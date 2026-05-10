Melhor roteador Wi-Fi 6 para home office: qual escolher para ter estabilidade

Para quem trabalha de casa, a conexão Wi-Fi é tão importante quanto ter um bom computador. Uma rede fraca pode ser a vilã da produtividade, comprometendo reuniões e o andamento de demandas. Mas, às vezes, o problema de uma internet lenta não está na rede contratada, e sim no roteador.

O roteador é a peça que distribui o sinal da operadora para cada dispositivo da casa, e modelos com Wi-Fi 5 ou mais antigos não foram projetados para a carga que um setup exige em 2026, que conta com vários eletrônicos ao mesmo tempo — sem contar os outros da residência, como câmeras, assistente de voz ou smart TV, por exemplo.

O Wi-Fi 6 (padrão 802.11ax) pode ser uma solução para esse gargalo. Ele combina as tecnologias OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), que divide cada canal em subcanais para atender vários aparelhos de uma vez, e MU-MIMO (Multiple User, Multiple Input, Multiple Output), que permite transmissões simultâneas para dispositivos diferentes, deixando a conexão mais estável.

O que muda com o Wi-Fi 6 no home office?

A diferença entre Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6 não é só velocidade bruta. No trabalho remoto, o que mais pesa é a capacidade do roteador de gerenciar várias conexões sem degradar o desempenho individual de cada uma.

Com OFDMA, o roteador Wi-Fi 6 distribui dados para múltiplos dispositivos dentro de um único ciclo de transmissão. No Wi-Fi 5, cada dispositivo esperava sua vez — o que gerava filas invisíveis na rede. Para quem faz videochamada pelo Zoom ou Teams enquanto outro morador assiste a streaming na sala, essa mudança é perceptível.

O Beamforming também contribui. Em vez de espalhar o sinal em todas as direções, o roteador direciona a transmissão para os dispositivos conectados. Em um home office fixo, isso significa sinal mais concentrado no notebook e menos dispersão para áreas que não precisam de cobertura.

Roteador único ou sistema mesh: qual funciona melhor?

A resposta depende do tamanho do imóvel e da posição do home office em relação ao roteador. Em apartamentos de até 80 m² com planta aberta, um roteador Wi-Fi 6 com antenas externas — como o TP-Link Archer AX73 — costuma cobrir todos os cômodos sem pontos cegos. A TP-Link indica esse modelo para residências de até três quartos, com cobertura estimada de até 300 m² em condições ideais.

Em casas maiores ou com muitas paredes de alvenaria, um sistema mesh distribui o sinal por unidades espalhadas pelo imóvel. O Intelbras Twibi Force AX usa a tecnologia inMesh: cada módulo cobre até 140 m², e o kit com duas unidades alcança até 280 m². A transição entre os módulos é automática, sem queda de conexão ao mudar de cômodo.

O TP-Link Deco X50, outra opção mesh, usa inteligência artificial (IA) para selecionar o ponto de acesso com melhor sinal conforme o usuário se move pela casa. A cobertura do kit com três unidades chega a 600 m², segundo a fabricante.

Qual roteador Wi-Fi 6 oferece mais estabilidade?

Para o home office, estabilidade depende de quatro fatores: processador do roteador, suporte a QoS (Quality of Service), número de dispositivos simultâneos suportados e qualidade das portas Ethernet.

O TP-Link Archer AX73 é classificado como AX5400 — velocidade nominal de 4.804 Mbps na banda de 5 GHz e 574 Mbps na banda de 2,4 GHz. Tem processador triple-core de 1,5 GHz, seis antenas externas com módulo FEM de alta potência, quatro portas LAN Gigabit e uma porta USB 3.0. Suporta mais de 200 dispositivos conectados e traz criptografia WPA3 de fábrica. Para quem tem plano de internet acima de 100 Mbps e precisa de velocidade para transferência de arquivos pesados, é uma das opções com melhor relação entre desempenho e preço no Brasil — disponível a partir de R$ 830 em maio de 2026, conforme consulta em varejistas online.

O Intelbras Twibi Force AX opera no padrão AX1500 (até 300 Mbps em 2,4 GHz e 1.200 Mbps em 5 GHz). Suporta até 128 dispositivos e conta com portas Gigabit, compatíveis com planos de até 600 Mbps. O diferencial está na cobertura mesh com a tecnologia inMesh, compatível com outros roteadores da Intelbras (linhas Wi-Force, WiFiber e Twibi Force). O gerenciamento é feito pelo app Meu Wi-Fi Intelbras. O kit com duas unidades custa cerca de R$ 670 em maio de 2026.

O TP-Link Deco X50 entrega velocidade AX3000 (2.402 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps em 2,4 GHz), com três portas Gigabit por unidade e suporte a HE160 (canal de 160 MHz na banda de 5 GHz). Ele Funciona com o app Deco e é compatível com outros modelos da linha Deco para expansão futura. O kit com duas unidades parte de R$ 750, e o de três unidades varia entre R$ 1.000 e R$ 1.200.

Quais recursos priorizar na escolha?

Para trabalho remoto, quatro critérios técnicos pesam mais do que a velocidade nominal do roteador.

QoS (Quality of Service): permite configurar o roteador para priorizar o tráfego do notebook de trabalho ou das videochamadas sobre o streaming ou os jogos de outros moradores. Todos os modelos citados oferecem esse recurso via app ou interface web.

permite configurar o roteador para priorizar o tráfego do notebook de trabalho ou das videochamadas sobre o streaming ou os jogos de outros moradores. Todos os modelos citados oferecem esse recurso via app ou interface web. Portas Gigabit Ethernet: a conexão por cabo entre o roteador e o notebook de trabalho elimina qualquer instabilidade do Wi-Fi. Mesmo em um roteador Wi-Fi 6, o cabo Ethernet entrega a menor latência possível — o que faz diferença em reuniões longas ou uploads de arquivos grandes.

a conexão por cabo entre o roteador e o notebook de trabalho elimina qualquer instabilidade do Wi-Fi. Mesmo em um roteador Wi-Fi 6, o cabo Ethernet entrega a menor latência possível — o que faz diferença em reuniões longas ou uploads de arquivos grandes. Criptografia WPA3: o padrão de segurança do Wi-Fi 6 dificulta ataques de força bruta à senha da rede. No home office, a rede doméstica carrega dados da empresa — uma camada extra de proteção reduz o risco.

o padrão de segurança do Wi-Fi 6 dificulta ataques de força bruta à senha da rede. No home office, a rede doméstica carrega dados da empresa — uma camada extra de proteção reduz o risco. Atualizações de firmware: roteadores com atualizações frequentes corrigem falhas de segurança e melhoram a estabilidade da conexão ao longo do tempo. Tanto a TP-Link quanto a Intelbras oferecem atualizações automáticas por meio de seus aplicativos de gerenciamento.

Posicionamento e instalação fazem diferença?

Até o melhor roteador Wi-Fi 6 perde desempenho se estiver mal posicionado. A recomendação dos fabricantes é instalar o aparelho no centro da área que precisa de cobertura, de preferência em local elevado e afastado de paredes grossas ou eletrodomésticos que geram interferência (como micro-ondas e babás eletrônicas).

No caso de sistemas mesh, o módulo principal deve ficar conectado ao modem da operadora, e os módulos secundários espalhados nos cômodos mais distantes. A distância entre os módulos não deve ser excessiva — o ideal é manter linha de visão parcial ou no máximo uma parede entre cada unidade.

Para o home office, a posição do roteador (ou do módulo mesh mais próximo) em relação ao notebook é o fator que mais influencia a estabilidade. Se possível, um cabo Ethernet direto entre os dois resolve qualquer questão de oscilação de sinal.