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WhatsApp ganha integração com Adobe para visualizar e editar PDFs

Integração permite abrir, ler e marcar PDFs na própria conversa, sem baixar o arquivo; visualização é gratuita, edição avançada e recursos de IA exigem assinatura

PDF: agora será possível ler arquivo no WhatsApp (Imagem gerada por IA/Exame)

PDF: agora será possível ler arquivo no WhatsApp (Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 22 de julho de 2026 às 10h01.

A Adobe anunciou nesta quarta-feira, 22, uma integração do Acrobat com o WhatsApp que permite abrir, visualizar e marcar arquivos em PDF diretamente na conversa, sem baixar o documento ou trocar de aplicativo. O recurso está disponível para o WhatsApp Web e para a versão do mensageiro no Windows, e o lançamento é global, incluindo o Brasil.

Com a integração, o Acrobat passa a exibir o PDF dentro do chat, com a formatação original preservada, e o arquivo pode ser lido, ampliado e navegado sem sair da conversa.

O que muda na prática

Documentos como contratos, boletos, catálogos, currículos e notas fiscais circulam com frequência pelo WhatsApp. Até agora, ver esse conteúdo em detalhe ou fazer qualquer alteração exigia baixar o arquivo e abri-lo em outro programa.

Na fase de lançamento, o WhatsApp Web e a versão para Windows passam a oferecer pré-visualização de PDFs aberta na conversa, visualização em tela cheia — inclusive de arquivos protegidos por senha —, ferramentas para destacar, sublinhar e riscar trechos, e um atalho para as funções mais avançadas do Acrobat.

Para edições que vão além da marcação, um botão de "Editar no Acrobat" abre o documento no aplicativo da Adobe, onde é possível preencher formulários, editar texto, reorganizar páginas, aplicar senha e preparar o arquivo para assinatura. Concluídas as alterações, o PDF atualizado pode ser reenviado à mesma conversa.

O que é gratuito e o que é pago?

A visualização de PDFs e os recursos básicos de marcação são gratuitos. As funcionalidades avançadas de edição e o Assistente de IA — que resume documentos, responde a perguntas sobre o conteúdo e extrai informações — exigem assinatura do Acrobat.

Segundo a Adobe, os arquivos protegidos por senha permanecem restritos aos destinatários, e os documentos compartilhados seguem cobertos pela criptografia de ponta a ponta do WhatsApp, como as demais mensagens.

Um mercado movido a WhatsApp

O lançamento mira um comportamento que o Brasil ajudou a consolidar: o uso do WhatsApp como canal comercial, e não apenas de conversa pessoal. Autônomos, pequenas e médias empresas e grandes marcas negociam pelo aplicativo, e boa parte dessa atividade passa por documentos — um orçamento em PDF, um catálogo, um contrato enviado a um cliente.

"Estamos levando a praticidade e a confiabilidade do Acrobat no manuseio de documentos para o WhatsApp, onde consumidores, autônomos e pequenas empresas já trocam informações e tomam decisões todos os dias", afirma Renata Decoussau, diretora de marketing da Adobe para a América Latina.

A funcionalidade chegou primeiro ao WhatsApp Web e foi depois estendida à versão para Windows, plataformas em que a tela maior facilita revisar contratos e comparar propostas. Segundo Abhigyan Modi, vice-presidente sênior de criatividade e produtividade da Adobe, a intenção é levar o Acrobat às plataformas onde o trabalho com documentos já acontece.

Acompanhe tudo sobre:WhatsAppAdobe

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