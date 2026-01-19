Preço da RAM sobe até 400% e força fabricantes a encarecer GPUs, SSDs e HDs

A expansão da inteligência artificial nas grandes empresas começou a gerar efeitos em cadeia em todo o mercado de hardware, um deles sendo a escassez global de memória RAM. De acordo com uma análise da Ars Technica, o problema já atinge GPUs, SSDs de alta capacidade e até discos rígidos.

Os preços de memória RAM subiram entre 300% e 400% até o fim do ano passado. Os SSDs também encareceram, mas de forma mais moderada. Agora, em 2026, o setor acompanha como esses aumentos devem se espalhar por computadores, smartphones e outros dispositivos que dependem desses componentes.

Até o momento, o preço final para o consumidor ainda não foi muito afetado devido aos contratos de fornecimento de longo prazo e estoques acumulados. No entanto, a Ars Technica aponta que essa proteção começa a se esgotar, sobretudo no mercado de hardware.

Mudanças na tabela de preços

Nesta semana, a Asus gerou repercussão ao sinalizar a descontinuação da GeForce RTX 5070 Ti, e recuou a declaração. O episódio expôs uma tendência do setor: de priorizar GPUs mais caras e lucrativas. A 5050 Ti usa 1 GB de GDDR e o chip GB203, os mesmos componentes da RTX 5080, o que levanta a lógica de direcionar a produção a um modelo com preço sugerido de US$ 999, em vez de US$ 749.

O mercado já reflete esse movimento: as RTX 5070 Ti são vendidas entre US$ 1.050 e US$ 1.100, enquanto as RTX 5080 partem de US$ 1.500 e chegam a US$ 1.600. Mesmo com custos adicionais de projeto, a alocação de memória para GPUs premium maximiza o lucro por unidades, encarece placas voltadas a jogos de alta resolução, que hoje são negociadas 40% ou 50% acima do preço original de tabela.

Por outro lado, o cenário é menos crítico no segmento intermediário, em que as GPUs para jogos em 1080p ou 1440p seguem relativamente próximas dos preços sugeridos. A GeForce RTX 5070 padrão custa entre US$ 570 e US$ 560, pouco acima do MSRP de US$ 549.

A época em que essas placas tinham descontos abaixo do preço sugerido já passou, mas o mercado ainda não chegou ao ponto de exigir disputas com cambistas para pagar até 1,5 o valor normal. Isso torna a atualização de PCs uma alternativa para evitar a compra de novos kits de RAM.

Guerras de armazenamento

Há meses os preços do SSDs acompanham a alta da memória. Em agosto de 2025, os aumentos para unidades de 500 GB, 1 TB e 2 TB eram cerca de duas vezes maiores. No mês passado, esse ritmo acelerou, sobretudo em modelos com mais capacidade.

Hoje, um SSD M.2 interno de 1 TB custa entre US$ 120 e US$ 150, ligeiramente acima dos US$ 135 registrados em janeiro do ano passado. Algumas unidades de 2 TB podem ser encontradas por cerca de US$ 230 em marcas alternativas.

O problema aumenta entre grandes fabricantes, como SSDs da Samsung e da WD/SanDisk que saíram de estoque em diversos varejistas ou tiveram grandes aumentos no valor. Um WD SN7100 de 2 TB é vendido por US$ 370 na Best Buy, anunciado como promoção após cair de US$ 490. Já o Samsung 990 Evo Plus de 2 TB chega a US$ 440, apesar de ter sido vendido por US$ 177 em dezembro.

A questão se estende também a discos rígidos mecânicos: um WD Red NAS de 6 TB foi de US$ 140, em agosto de 2025, para US$ 160. Modelos de 12 TB e 16 TB também registraram aumentos. Promoções frequentes vistas no ano passado quase desapareceram totalmente após setembro.

Apesar disso, analistas ouvidos pela Ars Technica não têm expectativas que os preços dos HDs subam no mesmo ritmo da RAM e dos SSDs. Isso porque a demanda é menor, há menos uso de memória flash e os data centers priorizam unidades de 20 TB ou mais. Ainda assim, a falta de componentes e a alta de preços começa a alterar os padrões de compra e acende um alerta para consumidores e fabricantes.