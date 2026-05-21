Apple Watch Series 10 x Galaxy Watch 7: qual smartwatch faz mais pelo seu dia a dia?

Quem procura um smartwatch com bom custo benefício em 2026 pode se esbarrar com Apple Watch Series 10, da Apple, e o Galaxy Watch 7, da Samsung. Os dois dominam as vendas em seus sistemas operacionais e oferecem sensores de saúde, GPS integrado e recursos de inteligência artificial (IA). Ainda assim, algumas diferenças fazem mais sentido para determinados perfis de usuário, e o que pode ditar a escolha final é a maneira como cada um se encaixa no dia a dia.

Os dois relógios foram lançados em 2024 e competem na faixa premium do mercado. Antes de comparar recurso por recurso, é importante considerar que o Apple Watch funciona apenas com iPhone, enquanto o Galaxy Watch 7 funciona com smartphones Android de forma ampla, embora alguns recursos avançados, como a medição de pressão arterial, exijam celulares Samsung Galaxy.

Veja as diferenças entre eles nas categorias que mais pesam na hora da compra de um novo smartwatch.

Comparativo entre o Galaxy Watch 7 e o Apple Watch Series 10

Tela e design

O Galaxy Watch 7 tem tela circular, formato que lembra relógios analógicos e agrada quem prefere um visual mais discreto no pulso. A versão de 44 mm usa painel Super AMOLED de 1,47 polegada com resolução de 480 x 480 pixels e brilho de até 2.000 nits. A caixa é de alumínio com vidro de cristal de safira, e o relógio pesa 33,8 gramas sem a pulseira.

O Apple Watch Series 10 mantém a tela retangular característica da linha. O modelo de 46 mm traz um painel OLED LTPO3 com 416 x 496 pixels, brilho de até 2.000 nits e capacidade de reduzir até 1 nit — recurso útil para quem usa o relógio durante a noite sem incomodar o sono. A caixa de alumínio pesa 36,4 gramas na versão GPS de 46 mm, e existe opção em titânio para quem busca resistência maior.

Os dois têm espessura semelhante de 9,7 mm e suportam natação e têm resistência à água equivalente a 50 metros, mas o Galaxy Watch 7 também possui certificação IP68.

Quais recursos de saúde cada smartwatch oferece?

Ambos os relógios contam com ECG, monitoramento de frequência cardíaca, oximetria, monitoramento de sono e detecção de queda. As diferenças aparecem nos recursos exclusivos de cada um.

O Galaxy Watch 7 inclui o sensor BioActive, que mede composição corporal (massa muscular e percentual de gordura) por bioimpedância, usando as pontas dos dedos. O relógio também oferece monitoramento do índice de AGEs (produtos finais de glicação avançada), que funciona como indicador de saúde metabólica medido durante o sono. O GPS é de dupla frequência (L1 + L5), o que melhora a precisão em ambientes urbanos com prédios altos.

O Apple Watch Series 10 traz sensor de temperatura, indicador de profundidade e sensor de temperatura da água — recursos voltados a quem pratica natação ou esportes aquáticos. O relógio também oferece notificações de apneia do sono e métricas avançadas para corrida, como comprimento do passo, tempo de contato com o solo e oscilação vertical. O acompanhamento de ciclo menstrual usa leituras de temperatura do pulso para estimar ovulações anteriores.

Para quem prioriza variedade de métricas corporais no dia a dia, o Galaxy Watch 7 entrega mais opções. Para quem foca em corrida, natação ou integração refinada dos dados de saúde com outros dispositivos Apple, o Apple Watch Series 10 leva vantagem.

Qual smartwatch é melhor para exercícios?

O Apple Watch Series 10 se destaca em esportes de corrida e ciclismo, com zonas de frequência cardíaca, Rota da Corrida, Marcador de Ritmo e integração com acessórios de ciclismo via Bluetooth. O recurso Treino Multiesporte permite combinar atividades sem pausar a sessão, e o catálogo inclui dezenas de modalidades.

O Galaxy Watch 7 monitora mais de 100 tipos de exercícios e permite criar rotinas combinando modalidades com a Rotina de Treino. O recurso de Corrida compara desempenho atual com sessões anteriores em tempo real. O GPS de dupla frequência oferece rastreamento mais preciso em áreas urbanas densas do que o GPS L1 do Apple Watch.

Para corredores e triatletas, o Apple Watch Series 10 oferece métricas mais detalhadas. Para uso geral de academia e atividades ao ar livre em áreas urbanas, o Galaxy Watch 7 entrega precisão de GPS superior e amplitude de exercícios monitorados.

Bateria e carregamento

O Galaxy Watch 7 promete até 40 horas com o mostrador sempre ativo (AOD) desligado e até 30 horas com AOD ligado, segundo a Samsung. A bateria de 425 mAh (modelo de 44 mm) sustenta monitoramento contínuo de sono sem a preocupação de recarregar todo dia.

Já o Apple Watch Series 10 entrega cerca de 18 horas de uso normal, que sobem para 36 horas no Modo Pouca Energia. A Apple compensa a autonomia menor com carregamento rápido: o relógio alcança 80% em cerca de 30 minutos e recupera 8 horas de uso com uma recarga de 15 minutos.

Inteligência artificial

Os dois relógios integram recursos de IA voltados a saúde e produtividade. O Galaxy Watch 7 usa a Galaxy AI para gerar a Pontuação de Energia, que cruza dados de sono, frequência cardíaca e atividades para sugerir como planejar o dia. O relógio também oferece resumos de voz para texto e estimativa de métricas avançadas para ciclismo.

No Apple Watch Series 10, a inteligência artificial aparece nas notificações prioritárias, que organizam alertas por urgência, e no Foco "Reduzir Interrupções", que filtra o que não for relevante. Os recursos de IA da Apple dependem da Apple Intelligence, disponível nos iPhones compatíveis com iOS 18.4 em diante.

Preços no Brasil

O Galaxy Watch 7 é encontrado no varejo brasileiro a partir de R$ 950 em promoções, com preço médio entre R$ 1.100 e R$ 1.800 dependendo da versão (40 mm ou 44 mm, Bluetooth ou LTE).

Já o Apple Watch Series 10 foi lançado no Brasil a partir de R$ 5.499 na Apple Store para o modelo GPS de alumínio. No varejo e em marketplaces, os preços variam entre R$ 3.500 e R$ 5.500, dependendo do tamanho da caixa, do material e da conectividade (GPS ou GPS + Cellular). A versão de titânio parte de R$ 9.299.

Afinal, qual smartwatch vale mais a pena?

O Galaxy Watch 7 faz mais sentido para quem usa Android, busca mais autonomia de bateria, quer métricas de composição corporal e prioriza custo-benefício. O relógio entrega GPS mais preciso em áreas urbanas e oferece monitoramento de saúde abrangente por um valor menor.

O Apple Watch Series 10 é a escolha para quem usa iPhone e valoriza integração profunda com o sistema da Apple, métricas avançadas de corrida e natação e o acabamento premium da linha. O relógio também sai na frente em recursos aquáticos, com sensores de profundidade e temperatura da água que o Galaxy Watch 7 não oferece.

Quem usa iPhone tende a aproveitar melhor o Apple Watch por causa da integração nativa com o ecossistema Apple. Quem usa Android e não depende de recursos exclusivos da Samsung encontra no Galaxy Watch 7 um relógio completo por menos da metade do preço.