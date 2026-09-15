O que Google, Meta e Apple sabem sobre você? Saiba como baixar ou apagar seus dados

eRESUMO | As principais plataformas de tecnologia e redes sociais armazenam dados que vão de pesquisas e localização a compras e preferências inferidas. As três oferecem páginas para consultar, exportar e excluir parte dessas informações — mas cada plataforma tem caminho próprio, e nem tudo desaparece com a exclusão. A limpeza mais segura segue uma ordem: baixar uma cópia, revisar o que está armazenado e apagar atividades, permissões e contas que não fazem mais sentido.

Google, Meta e Apple registram dados de quem usa seus serviços — de pesquisas e localização a compras, mensagens e preferências de consumo. As três empresas disponibilizam páginas para consultar e até excluir parte dessas informações, mas cada uma tem suas especificações. A limpeza mais segura consiste em, primeiro, baixar uma cópia dos dados, depois revisar o que está armazenado e, por fim, apagar o que não faz mais sentido.

Que tipo de dado essas empresas podem ter?

O volume depende dos serviços usados e das permissões concedidas, mas as plataformas podem armazenar:

Dados cadastrais (nome, e-mail, telefone);

Histórico de pesquisas e navegação;

Localização;

Dispositivos usados;

Compras;

Arquivos na nuvem;

Informações inferidas — como interesses e hábitos de consumo estimados a partir do uso.

Uma análise da Surfshark publicada em 2026 comparou declarações de privacidade de 171 aplicativos na App Store. Os apps da Meta declararam, em média, 25 tipos de dados coletados; os do Google, 17; e os da Apple, sete. O estudo se baseia nas declarações dos desenvolvedores, não em auditoria independente.

Como baixar seus dados do Google

O Google Takeout é a via oficial para exportar informações da Conta do Google — Gmail, Drive, Fotos, YouTube, Maps, Agenda e outros serviços.

Acesse takeout.google.com e faça login. Marque os produtos que deseja exportar. Em alguns, é possível filtrar por categoria. Clique em "Próxima etapa". Escolha o destino (e-mail, Drive, Dropbox, OneDrive ou Box), o formato (ZIP) e o tamanho máximo dos arquivos. Clique em "Criar exportação" e aguarde o e-mail com o link de download.

O processo pode levar de minutos a dias. O link expira em cerca de sete dias. Fazer a exportação em computador facilita a navegação pelos arquivos — o documento archive_browser.html, incluído no pacote, organiza as pastas.

Como apagar atividades do Google

Acesse myactivity.google.com para revisar pesquisas, vídeos assistidos e páginas acessadas. É possível excluir itens individuais, períodos específicos ou todo o histórico.

Para configurar a exclusão automática, entre em "Dados e privacidade" na Conta do Google e revise "Atividade na Web e de apps", "Histórico de localização" e "Histórico do YouTube". A configuração padrão de algumas contas elimina registros com mais de 18 meses, mas convém confirmar.

Desativar o Histórico de localização não impede todo registro de posição. Pesquisas no Maps, fotos com geolocalização e o endereço IP podem continuar fornecendo sinais de localização ao Google.

Como baixar seus dados da Meta

A Meta permite exportar dados do Facebook, Instagram e Messenger pela Central de Contas.

Abra Facebook ou Instagram e entre em "Configurações e privacidade" > "Configurações". Acesse a Central de Contas > "Suas informações e permissões". Toque em "Baixar suas informações". Escolha perfil, período, categorias e formato. Crie o arquivo e aguarde a notificação.

O pacote pode incluir publicações, fotos, mensagens, pesquisas, dados de login e anúncios visualizados. Baixar o arquivo não apaga os dados — são processos separados.

Como apagar dados e atividades da Meta

Na Central de Contas, em "Registro de atividades", é possível filtrar e excluir publicações, curtidas, comentários e pesquisas. Para excluir a conta, o caminho é "Dados pessoais" > "Propriedade e controle da conta" > "Desativação ou exclusão".

Antes de excluir, baixe o arquivo de dados. A exclusão pode encerrar o acesso a fotos, conversas e contas vinculadas.

Sites e apps que usam o Pixel da Meta ou login social podem enviar dados de navegação e compra à plataforma. Procure "Atividade de outras empresas" nas configurações para revisar e limitar esse uso. Os nomes dos menus podem variar conforme país e versão do aplicativo.

Como baixar e apagar dados da Apple

A Apple centraliza o processo em privacy.apple.com.

Faça login com o Apple Account. Selecione "Solicitar uma cópia dos seus dados". Marque as categorias desejadas e envie a solicitação. Baixe os arquivos quando estiverem disponíveis — o prazo é de até 14 dias.

A exportação pode incluir dados do iCloud, compras na App Store, histórico de suporte e preferências de marketing. Dados protegidos por criptografia de ponta a ponta, como Face ID e Touch ID, não são incluídos. Na mesma página, a Apple oferece opções para corrigir dados, desativar a conta ou solicitar a exclusão permanente.

No iPhone, é possível reduzir a coleta de apps sem apagar a conta. Em "Ajustes" > "Privacidade e Segurança", revise permissões de localização, câmera, microfone e rastreamento. O Relatório de Privacidade dos Apps mostra quais aplicativos acessaram esses recursos nos últimos sete dias.

O que não desaparece ao apagar

Excluir o histórico ou a conta não elimina todos os registros. Podem continuar existindo cópias de segurança temporárias, dados exigidos por lei, informações agregadas, mensagens recebidas por outras pessoas e registros mantidos por anunciantes ou apps parceiros.

Remover um post do Instagram, por exemplo, não apaga cópias salvas por terceiros. Apagar o histórico do Google não exclui páginas que ainda estão publicadas na web.

O que fazer antes de apagar qualquer conta?

Faça backup de fotos, arquivos e contatos. Confira assinaturas ativas vinculadas à conta. Verifique dispositivos conectados e encerre sessões em aparelhos que não são mais seus. Troque senhas e ative autenticação em dois fatores se houver atividade desconhecida — a exclusão de dados não corrige uma conta comprometida se o acesso do invasor não for revogado.