Roteadores e Wi-Fi 7: quando vale a pena o upgrade e o que muda na prática em casa

A maioria dos roteadores nas casas brasileiras opera com Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6 — padrões suficientes para streaming em Full HD, redes sociais, navegação e videochamadas sem engasgos. O Wi-Fi 7, definido pelo IEEE como 802.11be, chegou ao mercado com velocidades de até 46 Gbps e promessa de latência reduzida.

No entanto, o ganho real depende de condições que nem toda casa reúne, desde a velocidade contratada do provedor à compatibilidade dos aparelhos que o morador já possui. Trocar de roteador sem avaliar esses fatores pode significar um gasto entre R$ 1.500 e R$ 6.000 sem ver diferença no dia a dia.

O que é o Wi-Fi 7 e como funciona

O Wi-Fi 7 é a sétima geração do padrão de rede sem fio, batizado pelo IEEE como 802.11be (Extremely High Throughput). A diferença em relação ao Wi-Fi 6 e ao Wi-Fi 6E vai além da velocidade máxima, que salta de cerca de 9,6 Gbps para 46 Gbps em condições teóricas. O salto principal está na forma como o roteador gerencia os dados entre as frequências disponíveis.

A tecnologia Multi-Link Operation (MLO) permite que um dispositivo se conecte a duas ou até três bandas de frequência ao mesmo tempo — 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. Nos padrões anteriores, o aparelho escolhia uma banda por vez. Com o MLO, se uma banda sofre interferência de uma parede grossa ou de um micro-ondas ligado, os dados seguem pelas demais sem interrupção.

A largura dos canais também dobra, de 160 MHz no Wi-Fi 6E para 320 MHz. Canais mais largos permitem que mais dados passem ao mesmo tempo, o que reduz o congestionamento em redes com muitos dispositivos. O padrão introduz ainda o puncturing, recurso que isola trechos de um canal afetados por interferência e mantém o restante em operação. Nos padrões anteriores, uma interferência localizada bloqueava o canal inteiro.

A modulação 4K-QAM compacta mais dados dentro do mesmo sinal de rádio, com ganho de até 20% na velocidade de transmissão em distâncias curtas comparado ao Wi-Fi 6.

O que muda na prática com o Wi-Fi 7 em casa

O ganho mais perceptível não é a velocidade — poucos provedores brasileiros entregam planos acima de 1 Gbps — e sim a estabilidade. Em uma casa com smart TV, notebooks, celulares, câmeras de segurança e assistentes de voz conectados ao mesmo tempo, o Wi-Fi 7 distribui o tráfego de forma mais eficiente entre as bandas disponíveis.

A latência cai em comparação ao Wi-Fi 6, o que faz diferença em videochamadas longas, onde microcortes de áudio costumam vir de picos momentâneos de latência, e em plataformas de cloud gaming como Xbox Cloud Gaming ou GeForce Now.

A banda de 6 GHz, já presente no Wi-Fi 6E, ganha mais relevância no Wi-Fi 7 por operar em canais de 320 MHz — faixa menos congestionada que as de 2,4 GHz e 5 GHz, o que reduz a interferência de roteadores vizinhos em prédios com dezenas de redes ativas.

Outra mudança perceptível é a economia de bateria. Dispositivos compatíveis com Wi-Fi 7 consomem menos energia ao manter a conexão ativa, o que prolonga a autonomia de smartphones e notebooks quando conectados à rede doméstica.

Quando vale a pena trocar o roteador por um modelo Wi-Fi 7?

O upgrade faz sentido quando a casa possui uma conexão de internet acima de 1 Gbps e dispositivos compatíveis com o novo padrão.

Famílias que mantêm mais de 20 dispositivos conectados de forma simultânea — câmeras, lâmpadas inteligentes, TVs, consoles e notebooks — sofrem com as limitações do Wi-Fi 5 e do Wi-Fi 6 no gerenciamento dessas conexões. O Wi-Fi 7, com suporte a MU-MIMO 16×16, lida com um volume maior de transmissões paralelas sem degradar o sinal.

Quem trabalha de casa com videoconferências frequentes também percebe ganhos na estabilidade. O MLO evita os picos de latência que travam as reuniões, e a alternância entre bandas acontece sem que a chamada caia.

Casas com uso intenso de rede local — transferência de arquivos entre um NAS e o computador, por exemplo — aproveitam o throughput do Wi-Fi 7 em distâncias curtas. Os canais de 320 MHz e as portas multigigabit dos roteadores novos permitem que a velocidade da rede interna supere a velocidade entregue pelo provedor de internet.

Moradores de prédios com alta densidade de redes vizinhas também se beneficiam. A banda de 6 GHz sofre menos congestionamento, e o puncturing evita que a interferência parcial comprometa o desempenho do canal inteiro.

Quando o upgrade para Wi-Fi 7 não compensa

Se a internet contratada fica abaixo de 500 Mbps, o Wi-Fi 7 não terá espaço para entregar seus ganhos de velocidade. A rede local pode operar mais rápido, mas o ponto de estrangulamento estará na conexão com o provedor.

Casas onde os principais dispositivos — celular, notebook, smart TV e console — operam com Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6 não aproveitam o MLO nem os canais de 320 MHz. O roteador Wi-Fi 7 é compatível com aparelhos mais antigos, mas se comunica com eles usando o padrão que cada dispositivo suporta. Até meados de 2026, a lista de aparelhos com Wi-Fi 7 vendidos no Brasil se concentra em smartphones e notebooks premium lançados a partir de 2024.

Para quem usa a internet para navegação, redes sociais, e-mails e streaming em Full HD — o perfil mais comum entre os consumidores brasileiros —, um roteador Wi-Fi 6 de boa qualidade ainda atende sem comprometer a experiência.

Como está a regulamentação do Wi-Fi 7 no Brasil?

A Anatel dividiu a faixa de 6 GHz no Brasil em duas partes. A porção inferior (5.925 MHz a 6.425 MHz), com 500 MHz, ficou destinada ao uso sem licença — onde operam as redes Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7. A porção superior (6.425 MHz a 7.125 MHz), com 700 MHz, foi reservada para o serviço móvel pessoal, com foco no futuro 6G. A decisão, confirmada pelo conselho diretor da Anatel em junho de 2025, limita o Wi-Fi 7 brasileiro a um único canal de 320 MHz na banda de 6 GHz.

Os roteadores Wi-Fi 7 no Brasil, então, entregam parte do potencial projetado pelo padrão, mas não o máximo que o hardware permite. A Abrint (Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações) contestou a divisão e chegou a ameaçar judicialização, sob o argumento de que a restrição compromete os avanços do Wi-Fi 7 e prejudica os provedores regionais de banda larga.

Apesar da limitação regulatória, mais de 100 equipamentos Wi-Fi 7 já foram homologados para operar na faixa de 6 GHz no país, segundo dados da Abrint divulgados em abril de 2025. A consulta pública da Anatel sobre as regras específicas do Wi-Fi 7 (Consulta Pública nº 79) foi aberta em novembro de 2025, e a expectativa é que novos dispositivos recebam homologação ao longo de 2026.

Quanto custa um roteador Wi-Fi 7 no Brasil?

Equipamentos de entrada, como o TP-Link Archer BE550 (tri-band, BE9300, com cinco portas de 2,5 Gbps), custam entre R$ 1.450 e R$ 1.600 nas principais varejistas brasileiras. O modelo atende casas de até quatro cômodos e suporta a criação de rede mesh com outros roteadores compatíveis via EasyMesh.

Na faixa intermediária, sistemas mesh como o TP-Link Deco BE65 (kit com duas unidades, dual-band BE11000) aparecem por cerca de R$ 2.400 e cobrem residências maiores com sinal estável entre os cômodos.

O topo de linha residencial, como o TP-Link Archer BE800 (tri-band, BE19000, com portas de 10 Gbps e conexão SFP+ para fibra óptica), parte de R$ 3.800 e pode ultrapassar R$ 6.000 dependendo do revendedor. Modelos voltados ao público gamer, como o ASUS ROG Rapture GT-BE98, alcançam faixas de preço semelhantes, com recursos adicionais de priorização de tráfego para jogos.

Sistemas mesh premium com Wi-Fi 7 e portas de 10 Gbps, como o TP-Link Deco BE85, custam acima de R$ 5.100 no kit com três unidades.