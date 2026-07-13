Wi-Fi: 7 ajustes para aproveitar ao máximo seu roteador

O Wi-Fi da sua casa cai em certos cômodos ou trava quando você precisa de mais internet? A maioria das pessoas atribui o problema ao roteador, mas poucas sabem que o problema nem sempre está relacionado ao aparelho em si.

Alguns ajustes como a posição do roteador e a alteração de algumas configurações de fábrica podem solucionar o problema, sem precisar investir em um repetidor ou equipamento novo.

7 ajustes para melhorar o Wi-Fi em casa

1. Reposicione o roteador para o centro da casa

O sinal do roteador se propaga em 360 graus a partir das antenas. Quando o aparelho fica em um canto — perto da porta de entrada ou dentro de um rack fechado —, metade dessa propagação se perde para a rua ou para paredes sem uso.

A orientação de fabricantes como TP-Link é de posicionar o roteador no cômodo mais central em relação aos ambientes onde a internet é usada com frequência. A altura recomendada fica entre 1 m e 1,5 m do chão, sobre uma mesa ou prateleira. Evite armários fechados e posições atrás de TVs grandes — o metal e a falta de ventilação prejudicam o desempenho.

2. Ajuste o ângulo das antenas conforme o tipo de imóvel

Antenas omnidirecionais irradiam o sinal com mais intensidade na direção perpendicular ao seu corpo. Com elas na vertical, a cobertura se concentra no plano horizontal — o que funciona bem em apartamentos e casas térreas.

Em sobrados ou imóveis com mais de um pavimento, a TP-Link recomenda inclinar as antenas em cerca de 30 graus em relação à vertical. Isso direciona parte do sinal para cima ou para baixo, reduzindo pontos cegos entre andares. Se o roteador tiver duas ou mais antenas, uma pode ficar na vertical e outra inclinada, cobrindo as duas direções ao mesmo tempo.

3. Escolha o canal Wi-Fi menos congestionado

Em prédios e bairros com muitas redes próximas, vários roteadores disputam os mesmos canais, o que causa lentidão e instabilidade. A maioria dos aparelhos vem configurada no modo automático, mas a troca constante de canal pelo próprio roteador pode derrubar a conexão por frações de segundo — o suficiente para travar uma chamada de vídeo.

Na faixa de 2,4 GHz, os canais 1, 6 e 11 são os únicos que não se sobrepõem entre si e devem ser priorizados. Na faixa de 5 GHz, canais como 36 a 48 costumam estar mais livres. Para identificar o canal menos ocupado na vizinhança, apps gratuitos como o Wi-Fi Analyzer (Android) mostram um mapa visual da ocupação.

A mudança é feita no painel do roteador, acessado pelo navegador em endereços como 192.168.0.1 ou 192.168.1.1, na seção de configurações wireless.

4. Separe as redes 2,4 GHz e 5 GHz

Roteadores dual-band operam em duas faixas ao mesmo tempo: a 2,4 GHz tem mais alcance, mas sofre mais interferência; a 5 GHz entrega mais velocidade, porém com alcance menor. Com o recurso Smart Connect ativado (padrão em muitos modelos), o roteador escolhe a faixa por conta própria — e nem sempre acerta.

Desativar o Smart Connect e criar duas redes com nomes distintos (como "Casa_2G" e "Casa_5G") permite distribuir os dispositivos de forma estratégica:

2,4 GHz: aparelhos distantes do roteador e dispositivos de casa inteligente (lâmpadas, câmeras, equipamentos mais antigos);

(lâmpadas, câmeras, equipamentos mais antigos); 5 GHz: notebooks e celulares próximos ao roteador, além de TVs usadas para streaming em alta resolução.

5. Aumente a potência de transmissão e atualize o firmware

No painel de administração do roteador, a opção Potência de Transmissão (ou TX Power) costuma vir configurada em nível médio. Colocar no máximo amplia o alcance, com aumento desprezível no consumo de energia.

Na mesma sessão de configurações, vale ativar o Beamforming, quando disponível. O recurso direciona o sinal para os dispositivos conectados em vez de espalhá-lo de forma uniforme, o que melhora a eficiência da rede.

A atualização de firmware também faz diferença. Fabricantes corrigem falhas de estabilidade e segurança em novas versões do software interno do roteador. A verificação costuma estar em "Administração" ou "Atualização de Software" no painel.

6. Reduza interferências eletromagnéticas ao redor do roteador

Dispositivos que operam na faixa de 2,4 GHz geram ruído e competem com o sinal do Wi-Fi. Micro-ondas, babás eletrônicas, telefones sem fio antigos e dispositivos Bluetooth são as fontes mais comuns.

Espelhos grandes e aquários também atrapalham: a camada metálica do espelho reflete as ondas de rádio, enquanto a água do aquário as absorve. Manter o roteador a pelo menos 1 metro dessas fontes de interferência já reduz o impacto.

7. Priorize dispositivos com QoS e use cabo Ethernet quando possível

O recurso QoS (Quality of Service), presente na maioria dos roteadores atuais, permite definir quais dispositivos ou serviços recebem prioridade de banda. Com ele ativado, uma videochamada de trabalho não trava quando alguém na casa inicia um download pesado.

Programar downloads e atualizações automáticas para a madrugada também libera banda durante o horário de uso. E dispositivos fixos — como TV e computador de mesa — podem ser conectados por cabo Ethernet nas portas LAN do roteador. Cada aparelho no cabo é um a menos disputando o Wi-Fi.