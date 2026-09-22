Tecnologia

Wi-Fi público sem risco: como se conectar sem entregar suas senhas

Ajustes no celular e no computador reduzem a exposição em redes abertas de aeroportos, cafés e hotéis e evitam o vazamento de credenciais

Wi-Fi público: veja como proteger senhas e dados ao usar redes abertas em locais como aeroportos e cafés (Manjunath Kiran/AFP)

Wi-Fi público: veja como proteger senhas e dados ao usar redes abertas em locais como aeroportos e cafés (Manjunath Kiran/AFP)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10h11.

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RESUMO | Redes Wi-Fi públicas continuam entre os pontos mais explorados para interceptação de senhas e dados pessoais. Com ajustes nativos no iPhone, no Android e no Windows — além do uso correto de uma VPN —, é possível reduzir a exposição sem deixar de usar a conexão gratuita. O texto traz os riscos concretos, uma rotina de proteção antes de conectar e tutoriais por sistema operacional.

Cafés, aeroportos, hotéis e shoppings oferecem Wi-Fi gratuito como cortesia. Essas redes abertas quebram o galho quando precisamos de internet e não podemos contar com os dados móveis, mas elas continuam entre os principais pontos de interceptação de credenciais e dados pessoais, segundo especialistas em cibersegurança e alertas publicados por Apple, Google e Microsoft entre 2025 e 2026. Conectar o celular ou o notebook a um Wi-Fi público sem nenhum ajuste não significa um risco garantido, mas o custo de um vazamento pode ser muito alto.

Quais são os riscos do Wi-Fi público para suas senhas?

Os ataques mais comuns em redes abertas exploram a falta de criptografia e a confiança automática do dispositivo.

  • Rede falsa (Evil Twin): um criminoso cria um ponto de acesso com nome parecido ao do estabelecimento — "CafeX_Wifi" em vez de "CafeX_WiFi_Oficial". Ao conectar, todo o tráfego passa pelo equipamento do atacante, que captura credenciais e cookies de sessão;
  • Interceptação de tráfego: em redes sem criptografia, dados que trafegam fora do HTTPS ficam visíveis para quem monitora o tráfego local. Isso inclui campos de login em sites antigos ou mal configurados;
  • Exposição por configuração errada: com o perfil de rede definido como "Privada" em vez de "Pública" no Windows, ou com compartilhamento de arquivos ativo, o dispositivo fica aberto a varreduras de outros usuários na mesma rede.

O que fazer antes de usar qualquer Wi-Fi público

Antes de abrir o navegador ou qualquer app com login, cinco verificações reduzem a superfície de ataque:

  1. Confirmar o nome oficial da rede: pergunte a um funcionário ou leia o cartaz com o SSID exato. Ignore variações com letras trocadas ou sufixos como "_Free";
  2. Desativar a conexão automática: isso impede que o dispositivo se conecte sozinho a hotspots desconhecidos em visitas futuras;
  3. Ativar a VPN antes de navegar: conecte a VPN antes de abrir navegador, e-mail ou app bancário, para que todo o tráfego saia criptografado desde o primeiro pacote;
  4. Verificar o HTTPS: confira o cadeado e o prefixo "https://" na barra de endereços antes de digitar senhas ou dados pessoais;
  5. Evitar transações financeiras: sempre que possível, deixe internet banking e Pix para a rede móvel (4G/5G) ou para quando estiver em casa.

Como configurar o iPhone para Wi-Fi público

  1. Abra Ajustes > Wi-Fi;
  2. Toque no "i" ao lado da rede conectada;
  3. Desative "Conectar automaticamente";
  4. Ainda em Wi-Fi, configure "Pedir para entrar em redes" como "Perguntar";
  5. Ative "Limitar rastreamento de IP" na mesma tela da rede;
  6. Em Ajustes > Geral > AirDrop, selecione "Somente Contatos" ou desative enquanto estiver em local público.

Quem tem iCloud+ pode ativar o Private Relay em Ajustes > [nome] > iCloud > Private Relay, o que adiciona uma camada extra de privacidade sobre o tráfego do Safari.

Como configurar o Android para Wi-Fi público

  1. Abra Configurações > Rede e internet > Internet;
  2. Toque na engrenagem ao lado da rede conectada;
  3. Desative "Conectar automaticamente";
  4. Em Privacidade, mantenha o MAC aleatório ativo — isso dificulta o rastreamento do dispositivo por endereço físico;
  5. Desative Bluetooth e compartilhamento por proximidade quando não estiver usando;
  6. Em 2026, o Android passou a exigir permissão do usuário antes que apps escaneiem dispositivos na rede local, o que reforça a proteção em hotspots. Manter o sistema atualizado garante acesso a essa defesa.

Como configurar o Windows para Wi-Fi público

  1. Ao conectar pela primeira vez, aceite a classificação de "Rede pública" quando o Windows perguntar — esse perfil aplica regras de firewall mais restritivas;
  2. Abra Segurança do Windows > Firewall e proteção de rede > Rede pública;
  3. Ative "Bloquear todas as conexões de entrada, inclusive as de aplicativos permitidos";
  4. Verifique se o firewall está habilitado nos três perfis (Domínio, Privada e Pública).

Essas configurações impedem que outros dispositivos na mesma rede tentem acessar pastas compartilhadas ou serviços locais do computador.

Por que usar VPN em Wi-Fi público e como escolher

A VPN cria um túnel criptografado entre o dispositivo e o servidor do provedor. Com ele ativo, mesmo que a rede seja monitorada, o conteúdo do tráfego fica ilegível para terceiros. Apple, Google e guias de segurança de 2026 recomendam o uso de VPN como camada de proteção em redes não confiáveis.

Na hora de escolher, quatro critérios filtram a maioria das opções ruins: política de "no logs" auditada por terceiros; kill switch, que interrompe a internet se a VPN cair, evitando vazamento de dados; conexão automática em redes públicas, para não depender da memória do usuário; e app oficial nas lojas da Apple, do Google e da Microsoft.

VPNs gratuitas exigem cautela. A orientação de especialistas é usar apenas versões gratuitas de provedores conhecidos e evitar apps de desenvolvedores sem histórico. Serviços como o 1.1.1.1 + WARP, da Cloudflare, funcionam como camada de criptografia leve, embora não substituam uma VPN completa em todos os casos.

Quatro hábitos que complementam a VPN

  • Gerenciador de senhas: preenche credenciais apenas em sites legítimos, o que reduz o risco de digitar a senha num formulário falso;
  • Autenticação em duas etapas (2FA): mesmo que a senha vaze, o invasor precisa de um segundo fator — app autenticador ou chave física — para acessar a conta;
  • Atualizações de sistema: correções de segurança fecham brechas exploradas em redes públicas, incluindo vulnerabilidades de Wi-Fi e navegadores;
  • "Esquecer" a rede ao sair: ao terminar o uso, apagar a rede Wi-Fi do dispositivo e fechar abas com sessões ativas evita reconexão automática e sessões abertas.
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