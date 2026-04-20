Como usar o ChatGPT no botão de ação do iPhone com iOS 18

O iPhone ganhou um atalho físico para inteligência artificial (IA), mais especificamente o ChatGPT, da OpenAI. Quem tem um modelo com botão de ação — do iPhone 15 Pro em diante — pode configurá-lo para abrir o assistente de IA em modo de voz com um único clique, dispensando a abertura manual do aplicativo.

Quais iPhones têm o botão de ação?

A Apple introduziu o botão de ação no iPhone 15 Pro e no iPhone 15 Pro Max, em 2023, como substituto daquela chave que deixava o telefone no modo silencioso.

A partir do iPhone 16, lançado em 2024, o componente passou a estar presente em todos os modelos da linha — incluindo iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. O iPhone 16e, lançado em 2025, também traz o botão. Modelos da família iPhone 17 mantêm o padrão.

Quem possui um iPhone 15 (modelo base), iPhone 14 ou anterior não conta com o botão físico, mas pode usar uma alternativa via acessibilidade (veja mais abaixo).

Como configurar o ChatGPT no botão de ação

O processo leva menos de dois minutos. Antes de começar, instale o aplicativo oficial do ChatGPT pela App Store e faça login na sua conta (ou crie uma gratuitamente).

Abra o app Ajustes no iPhone; Toque em Botão de Ação; Deslize as opções até chegar a Controles; Toque nas setas ao lado do controle atribuído no momento; No campo de busca, digite ChatGPT; Selecione Abrir ChatGPT.

A partir daí, basta manter o botão de ação pressionado para que o modo de voz do ChatGPT seja ativado. Na primeira vez, o app pedirá permissão de acesso ao microfone — toque em "Permitir" para liberar.

O que muda ao usar o ChatGPT pelo botão

Uma atualização do aplicativo da OpenAI unificou as conversas por voz e por texto na mesma janela de chat. Isso significa que as respostas faladas aparecem também como texto na tela, mantendo o histórico acessível para consulta posterior. A transição entre falar e digitar acontece sem perda de contexto.

Outro detalhe relevante: ao sair do app durante uma conversa por voz, a sessão não é encerrada. O ChatGPT continua ouvindo e processando respostas enquanto a interação aparece na Dynamic Island. Para encerrar, basta tocar na Dynamic Island, voltar ao app e selecionar "Encerrar".

O que o ChatGPT faz (e o que não faz) pelo botão de ação

O ChatGPT funciona como assistente de conhecimento e conversa. Ele responde perguntas complexas, redige textos, resume documentos, traduz frases e sugere ideias — tudo por voz ou texto.

O chatbot, porém, não executa ações nativas do sistema operacional. Definir alarmes, criar eventos no calendário, enviar mensagens pelo iMessage ou controlar configurações do iPhone são funções exclusivas da Siri. O botão de ação com ChatGPT substitui a Siri como assistente conversacional, não como controlador do sistema.

Alternativa para iPhones sem botão de ação

Quem tem um iPhone sem o botão físico pode usar o recurso Toque Traseiro, disponível a partir do iPhone 8 com iOS 14 ou posterior. Para configurá-lo, basta seguir o passo a passo:

Abra o app Atalhos e toque no botão + para criar um novo atalho; Busque por ChatGPT e adicione a ação Iniciar Conversa por Voz com ChatGPT; Nomeie o atalho e salve; Vá em Ajustes > Acessibilidade > Toque > Toque Traseiro; Escolha Toque Duplo ou Toque Triplo e selecione o atalho criado.

Com essa configuração, dois ou três toques na parte traseira do iPhone ativam o ChatGPT por voz — sem precisar desbloquear a tela ou abrir o aplicativo manualmente.

ChatGPT integrado à Siri via Apple Intelligence

Além do atalho pelo botão de ação, existe uma segunda forma de usar o ChatGPT no iPhone: pela integração com a Apple Intelligence, disponível a partir do iOS 18.2. Nessa modalidade, a Siri consulta o ChatGPT quando identifica que o modelo da OpenAI pode dar uma resposta mais completa.

Para ativar, acesse Ajustes > Apple Intelligence e Siri > ChatGPT e toque em Configurar. A integração funciona sem conta paga, embora assinantes do ChatGPT Plus tenham acesso a limites maiores de uso.

A Apple Intelligence está disponível nos iPhones 15 Pro, 15 Pro Max e em toda a linha iPhone 16 e 17. O recurso exige que o idioma do sistema esteja configurado em inglês (EUA), mesmo que o ChatGPT responda normalmente em português após receber o comando.