática. Ele filtra sons como digitação, porta batendo, eco e ruído de construção, mas não elimina bem vozes de TV ou pessoas conversando — nessas situações, um headset de haste ou o Krisp ainda fazem diferença. No Brasil, o Google Workspace Business Standard custa R$ 81,80 por usuário/mês em compromisso anual. O investimento se justifica quando o pacote de e-mail profissional, armazenamento e gravação de reuniões também será usado, não só pelo recurso de áudio.
O Logitech Zone Wireless 2 ES é um headset profissional, fácil de encontrar no Brasil e mais acessível que modelos corporativos premium. A haste de microfone reversível com flip-to-mute (levantar a haste silencia o áudio) facilita alternar entre fala e silêncio sem buscar botão. O ANC híbrido adaptativo ajuda a ouvir melhor em escritório ou em casa com barulho, e a bateria sustenta até 15 horas de chamadas com cancelamento de ruído ativo. Para quem precisa melhorar tanto o áudio enviado quanto a concentração, é a escolha de melhor custo-benefício da seleção.
O Poly Voyager Focus 2 é o investimento mais indicado quando a prioridade absoluta é fazer a voz se destacar em casa barulhenta ou escritório aberto. A tecnologia Acoustic Fence usa a haste e quatro microfones para criar uma zona de captação próxima à boca, reduzindo o que está ao redor de forma mais agressiva do que os concorrentes. É mais caro e tem visual corporativo, mas entrega clareza de voz superior em entrevistas, atendimento, aulas e reuniões com interlocutores externos. A faixa de preço no Brasil é irregular: há ofertas a partir de R$ 721, mas a média de mercado fica próxima de R$ 2.222 — vale acompanhar comparadores e conferir se o anúncio inclui o adaptador BT700.