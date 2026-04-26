Samsung Galaxy S25 vale a pena? Veja preço, recursos de IA e ficha técnica

O Galaxy S25 chegou ao mercado brasileiro em fevereiro de 2025 como o menor dos três modelos da linha S25 da Samsung. Com tela de 6,2 polegadas, processador Snapdragon 8 Elite e um pacote robusto de inteligência artificial embarcada, o aparelho mira quem busca desempenho de flagship sem abrir mão de um corpo que cabe confortável na mão.

O preço de lançamento foi de R$ 6.999 na versão de 128 GB. Meses depois, com a chegada do Galaxy S26 em fevereiro de 2026, o S25 tem descontos e já aparece no varejo brasileiro por valores na faixa de R$ 3.500 a R$ 3.800, dependendo da versão e do varejista. A queda torna o aparelho mais acessível, mas levanta uma pergunta legítima: o Galaxy S25 ainda compensa em 2026?

Qual é a ficha técnica do Galaxy S25?

O Galaxy S25 usa o chip Snapdragon 8 Elite, fabricado em processo de 3 nm e exclusivo da linha Galaxy. O processador alcança velocidade de até 4,47 GHz e é o mesmo presente nos modelos S25+ e S25 Ultra — a diferença entre os aparelhos está no tamanho de tela, bateria e câmeras, não no desempenho bruto.

A tela Dynamic AMOLED 2X tem 6,2 polegadas, resolução Full HD+ (2.340 x 1.080 pixels), taxa de atualização adaptável de 1 a 120 Hz e brilho de pico de 2.600 nits. A memória RAM é de 12 GB em todas as versões, com opções de armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB — sem slot para cartão microSD.

Na traseira, o conjunto de câmeras traz sensor principal de 50 MP com estabilização óptica, teleobjetiva de 10 MP com zoom óptico de 3x e ultrawide de 12 MP. A câmera frontal é de 12 MP com autofoco. A bateria tem capacidade de 4.000 mAh, com carregamento de 25 W por fio e 15 W sem fio.

O aparelho roda Android 15 com a interface One UI 7 e conta com certificação IP68 contra água e poeira. A proteção de tela é Gorilla Glass Victus 2. A Samsung garante sete anos de atualizações de sistema operacional e de segurança — o que, na prática, estende o suporte do S25 até 2032.

Quais são os recursos de IA do Galaxy S25?

A Galaxy AI é o pacote de inteligência artificial (IA) embarcada da Samsung, lançado com a linha S24 em janeiro de 2024 e expandido na geração S25. O Snapdragon 8 Elite processa boa parte das funções de IA no próprio dispositivo, sem depender da nuvem — o que reduz latência e mantém dados sensíveis no aparelho.

Entre os recursos, o Circule para Pesquisar (Circle to Search) permite buscar informações sobre qualquer elemento na tela ao desenhar um círculo sobre ele. Na versão do S25, a função reconhece números de telefone, e-mails e URLs, facilitando ações diretas como iniciar chamadas ou abrir links.

O Now Brief gera resumos personalizados ao longo do dia, reunindo compromissos do calendário, previsão do tempo e informações relevantes na tela de bloqueio. O Eliminador de Áudio (Audio Eraser) remove ruídos indesejados de vídeos gravados pelo celular. O Assistente de Fotos ajusta nitidez, cores e ruído de imagens com base em análise automática da cena.

A integração com o Google Gemini substitui o antigo Bixby como assistente padrão. O Gemini processa comandos multimodais — é possível pedir, por voz, que ele pesquise informações na internet e salve o resultado no Samsung Notes, ou que crie um evento no calendário a partir de uma conversa.

A Samsung confirmou, em janeiro de 2026, que os recursos básicos da Galaxy AI permanecerão gratuitos sem prazo definido. Funcionalidades avançadas de terceiros, como o Gemini Advanced, podem exigir assinatura separada.

Para quem o Galaxy S25 é indicado?

O S25 atende um perfil é um dos poucos flagships compactos do mercado Android — com 6,2 polegadas e 7,2 mm de espessura, ele se diferencia dos concorrentes que ultrapassam 6,5 polegadas. Por isso, quem valoriza ergonomia e operação com uma mão encontra pouquíssimas opções nesse patamar de desempenho.

A promessa de sete anos de atualizações o torna adequado para quem não pretende trocar de celular com frequência. Um usuário que compra o S25 em 2026 terá suporte de software até 2032.

Os recursos de IA embarcada beneficiam quem usa o celular como instrumento de trabalho: tradução de chamadas em tempo real, resumos automáticos de textos e transcrição de reuniões são funções que funcionam sem conexão constante à internet.

Quando o Galaxy S25 não compensa?

A bateria de 4.000 mAh limita a autonomia para quem consome muito vídeo ou joga por períodos longos. O carregamento de 25 W é modesto perto de concorrentes que já oferecem 65 W ou mais. Usuários que priorizam autonomia farão melhor com o S25+ (4.900 mAh) ou com modelos de outras marcas.

A câmera teleobjetiva de 10 MP com zoom óptico de 3x é competente, mas fica atrás do S25 Ultra (zoom de 5x) e de rivais como o Pixel 9 Pro em distâncias maiores. Quem depende de zoom longo para fotografia deve considerar o modelo Ultra.

O armazenamento não é expansível. A versão de 128 GB pode se tornar apertada para quem acumula fotos em alta resolução e vídeos em 4K ao longo de vários anos de uso — especialmente considerando a proposta de longevidade do aparelho.