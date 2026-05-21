Paraná Pesquisas: Marina e Tebet lideram corrida ao Senado por SP

Eleições 2026: Sem Tebet, Márcio França fica em segundo lugar (Montagem EXAME/ Foto: Ricardo Stuckert / PR/Reprodução)
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Publicado em 21 de maio de 2026 às 12h01.
Última atualização em 21 de maio de 2026 às 12h02.
Marina Silva (REDE) e Simone Tebet (PSB) lideram a corrida pelas duas vagas disponíveis para representar São Paulo no Senado, de acordo com pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta quinta-feira, 21. Em todos os cenários propostos, cada entrevistado pôde apontar até dois pré-candidatos dentre os sugeridos.
Em um dos cenários estimulados pela pesquisa, a ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, saiu na frente com 36,6% das intenções de voto. Empatada dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais, aparece a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, com 34,3%. Ambas são aliadas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Fazendo um contraponto, em terceiro lugar está o nome do deputado federal Guilherme Derrite (PP), com 25,1% das intenções de voto. O oficial de formação da Rota foi secretário da Segurança Pública durante o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tenta a reeleição no estado.
Em quarto lugar, o deputado federal Ricardo Salles (Novo) aparece com 18,7%. Atrás dele, o também deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade) tem 13,6%.
Completando a lista, aparece o nome do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), com 11,3%.
A porcentagem que não soube ou não quis responder chegou a 7,1%. Brancos ou nulos somaram 12,1% das respostas.
Em outro cenário, com o ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), e sem Simone Tebet, Marina Silva aparece com 37,4% das intenções de voto, seguida por França com 27,1%.
Derrite segue em terceiro com 25,8%. Salles aparece com 18,5%, Paulinho da Força com 15%, e André do Prado com 11,8%.
O levantamento também verificou a rejeição dos pré-candidatos ao Senado por São Paulo. Apesar da liderança, o nome com maior rejeição é Marina Silva, com 30%.
O sindicalista Paulinho da Força ficou em segundo lugar, com 25,4%. Simone Tebet aparece com 25,4%. Derrite, com 14,5%. França, com 14,2%. Salles, com 13,9%, e André do Prado com 11,8% de rejeição.
O instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.640 eleitores do estado de São Paulo entre os dias 18 e 20 de maio. A margem de erro dos resultados é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de confiança. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SP-02706/2026.