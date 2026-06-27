Notebook com IA/NPU: qual a diferença do tradicional e como saber se vale a pena?

Por anos, o processador de um notebook tinha dois grandes protagonistas: a CPU, que cuida das tarefas gerais, e a GPU, responsável pelos gráficos. Agora, uma terceira peça entrou em cena: a NPU (Unidade de Processamento Neural, do inglês Neural Processing Unit), um chip dedicado exclusivamente ao processamento de inteligência artificial.

A diferença é mais simples do que parece. Sem a NPU, tarefas de IA sobrecarregavam a GPU e resultavam em alto consumo de bateria. A NPU foi projetada especificamente para executar essas funções de forma mais eficiente.

Com ela, o processamento de IA acontece localmente, sem depender da internet. Isso significa mais velocidade de resposta, maior privacidade e bateria durando mais.

Quando surgiram os AI PCs?

Os primeiros notebooks com NPU dedicada para IA chegaram comercialmente ao mercado em 2024. A Intel lançou a linha Core Ultra, a AMD trouxe os processadores Ryzen AI 300, e a Qualcomm expandiu seus chips Snapdragon X Elite e X Plus para o segmento de notebooks.

Em maio de 2024, a Microsoft formalizou o padrão Copilot+ PC, estabelecendo como requisito mínimo 40 TOPS (trilhões de operações por segundo) de performance na NPU para a classificação. Além disso, o dispositivo precisa ter pelo menos 16 GB de RAM e 256 GB de armazenamento SSD.

Segundo dados da IDC divulgados em janeiro de 2026, mais de 38% dos notebooks corporativos vendidos na América Latina em 2025 já incluíam NPU dedicada, número que deve ultrapassar 60% até o final de 2026.

O que a NPU faz na prática?

A NPU realiza cálculos de reconhecimento de padrões de forma paralela, como identificar sua voz, isolar seu rosto durante uma chamada ou transcrever áudio em tempo real. Esse processamento paralelo permite executar tarefas de IA em alta velocidade sem consumir muita energia.

Na prática, isso se traduz em:

Desfoque de fundo e redução de ruído em videochamadas, sem drenar a bateria;

Transcrição automática de reuniões e legendas ao vivo;

Geração e edição de imagens com IA local (no Windows 11, até o Paint já consegue criar imagens sem internet);

Ferramentas de IA mais responsivas, porque não precisam enviar dados para servidores externos;

Maior privacidade: suas informações ficam no dispositivo.

A NPU opera com consumo de energia de 5 a 10 watts, contra 30 a 40 watts que uma GPU exigiria para as mesmas funções. Isso pode prolongar a duração da bateria em 15% a 20% durante cargas de trabalho com IA, representando de 1,5 a 3 horas extras dependendo da capacidade do dispositivo.

Quais marcas oferecem AI PCs no Brasil?

As principais marcas com os modelos disponíveis no mercado brasileiro são ASUS, HP, Dell, Lenovo, Samsung e Acer. Em 2026, a Positivo anunciou o Master Copilot+, primeiro notebook de fabricante brasileira a adotar o Intel Core Ultra Série 3 (Panther Lake), com 50 TOPS de NPU.

Em termos de preço, os modelos de entrada com NPU (mas sem certificação Copilot+) aparecem a partir de R$ 3.500. Os Copilot+ PCs, que atendem ao padrão de 40 TOPS, começam na faixa de R$ 5.500 a R$ 6.000.

O Lenovo IdeaPad Slim 5 com AMD Ryzen AI 7 350, por exemplo, pode ser encontrado por cerca de R$ 6.071 no Magalu. Modelos corporativos, como o Lenovo ThinkPad T14s Gen 6, chegam a R$ 11.999.

Os preços variam conforme o momento e o revendedor. Vale sempre checar o valor atual antes da compra.

Para quem o notebook com IA/NPU é indicado?

A NPU faz diferença real para algumas pessoas, mas é um investimento desnecessário para outras. A lógica é simples: depende do quanto o usuário pretende usar recursos de inteligência artificial no dia a dia.

Faz sentido investir se:

Usa videochamadas com frequência (trabalho remoto, reuniões, aulas online);

Precisa de autonomia longe da tomada: a eficiência energética da NPU é especialmente perceptível em jornadas longas;

Trabalha com edição de fotos e vídeos em softwares que já integram IA, como o Adobe Lightroom;

Lida com dados sensíveis no trabalho: o processamento local, sem passar por servidores externos, é uma vantagem real de privacidade;

Quer um notebook preparado para as próximas gerações do Windows, que depende cada vez mais de NPU para recursos nativos.

Pode esperar se:

Usa o notebook basicamente para navegar, responder e-mails, redes sociais e assistir conteúdo: um bom processador convencional resolve bem;

Está com orçamento apertado e o modelo dentro do orçamento não tem NPU dedicada: notebooks tradicionais seguem plenamente funcionais para tarefas básicas;

Trabalha com renderização 3D ou modelagem complexa: nesses casos, o gargalo real é a GPU dedicada e a potência elétrica.

Como escolher o melhor modelo?

Com tantas opções no mercado, alguns critérios ajudam a escolher com mais segurança e evitar armadilhas.

Verifique os TOPS da NPU

Esse é o número mais importante. Processadores com 15 ou 20 TOPS entregam desempenho melhor do que chips sem nenhuma NPU, mas não estão dentro do padrão Copilot+. Para desbloquear os recursos mais avançados de IA do Windows 11, o chip precisa ter pelo menos 40 TOPS.

Acima desse limite, o dispositivo destrava funcionalidades como legendas em tempo real, efeitos de vídeo aprimorados por IA e assistente de IA local.

RAM mínima de 16 GB

Notebooks com NPU só performam bem se tiverem pelo menos 16 GB de memória RAM. Com menos do que isso, o sistema vai compensar na CPU e perder parte dos benefícios. Esse é um dos requisitos do padrão Copilot+ e faz diferença perceptível no uso diário.

SSD de no mínimo 256 GB

O padrão Copilot+ exige SSD de pelo menos 256 GB. Para uso real, 512 GB já é mais confortável, especialmente se você pretende usar ferramentas de IA locais que ocupam espaço.

Atenção ao processador

Os principais chips com NPU disponíveis no Brasil em 2026 são:

Intel Core Ultra (série Lunar Lake, 200V) : boa integração com o Windows e suporte completo ao Copilot+;

: boa integração com o Windows e suporte completo ao Copilot+; AMD Ryzen AI 300 (como o Ryzen AI 7 350 e o Ryzen AI 9): chega a 50 TOPS, boa relação custo-benefício;

(como o Ryzen AI 7 350 e o Ryzen AI 9): chega a 50 TOPS, boa relação custo-benefício; Qualcomm Snapdragon X Elite e X Plus: até 45 TOPS, excelente eficiência energética, ideal para quem prioriza autonomia.

Modelos com os primeiros processadores Intel Core Ultra de 2024 (Meteor Lake) ficam abaixo dos 40 TOPS e não atingem o padrão Copilot+. Vale checar a capacidade exata na página oficial do fabricante antes de decidir.

5 cuidados na hora de comprar um notebook com IA/NPU

Para evitar confusão na hora da compra e evitar arrependimento, vale a pena prestar atenção a alguns detalhes. Veja: