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Conferência Mundial de Inteligência movimenta bilhões em intenções de negócios na China

Considerada um dos principais eventos mundiais dedicados à inteligência artificial, a WAIC reuniu 400 mil pessoas em Xangai

(Magnific/Reprodução)

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China2Brazil
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Agência

Publicado em 21 de julho de 2026 às 19h15.

A Conferência Mundial de Inteligência Artificial (WAIC) 2026 foi encerrada no dia 20 de julho, em Xangai, após reunir mais de 400 mil visitantes presenciais e gerar RMB 20,36 bilhões (cerca de US$ 3,01 bilhões) em intenções de compra, um crescimento de 25% em relação à edição anterior.

Considerada um dos principais eventos mundiais dedicados à inteligência artificial, a WAIC reuniu, entre os dias 17 e 20 de julho, autoridades, pesquisadores e representantes da indústria de mais de 100 países e organizações internacionais. Segundo os organizadores, o evento contou com a participação de 177 delegações internacionais de compras, reforçando o interesse global por soluções e tecnologias ligadas à inteligência artificial.

Durante a cerimônia de encerramento, Xangai também anunciou a assinatura de 32 projetos estratégicos de inteligência artificial. Os investimentos superam RMB 40,9 bilhões (aproximadamente US$ 6,05 bilhões) e abrangem áreas como infraestrutura de IA, sistemas capazes de executar tarefas de forma autônoma (AI Agents), robôs inteligentes que interagem com o ambiente (Embodied AI) e aplicações da inteligência artificial voltadas à pesquisa científica (AI for Science).

Especialistas e representantes da indústria avaliaram que a conferência fortaleceu a cooperação internacional, incentivou a inovação tecnológica e ampliou o debate sobre o uso responsável da inteligência artificial. Também destacaram o papel da China na promoção da governança global da tecnologia

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