iPhone 17 x iPhone 16 Pro: qual vale mais a pena em 2026?

Comparar gerações diferentes de iPhone ficou mais interessante desde que a Apple passou a distribuir recursos antes exclusivos da linha Pro para os modelos de entrada. O iPhone 17, lançado em setembro de 2025, é o primeiro modelo padrão com tela ProMotion de 120 Hz e Always-On Display.

Do outro lado, o iPhone 16 Pro segue no mercado com preço em queda e um conjunto de câmeras que o modelo mais novo não alcança. Para quem está de olho em um aparelho da Apple com bom custo benefício, os dois aparelhos são indicados. O que muda são alguns detalhes relacionados à rotina.

1. O que o iPhone 17 traz de novo?

O iPhone 17 estreou no Brasil com preço oficial de R$ 7.999 na versão de 256 GB — a única opção de armazenamento de entrada. Em abril de 2026, promoções em varejistas já colocam o modelo na faixa de R$ 5.400 a R$ 6.100.

A tela Super Retina XDR OLED de 6,3 polegadas é o primeiro destaque. Com tecnologia ProMotion (taxa adaptativa de até 120 Hz), Tela Sempre Ativa, Dynamic Island e brilho máximo de 3.000 nits em ambientes externos, o painel iguala — e em brilho supera — o que a linha Pro oferecia na geração anterior. O vidro frontal usa Ceramic Shield 2, que a Apple aponta como três vezes mais resistente a arranhões do que a versão anterior.

O processador é o A19, fabricado em processo de 3 nm de terceira geração, com CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos e 8 GB de RAM. O chip foi desenhado para rodar com eficiência as funções de Apple Intelligence e deve receber atualizações do iOS por ao menos cinco anos.

A construção usa alumínio reciclado com traseira em vidro e certificação IP68. O aparelho tem bordas arredondadas e perfil mais fino que o antecessor. O acabamento traz revestimento antirreflexo na traseira.

No sistema de câmeras, o iPhone 17 trabalha com duas lentes traseiras de 48 MP cada: a principal Fusion (f/1.6) com estabilização óptica e a ultrawide Fusion com campo de visão de 120°. O zoom de 2x é obtido por recorte do sensor principal — não há teleobjetiva dedicada. A grande novidade é a câmera frontal Center Stage de 18 MP, que ajusta o enquadramento para caber mais pessoas em selfies e videochamadas, e permite alternar entre retrato e paisagem sem girar o aparelho. Todas as câmeras gravam em 4K a 60 fps.

O aparelho conta com Botão de Ação e Controle de Câmera, os mesmos da linha 16. A porta USB-C opera no padrão USB 2.0 (480 Mbps). A conectividade inclui Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e chip de rede N1 desenhado pela própria Apple. A bateria de 3.692 mAh suporta carregamento rápido de 40 W via cabo — alcançando 50% em 20 minutos — e MagSafe a 25 W.

2. O que o iPhone 16 Pro entrega?

O iPhone 16 Pro foi lançado em setembro de 2024 por R$ 10.499 na versão de 128 GB. Com a chegada do iPhone 17 Pro, o preço caiu: em abril de 2026, aparece a partir de R$ 6.500 em lojas como Mercado Livre e TudoCelular, com valores mais comuns entre R$ 7.000 e R$ 7.900.

A tela Super Retina XDR OLED também mede 6,3 polegadas, com ProMotion de 120 Hz, Tela Sempre Ativa e Dynamic Island. O brilho máximo fica em 2.000 nits — inferior ao do iPhone 17. O vidro frontal é o Ceramic Shield de primeira geração.

O corpo é feito em titânio grau 5 com traseira em vidro fosco texturizado. O material é mais resistente a impactos que o alumínio e confere um toque diferente na mão. O aparelho pesa 199 g e tem certificação IP68.

O chip A18 Pro mantém 3 nm, mas com GPU de 6 núcleos — um a mais que o A19 do iPhone 17 padrão. Em tarefas gráficas pesadas, como jogos com Ray Tracing e edição de vídeo em alta resolução, o A18 Pro leva vantagem. O modelo também tem 8 GB de RAM.

O sistema de câmeras é o ponto em que o 16 Pro se distancia do 17. São três lentes: principal de 48 MP (f/1.78), ultrawide de 48 MP e teleobjetiva de 12 MP com zoom óptico de 5x. O alcance de zoom óptico real é útil para fotografar à distância sem perder detalhes. A gravação de vídeo chega a 4K a 120 fps com Dolby Vision — capacidade que o iPhone 17 não oferece. A câmera frontal é de 12 MP, sem Center Stage.

A porta USB-C opera no padrão USB 3.0 (até 10 Gbps), o que acelera a transferência de arquivos grandes para computadores e SSDs externos. A conectividade inclui Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3. A bateria de 3.577 mAh rende até 27 horas de reprodução de vídeo, segundo a Apple. O carregamento rápido via cabo fica na faixa de 20–30 W, e o MagSafe opera a 25 W.

3. Quais são as principais diferenças entre o iPhone 17 e o iPhone 16 Pro?

Brilho da tela: 3.000 nits no iPhone 17, 2.000 nits no 16 Pro. Ambos têm ProMotion 120 Hz e Always-On.

3.000 nits no iPhone 17, 2.000 nits no 16 Pro. Ambos têm ProMotion 120 Hz e Always-On. Câmera traseira: o 16 Pro tem três lentes com zoom óptico de 5x. O 17 tem duas lentes e zoom 2x por recorte digital.

o 16 Pro tem três lentes com zoom óptico de 5x. O 17 tem duas lentes e zoom 2x por recorte digital. Câmera frontal: 18 MP com Center Stage no 17; 12 MP sem Center Stage no 16 Pro.

18 MP com Center Stage no 17; 12 MP sem Center Stage no 16 Pro. Vídeo: 4K a 120 fps (Dolby Vision) no 16 Pro; 4K a 60 fps no 17.

4K a 120 fps (Dolby Vision) no 16 Pro; 4K a 60 fps no 17. Chip: A19 com GPU de 5 núcleos no 17; A18 Pro com GPU de 6 núcleos no 16 Pro.

A19 com GPU de 5 núcleos no 17; A18 Pro com GPU de 6 núcleos no 16 Pro. Construção: alumínio com Ceramic Shield 2 no 17; titânio com Ceramic Shield de primeira geração no 16 Pro.

alumínio com Ceramic Shield 2 no 17; titânio com Ceramic Shield de primeira geração no 16 Pro. Transferência de dados: USB 2.0 (480 Mbps) no 17; USB 3.0 (10 Gbps) no 16 Pro.

USB 2.0 (480 Mbps) no 17; USB 3.0 (10 Gbps) no 16 Pro. Carregamento rápido: 40 W no 17 (50% em 20 min); 20–30 W no 16 Pro.

40 W no 17 (50% em 20 min); 20–30 W no 16 Pro. Conectividade: Bluetooth 6 no 17; Bluetooth 5.3 no 16 Pro.

Bluetooth 6 no 17; Bluetooth 5.3 no 16 Pro. Bateria: 3.692 mAh no 17; 3.577 mAh (até 27h de vídeo) no 16 Pro.

4. Qual iPhone vale mais a pena?

O iPhone 16 Pro se encaixa no perfil de quem usa o zoom da câmera com frequência para capturar objetos distantes ou grava vídeos em altas taxas de quadros. O acabamento em titânio e a GPU mais potente também atendem quem joga no celular ou faz edição pesada. A porta USB 3.0 é um diferencial para quem precisa transferir arquivos grandes.

O iPhone 17 compensa em tela mais brilhante, câmera frontal superior para selfies e videochamadas, carregamento mais rápido e chip de geração mais recente — o que garante suporte a atualizações do iOS por mais tempo. Para quem não depende de zoom óptico longo e busca um aparelho com especificações atualizadas para os próximos anos, o modelo padrão da nova geração cumpre o papel.