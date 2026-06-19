Desigualdade digital: como a IA impulsiona alguns e deixa outros para trás

Durante anos, o debate sobre inclusão digital esteve concentrado no acesso à internet, computadores e smartphones. Agora, pesquisadores alertam que uma nova divisão pode estar surgindo: a diferença entre quem sabe utilizar e compreender a inteligência artificial e quem permanece à margem dessa transformação tecnológica.

Um estudo da Hong Kong Baptist University aponta que a chamada "alfabetização em IA" pode se tornar um dos principais fatores de desigualdade social e profissional nos próximos anos

Para chegar às conclusões, os pesquisadores analisaram dados coletados pelo Pew Research Center com mais de 10 mil adultos nos Estados Unidos.

O objetivo era entender até que ponto diferentes grupos da população conseguem identificar e compreender tecnologias baseadas em inteligência artificial presentes no cotidiano.

Os resultados revelaram um padrão consistente: pessoas com maior renda e nível de escolaridade demonstraram mais facilidade para reconhecer sistemas de IA em ferramentas como filtros de spam, mecanismos de recomendação de conteúdo, assistentes virtuais e chatbots.

Já os grupos com menor escolaridade e renda apresentaram menor familiaridade com essas aplicações.

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O problema vai além do acesso

Segundo os pesquisadores, a desigualdade não está apenas em possuir ou não acesso à tecnologia. A diferença mais relevante aparece na capacidade de entender como esses sistemas funcionam e quais impactos eles podem gerar.

Na prática, duas pessoas podem utilizar a mesma plataforma digital, mas obter resultados completamente diferentes. Enquanto uma consegue explorar recursos avançados, automatizar tarefas e aumentar sua produtividade, a outra pode limitar o uso às funções mais básicas ou sequer perceber a presença da inteligência artificial.

Essa diferença também afeta a forma como as pessoas consomem informação. Usuários com maior conhecimento sobre IA tendem a identificar com mais facilidade conteúdos manipulados, vídeos gerados artificialmente e possíveis tentativas de desinformação.

Em um ambiente digital cada vez mais influenciado por algoritmos, essa capacidade se torna uma vantagem importante.

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Impacto no mercado de trabalho

O estudo sugere que a expansão da inteligência artificial pode ampliar diferenças profissionais já existentes.

Profissionais que compreendem como utilizar essas ferramentas conseguem realizar pesquisas mais rapidamente, automatizar atividades repetitivas, produzir conteúdo com maior eficiência e analisar grandes volumes de informação em menos tempo.

Isso pode gerar ganhos de produtividade que se transformam em vantagem competitiva.

Por outro lado, trabalhadores que não desenvolvem esse tipo de conhecimento correm o risco de ficar em desvantagem em processos seletivos, promoções e oportunidades de desenvolvimento profissional.

O fenômeno é semelhante ao que aconteceu com a alfabetização digital nas últimas décadas. Quem dominou computadores, internet e ferramentas digitais ganhou acesso a novas oportunidades.

Agora, a capacidade de interagir com sistemas de inteligência artificial pode representar a próxima etapa dessa transformação.

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Como evitar uma nova exclusão

Para os autores do estudo, a solução passa por educação. Governos, escolas e empresas são apontados como atores fundamentais para ampliar o acesso ao conhecimento sobre inteligência artificial.

A recomendação não envolve apenas ensinar pessoas a utilizar ferramentas específicas, mas desenvolver uma compreensão mais ampla sobre o funcionamento desses sistemas, seus benefícios, limitações e riscos.

O alerta dos pesquisadores é claro: sem iniciativas de capacitação, a inteligência artificial corre o risco de aprofundar desigualdades já existentes, criando uma nova divisão entre aqueles que conseguem aproveitar seu potencial e aqueles que ficam para trás.