VPN para home office: como proteger a conexão no trabalho remoto?

O Brasil registrou 315 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos só no primeiro semestre de 2025, segundo o relatório do FortiGuard Labs (Fortinet). Boa parte dessas investidas explora redes domésticas, que por vezes têm roteadores com senha padrão, firmware sem atualização e conexões Wi-Fi sem criptografia adequada.

Para quem trabalha de casa, cada uma dessas brechas é um caminho aberto até arquivos, e-mails e credenciais corporativas. Uma VPN para home office, que criptografa todo o tráfego entre o dispositivo do profissional e o servidor da empresa, pode impedir que informações confidenciais sejam acessadas por terceiros.

Com a adoção do protocolo WireGuard como padrão de mercado em 2026, a configuração ficou mais rápida e a perda de velocidade, menor. O desafio agora é escolher o provedor certo e ajustar os recursos que protegem o dia a dia remoto.

O que uma VPN faz no trabalho remoto?

Uma VPN (Virtual Private Network) cria um canal cifrado entre o computador ou celular do usuário e um servidor intermediário. Todo o tráfego de dados passa por esse canal antes de chegar à internet aberta, ou seja, o provedor de internet, outros dispositivos na mesma rede e eventuais invasores não conseguem ler o conteúdo transmitido.

No home office, essa camada extra de proteção impede que dados sensíveis sejam capturados em redes Wi-Fi vulneráveis. Além disso, permite o acesso seguro a sistemas internos da empresa, como intranets, ERPs e bancos de dados, sem expor a infraestrutura corporativa à internet pública.

Por que o WireGuard se tornou o protocolo padrão?

O WireGuard substituiu o OpenVPN como referência de mercado por combinar velocidade e segurança em uma base de código enxuta. Testes independentes indicam que ele é cerca de 57% mais rápido que o OpenVPN em servidores próximos, o que faz diferença em chamadas de vídeo, uploads de arquivos pesados e acesso a aplicações em nuvem.

A Mullvad VPN, um dos provedores mais conhecidos por foco em privacidade, encerrou o suporte ao OpenVPN em janeiro de 2026, mantendo apenas o WireGuard. A decisão reflete uma tendência do setor: concentrar recursos no protocolo que oferece melhor desempenho com menor superfície de ataque.

Provedores como NordVPN e Surfshark adaptaram o WireGuard para suas plataformas com implementações proprietárias — NordLynx (NordVPN) e WireGuard nativo (Surfshark) —, adicionando camadas extras de privacidade, como endereçamento IP dinâmico, que evitam a associação permanente entre usuário e identificador de rede.

Quais recursos de segurança uma VPN para home office deve ter?

Nem toda VPN serve para uso profissional. Provedores gratuitos e desconhecidos podem registrar e vender dados de navegação. Para trabalho remoto, quatro recursos são indispensáveis:

Kill switch: interrompe todo o tráfego de internet se a conexão com a VPN cair. Sem ele, dados corporativos podem vazar pela rede desprotegida por alguns segundos;

interrompe todo o tráfego de internet se a conexão com a VPN cair. Sem ele, dados corporativos podem vazar pela rede desprotegida por alguns segundos; Política de no-logs auditada: o provedor não deve registrar histórico de navegação, horários de conexão ou endereços IP. Auditorias independentes (como as realizadas por PwC ou Deloitte) validam essa promessa;

o provedor não deve registrar histórico de navegação, horários de conexão ou endereços IP. Auditorias independentes (como as realizadas por PwC ou Deloitte) validam essa promessa; Proteção contra vazamento de DNS e IP: impede que consultas de DNS (que revelam quais sites o usuário acessa) escapem do túnel criptografado;

impede que consultas de DNS (que revelam quais sites o usuário acessa) escapem do túnel criptografado; Autenticação multifator (MFA): exige um segundo fator de verificação — como código no celular ou biometria — além da senha, dificultando o uso de credenciais roubadas.

Como configurar uma VPN para trabalho remoto?

A configuração varia entre provedores, mas o fluxo básico segue quatro etapas:

Instalar o aplicativo no sistema inteiro — não apenas como extensão de navegador. A VPN precisa proteger todo o tráfego do dispositivo, incluindo aplicativos de e-mail, mensageiros e clientes de acesso remoto; Selecionar o protocolo WireGuard nas configurações de conexão. A maioria dos provedores já o define como padrão, mas vale conferir; Ativar o kill switch e o auto-connect. O auto-connect garante que a VPN seja ativada sempre que o dispositivo se conectar a uma rede Wi-Fi, eliminando o risco de esquecimento; Conectar a um servidor próximo — de preferência no Brasil, para reduzir latência em aplicações como Google Workspace, Microsoft Teams e Slack.

Depois de conectar, um teste rápido no site dnsleaktest.com confirma se o IP real e as consultas DNS estão protegidos. Se o resultado mostrar um endereço diferente do seu, a VPN está ativa.

Quais são as melhores VPNs para home office em 2026?

A escolha depende do orçamento, do número de dispositivos e das necessidades da equipe. Quatro provedores se destacam para uso profissional remoto:

NordVPN opera mais de 7.000 servidores em 118 países, incluindo o Brasil. Usa o protocolo NordLynx (baseado em WireGuard) e inclui proteção contra malware e rastreadores integrada ao aplicativo. Os planos individuais custam entre R$ 15 e R$ 20 por mês;

Surfshark permite conexões simultâneas ilimitadas — um diferencial para quem usa notebook, celular e tablet no dia a dia. Oferece WireGuard nativo e servidores brasileiros com boa velocidade. O custo mensal fica entre R$ 10 e R$ 15;

Proton VPN é a opção gratuita mais confiável do mercado. A versão sem custo oferece dados ilimitados (sem limite de banda) e servidores em alguns países, incluindo o Brasil. A versão paga adiciona servidores mais rápidos e recursos avançados como Secure Core, que roteia o tráfego por dois servidores em vez de um;

ExpressVPN se destaca pela facilidade de uso em Windows e Android, com criptografia AES-256 e suporte 24 horas. O custo é mais alto — entre R$ 25 e R$ 30 mensais —, mas inclui auditoria de no-logs publicada.

VPN é suficiente ou o home office exige mais proteção?

Uma VPN protege o tráfego em trânsito, mas não substitui outras camadas de segurança. O roteador doméstico precisa de senha forte (padrão WPA3, quando disponível) e firmware atualizado.

Além disso, o sistema operacional e os aplicativos de trabalho devem receber atualizações de segurança regulares, e a autenticação multifator deve estar ativa em todos os serviços corporativos — e-mail, armazenamento em nuvem, plataformas de projeto.

Empresas com equipes maiores já consideram a migração para ZTNA (Zero Trust Network Access), que substitui o acesso amplo à rede por conexões específicas para cada aplicação. Segundo projeções da Gartner, o ZTNA deve responder por 70% das novas implementações de acesso remoto até o final de 2026. Enquanto a VPN libera acesso à rede inteira após o login, o ZTNA verifica identidade, saúde do dispositivo e contexto a cada solicitação, e limita o que cada pessoa pode acessar.

Para a maioria dos profissionais em home office, porém, uma VPN bem configurada com WireGuard, kill switch ativo e MFA já eleva a segurança da conexão a um nível que desestimula a ampla maioria dos ataques direcionados a redes domésticas.