Como potencializar o repetidor de Wi-Fi: 6 dicas para melhorar o sinal em casa

Repetidores de Wi-Fi são aparelhos que captam o sinal do roteador e o retransmitem para cômodos onde a cobertura não chega. Basta conectar o dispositivo a uma tomada, parear com a rede principal e o alcance do Wi-Fi se estende. O ganho, porém, depende de como o repetidor é instalado e configurado.

Um dos principais erros é colocar o aparelho no cômodo que já não recebe sinal, por exemplo, o que faz com que ele capte uma conexão fraca e repasse uma conexão ainda pior. Com o posicionamento e os ajustes certos, é possível eliminar zonas sem cobertura sem trocar de equipamento ou de plano.

Onde posicionar o repetidor de Wi-Fi?

O repetidor precisa ficar entre o roteador principal e a área com sinal fraco — não dentro dessa área. O ponto ideal fica a cerca de metade do caminho entre os dois, onde o aparelho ainda recebe sinal forte o bastante para retransmitir com qualidade.

Além da distância, a altura faz diferença. O repetidor deve ficar em posição elevada (sobre um móvel ou em tomada alta), longe do chão e sem obstruções de paredes grossas, espelhos ou móveis de metal. Evitar também armários fechados, que retêm calor e bloqueiam a propagação do sinal.

Qual frequência usar: 2,4 GHz ou 5 GHz?

Repetidores dual band operam nas duas faixas, e cada uma serve a um propósito diferente. A banda de 2,4 GHz tem maior alcance e atravessa paredes com mais facilidade, mas é mais lenta e vulnerável a interferências. A banda de 5 GHz entrega maior velocidade, porém perde alcance em distâncias maiores e tem dificuldade com obstáculos físicos.

A regra geral: dispositivos fixos e próximos do repetidor — como smart TVs e consoles — se beneficiam da faixa de 5 GHz. Celulares e notebooks que se movem pela casa funcionam melhor na faixa de 2,4 GHz.

Como atualizar o firmware do repetidor de Wi-Fi?

Fabricantes liberam atualizações de firmware que corrigem falhas de estabilidade e podem melhorar o desempenho do sinal. O processo varia por marca, mas segue um padrão:

Acessar o painel de administração do repetidor pelo navegador (o endereço costuma estar no manual ou na etiqueta do aparelho); Localizar a seção de atualização; Verificar se há uma versão mais recente disponível.

Repetidores da TP-Link e da Mercusys também permitem a atualização pelo aplicativo do fabricante.

Como evitar interferências no sinal do repetidor?

Aparelhos que operam na faixa de 2,4 GHz — micro-ondas, telefones sem fio, babás eletrônicas e câmeras de segurança — geram ruído eletromagnético que degrada o sinal do Wi-Fi. Manter o repetidor afastado desses equipamentos reduz a interferência.

Em prédios e condomínios, outro problema é o congestionamento de canais. Redes vizinhas que compartilham o mesmo canal causam lentidão. O ajuste é acessar as configurações do repetidor e trocar para um canal menos ocupado — na faixa de 2,4 GHz, os canais 1, 6 e 11 são os que menos se sobrepõem. Alguns modelos fazem essa troca de forma automática.

Quando trocar o repetidor por um sistema mesh?

O repetidor funciona bem para resolver um ponto cego isolado — um quarto nos fundos, uma varanda, um andar específico. Quando o problema de cobertura se estende por vários cômodos, por mais de um andar ou por uma casa com muitas paredes de concreto, o repetidor deixa de ser a resposta adequada.

Sistemas Wi-Fi mesh, como o TP-Link Deco M4 e o Intelbras Twibi, distribuem o sinal por meio de múltiplos pontos de acesso que se comunicam entre si e criam uma rede única. A transição entre os pontos acontece de forma automática, sem que o usuário perceba queda na conexão.

A diferença em relação ao repetidor é que o mesh não cria uma segunda rede (a conhecida extensão "_EXT" no nome da rede), o que evita que o celular fique preso a um sinal fraco antes de migrar para o mais forte.

Quais repetidores de Wi-Fi comprar no Brasil?