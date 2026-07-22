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Gestão Sustentável: risco climático já é parte da identidade nacional

Estudo revela que desastres climáticos afetaram 91,5% dos municípios brasileiros, somando perdas de US$ 123 bilhões em 30 anos

Impactos de desastres climáticos no Brasil exigem resiliência e adaptação proativa (Anselmo Cunha/AFP)

Impactos de desastres climáticos no Brasil exigem resiliência e adaptação proativa (Anselmo Cunha/AFP)

Danilo Maeda
Danilo Maeda

Diretor-geral da Beon - Colunista Bússola

Publicado em 22 de julho de 2026 às 10h00.

Mais do que o samba e o futebol (ainda?), o que representa o Brasil são os desastres climáticos.

Essa é uma das conclusões possíveis ao descobrirmos que 91,5% dos nossos municípios relataram ao menos um evento do tipo nos últimos 30 anos.

Os dados de um estudo recente do Cemaden, da USP e do Inpe com apoio da Fapesp indicam que o território brasileiro é profundamente marcado por nossa brutal e sistêmica exposição a eventos climáticos extremos com consequências sociais e econômicas de largo alcance.

O custo das tragédias socioambientais

A magnitude enterra em definitivo a percepção de que tragédias socioambientais são fatalidades isoladas.

Estamos lidando com quase 60 mil registros de inundações, secas, tempestades e deslizamentos, que custaram a vida de milhares de pessoas e impuseram perdas econômicas que superam os US$ 123 bilhões.

Esses desastres são fundamentalmente socionaturais, o que significa que suas proporções trágicas se agravam por fatores antropogênicos e também refletem falhas históricas na gestão pública e ausência de um planejamento urbano preparado para cenários multirriscos, ignorando o efeito cascata das mudanças do clima.

A previsão do El Niño e a vulnerabilidade

A vulnerabilidade crônica ganha urgência quando olhamos para o horizonte imediato.

A emergência climática, que já dita o novo ritmo da nossa economia, soma-se de maneira perigosa à previsão de um super El Niño para este ano.

Esse encontro de vetores forma a tempestade perfeita, capaz de exacerbar de forma aguda os nossos passivos: desde as secas severas que asfixiam a economia no Nordeste e no Norte, até os temporais devastadores que levam o Sul e o Sudeste ao colapso de infraestrutura.

No universo corporativo, não se trata mais de questionar se um evento extremo vai acontecer, mas sim de saber qual será a real capacidade de resiliência das nossas estruturas socioeconômicas.

A inação custa vidas, quebra cadeias de valor e afugenta investimentos.

A urgência da gestão sistêmica de riscos

Diante desse cenário, a transição da gestão de crises para a gestão sistêmica de riscos é o único caminho racional.

Para isso, são fundamentais investimentos pesados e inteligentes em infraestrutura e resiliência climática.

A lógica reativa, onde bilhões são drenados anualmente apenas para reconstruir o que os desastres levaram, precisa ceder espaço à adaptação proativa.

Paralelamente à robustez física, o país precisa de preparação tática, com o aprimoramento contínuo das defesas civis para respostas rápidas e protocolos de recuperação que sigam o princípio de não naturalizar prejuízos recorrentes.

Reconstruir deve sempre significar construir melhor.

Mitigação e adaptação corporativa

Adicionalmente, a adaptação às consequências jamais substituirá a necessidade de combater as causas primárias.

A preparação para o inevitável precisa estar atrelada à contínua mitigação das emissões de gases de efeito estufa.

Proteger nossos biomas e acelerar a descarbonização das operações são obrigações morais e estratégias de sobrevivência para os negócios.

Reconhecer a gravidade desta radiografia apresentada pela ciência é o primeiro passo para garantir que o nosso futuro seja obra de planejamento ativo, e não refém do acaso.

Acompanhe tudo sobre:BrasilMudanças climáticas

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