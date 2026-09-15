O que Google, Meta e Apple sabem sobre você? Saiba como baixar ou apagar seus dados

Dados pessoais: veja como consultar e apagar o que Google, Meta e Apple armazenam sobre você (Oscar Wong/Getty Images)
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Publicado em 15 de setembro de 2026 às 09h57.
eRESUMO | As principais plataformas de tecnologia e redes sociais armazenam dados que vão de pesquisas e localização a compras e preferências inferidas. As três oferecem páginas para consultar, exportar e excluir parte dessas informações — mas cada plataforma tem caminho próprio, e nem tudo desaparece com a exclusão. A limpeza mais segura segue uma ordem: baixar uma cópia, revisar o que está armazenado e apagar atividades, permissões e contas que não fazem mais sentido.
Google, Meta e Apple registram dados de quem usa seus serviços — de pesquisas e localização a compras, mensagens e preferências de consumo. As três empresas disponibilizam páginas para consultar e até excluir parte dessas informações, mas cada uma tem suas especificações. A limpeza mais segura consiste em, primeiro, baixar uma cópia dos dados, depois revisar o que está armazenado e, por fim, apagar o que não faz mais sentido.
O volume depende dos serviços usados e das permissões concedidas, mas as plataformas podem armazenar:
Uma análise da Surfshark publicada em 2026 comparou declarações de privacidade de 171 aplicativos na App Store. Os apps da Meta declararam, em média, 25 tipos de dados coletados; os do Google, 17; e os da Apple, sete. O estudo se baseia nas declarações dos desenvolvedores, não em auditoria independente.
O Google Takeout é a via oficial para exportar informações da Conta do Google — Gmail, Drive, Fotos, YouTube, Maps, Agenda e outros serviços.
O processo pode levar de minutos a dias. O link expira em cerca de sete dias. Fazer a exportação em computador facilita a navegação pelos arquivos — o documento archive_browser.html, incluído no pacote, organiza as pastas.
Acesse myactivity.google.com para revisar pesquisas, vídeos assistidos e páginas acessadas. É possível excluir itens individuais, períodos específicos ou todo o histórico.
Para configurar a exclusão automática, entre em "Dados e privacidade" na Conta do Google e revise "Atividade na Web e de apps", "Histórico de localização" e "Histórico do YouTube". A configuração padrão de algumas contas elimina registros com mais de 18 meses, mas convém confirmar.
Desativar o Histórico de localização não impede todo registro de posição. Pesquisas no Maps, fotos com geolocalização e o endereço IP podem continuar fornecendo sinais de localização ao Google.
A Meta permite exportar dados do Facebook, Instagram e Messenger pela Central de Contas.
O pacote pode incluir publicações, fotos, mensagens, pesquisas, dados de login e anúncios visualizados. Baixar o arquivo não apaga os dados — são processos separados.
Na Central de Contas, em "Registro de atividades", é possível filtrar e excluir publicações, curtidas, comentários e pesquisas. Para excluir a conta, o caminho é "Dados pessoais" > "Propriedade e controle da conta" > "Desativação ou exclusão".
Antes de excluir, baixe o arquivo de dados. A exclusão pode encerrar o acesso a fotos, conversas e contas vinculadas.
Sites e apps que usam o Pixel da Meta ou login social podem enviar dados de navegação e compra à plataforma. Procure "Atividade de outras empresas" nas configurações para revisar e limitar esse uso. Os nomes dos menus podem variar conforme país e versão do aplicativo.
A Apple centraliza o processo em privacy.apple.com.
A exportação pode incluir dados do iCloud, compras na App Store, histórico de suporte e preferências de marketing. Dados protegidos por criptografia de ponta a ponta, como Face ID e Touch ID, não são incluídos. Na mesma página, a Apple oferece opções para corrigir dados, desativar a conta ou solicitar a exclusão permanente.
No iPhone, é possível reduzir a coleta de apps sem apagar a conta. Em "Ajustes" > "Privacidade e Segurança", revise permissões de localização, câmera, microfone e rastreamento. O Relatório de Privacidade dos Apps mostra quais aplicativos acessaram esses recursos nos últimos sete dias.
Excluir o histórico ou a conta não elimina todos os registros. Podem continuar existindo cópias de segurança temporárias, dados exigidos por lei, informações agregadas, mensagens recebidas por outras pessoas e registros mantidos por anunciantes ou apps parceiros.
Remover um post do Instagram, por exemplo, não apaga cópias salvas por terceiros. Apagar o histórico do Google não exclui páginas que ainda estão publicadas na web.
Faça backup de fotos, arquivos e contatos. Confira assinaturas ativas vinculadas à conta. Verifique dispositivos conectados e encerre sessões em aparelhos que não são mais seus. Troque senhas e ative autenticação em dois fatores se houver atividade desconhecida — a exclusão de dados não corrige uma conta comprometida se o acesso do invasor não for revogado.