Microsoft apresenta Copilot+PC e inaugura Windows com IA

REDMOND, WASHINGTON — Chegou a vez da Microsoft mostrar seus avanços em inteligência artificial. Nesta segunda-feira, 20, a empresa comandada por Satya Nadella revelou em evento na sede da empresa, que a reportagem da EXAME acompanhou com exclusividade, uma série de inovações que promete transformar a experiência dos usuários de Windows.

“Se voltarmos até mesmo ao nascimento da computação moderna há pelo menos 70 anos, a busca sempre foi sobre como construir computadores que nos entendam, em vez de termos que entender os computadores. E eu sinto que estamos realmente próximos desse verdadeiro avanço”, disse o CEO Nadella ao introduzir o novo passo da empresa.

Com o nome de Copilot+Plus, a principal grande novidade funciona como um produto de integração entre outros softwares do Windows. Ela chega primeiro na nova geração do notebook Surface e, na sequência do lançamento, parceiros como Samsung, HP, Acer e Asus também mostraram seus produtos impulsionados pela IA da Microsoft.

Em linhas gerais, trata-se da rearquitetura do Windows 11, otimizada para uma nova configuração mínima de hardware que visa o máximo desempenho na interação com IA. Em um comparativo, segundo medições da própria Microsoft, o Surface equipado com o Copilot é 25% mais rápido que o MacBook Air com o processador M3 e a bateria dura 20% a mais.

Uma das características mais impressionantes do Copilot+PC é a Recall. Esta solução permite navegar por atividades do usuário como se fosse um grande arquivo de ações feitas diariamente. Composto por mais de 40 modelos de linguagem em larga escala, a ferramenta turbina o Windows para que ele consiga criar associações com imagens, textos, vídeos e áudios.

“O Recall é alimentado por modelos de IA de última geração, incluindo vários modelos de linguagem pequenos multimodais, todos rodando simultaneamente integrados ao Windows 11”, disse Yusuf Mehdi, executivo que comanda a divisão do sistema operacional na Microsoft.

Os laptops Copilot+PC terão requisitos específicos de hardware para garantir o desempenho prometido pela Microsoft. Eles devem possuir, no mínimo, um SSD de 256GB, um processador neural (NPU) integrado e 16GB de RAM — o dobro da capacidade inicial do MacBook Air. Os modelos com chips X Series, da Qualcomm, prometem até 15 horas de navegação na web.

Os primeiros laptops Copilot Plus serão lançados em 18 de junho, equipados com processadores X Elite da Qualcomm. Modelos com processadores Intel e AMD serão disponibilizados posteriormente.

