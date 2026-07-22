Paraná Pesquisas: Zucco tem 34,2% e Juliana Brizola, 30,1%, no 1º turno no Rio Grande do Sul

A corrida pelo governo do Rio Grande do Sul apresenta um cenário permanentemente acirrado na liderança desde as primeiras pesquisas de intenção de voto. O levantamento Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira, 22, reafirma essa tendência ao revelar Zucco (PL) e Juliana Brizola (PDT) tecnicamente empatados no limite da margem de erro de 2,6 pontos da pesquisa.

No cenário estimulado de primeiro turno, Zucco lidera numericamente com 34,2% das intenções de voto, seguido de perto por Juliana Brizola, que marca 30,1%. O atual vice-governador Gabriel Souza (MDB) aparece na terceira colocação com 13%.

Entre os demais nomes testados, Marcelo Maranata (PSDB) atinge 4,7%, enquanto Priscila Voigt (UP) e Rejane Oliveira (PSTU) pontuam com 0,9% cada. Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou em nenhum somam 8,6%, e os que não sabem ou não responderam representam 7,6%.

O potencial de veto dos eleitores gaúchos mostra Juliana Brizola com a maior rejeição, marcando 27,3%. Zucco é rejeitado por 22,9% dos entrevistados, seguido por Gabriel Souza (12,3%), Marcelo Maranata (9,5%), Rejane Oliveira (8,5%) e Priscila Voigt (8,3%).

A pesquisa também mediu a percepção sobre a atual gestão estadual do governador Eduardo Leite (PSD), revelando um eleitorado profundamente dividido. A administração é aprovada por 48,4% e desaprovada por 47,9%, configurando um empate estatístico na avaliação.

No detalhamento qualitativo do mandato, 30% classificam o governo como ótimo ou bom, enquanto 32,8% o consideram regular. A avaliação negativa, que engloba as respostas ruim e péssima, atinge 35,1% dos entrevistados no estado.

O raio-x do eleitorado e recortes demográficos

O desempenho dos líderes apresenta variações significativas, dependendo do perfil do eleitor. Zucco atinge seu maior pico entre os homens, onde marca 42,1%, e entre os eleitores que participaram de cultos ou cerimônias religiosas recentes, chegando a 40,1%.

Já Juliana Brizola tem vantagem entre as mulheres, com 33,8% das intenções, e na faixa etária de eleitores com 60 anos ou mais (39,5%). Gabriel Souza, por sua vez, tem seu melhor desempenho entre os jovens de 16 a 24 anos, alcançando 17% da preferência neste extrato.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1500 eleitores entre 16 e 19 de julho de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado por Paraná Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo RS-09313/2026.