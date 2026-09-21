iPhone dobrável: por que a Apple aposta que o modelo vai revolucionar o mercado

RESUMO ＋ A Apple apresentou neste mês o iPhone Duo, seu primeiro smartphone dobrável, com design inspirado em cadernos e nas proporções do papel série A. Executivos disseram à GQ que hardware e software foram criados para oferecer uma experiência contínua entre as telas. O aparelho parte de R$ 21.999 e chega às lojas americanas em 23 de outubro.

Oito anos depois de a Samsung popularizar os smartphones dobráveis, a Apple apresentou neste mês seu primeiro modelo do tipo, o iPhone Duo. Diferentemente da maioria dos concorrentes, que adotaram um formato alto e estreito construído ao redor da maior tela interna possível, a Apple partiu de um objeto que as pessoas já carregam: um caderno de papel.

Em entrevista à GQ britânica, a vice-presidente de design industrial, Molly Anderson, e o vice-presidente de design de interface humana, Steve Lemay, afirmaram que os cadernos serviram de referência para criar um aparelho que oferece mais espaço de tela sem deixar de caber confortavelmente no bolso.

"Todo mundo sabe como é carregar um caderno no bolso e como é andar com ele por aí. Então essa foi uma grande parte da inspiração: como você chega a algo que dá espaço, mas também parece compacto?", disse Anderson.

As proporções do iPhone Duo vêm do sistema de papel série A, o mesmo usado em folhas A4: dobrada ao meio, uma página desse padrão mantém as mesmas proporções da página inteira — e é essa lógica que permite ao Duo manter o mesmo formato aberto e fechado, e ajudou a torná-lo o iPhone mais fino já produzido pela empresa.

A dobradiça, e o software que finge ser um só aparelho

Anderson também explicou como a Apple calibrou a resistência da dobradiça. "Nós ficamos obcecados com a sensação de abrir o aparelho — é incrivelmente suave", disse. "A dobradiça tem um perfil de torque variável e personalizado, então é fácil de abrir, e depois ela é enviesada para se manter aberta e ficar totalmente plana."

Do lado do software, Lemay resumiu a ideia central em uma frase: abrir o Duo deveria parecer expandir o aparelho que a pessoa já está segurando, e não trocar de sistema operacional no meio do caminho.

"Não queríamos que parecesse que você está iniciando um sistema operacional diferente ao desdobrar o aparelho. E você nunca está procurando o botão que acabou de olhar", afirmou. "Era muito importante para nós, desde o início, que o iPhone Duo parecesse uma experiência coesa, e não dois produtos diferentes fundidos de forma estranha."

A animação de abertura foi desenhada para parecer que a tela interna cresce por baixo da externa. "Basicamente você sente que está espiando através de uma janela, e a tela simplesmente cresce embaixo de você", descreveu Lemay.

Segundo ele, boa parte do software do Duo se apoia em aprendizados de outros produtos da Apple. "Você vai ver muitos aprendizados vindos do iPad, aprendizados até do Macintosh, e aprendizados dos iPhones que já existem."

'Um exemplo perfeito' de uma ideia de Steve Jobs

O CEO da Apple, John Ternus, que assumiu o cargo depois de Tim Cook, relacionou o projeto a uma ideia de Steve Jobs. "Steve falava sobre a interseção entre tecnologia e artes liberais, e acho que o iPhone Duo é um exemplo perfeito disso", disse à GQ. "É por isso que fazemos o que fazemos. É algo realmente especial, porque deu a oportunidade de pensar tudo de novo."

Sobre o que vem a seguir, Lemay disse que a primeira geração de software é só um ponto de partida — o resto caberá aos desenvolvedores externos. "Há tantas coisas que os desenvolvedores vão inventar que nunca imaginamos. Algumas delas vão se tornar grandes ideias", disse.

O estágio atual do Duo, para especialistas, lembra o das primeiras gerações do Apple Watch e dos AirPods. O relógio estreou sem resistência à água, enquanto os fones levaram três anos para receber pontas de silicone ajustáveis. Eram produtos que chegaram ao mercado com limitações e ganharam novos recursos à medida que a Apple refinava seu propósito.

Ficha técnica e preço

Aberto, o iPhone Duo tem uma tela interna de 7,6 polegadas, a maior já usada em um iPhone, com acabamento nanotexturizado que reduz o brilho.

Fechado, a tela externa de 5,4 polegadas oferece mais de 90% da área de tela do iPhone 18 Pro, e as duas telas compartilham a mesma proporção, o que mantém o conteúdo visualmente consistente entre os dois modos. A estrutura e a cobertura da dobradiça são de titânio grau 5.

O aparelho custa a partir de R$ 21.999. O Duo chega às lojas americanas em 23 de outubro, com pré-venda a partir de 16 de outubro.