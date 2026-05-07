iPhone 16 x Samsung Galaxy S25: qual tem a câmera melhor?

A câmera pode ser um dos principais critérios na hora de comprar um celular. No Brasil, existem vários modelos que entregam bons resultados e, entre eles, estão o iPhone 16 e o Galaxy S25, dois modelos da Apple e da Samsung que, apesar de já terem sucessores no mercado, ainda entregam fotos de boa qualidade e sistemas atualizados.

Ambos disputam a mesma faixa de preço e o mesmo público, mas as estratégias de câmera são bem diferentes — para além contagem de megapixels. Abertura, tipo de zoom, gravação de vídeo e processamento por inteligência artificial (IA) são diferenciais que podem influenciar a escolha, dependendo do uso que cada pessoa faz da câmera do celular.

Como são as câmeras do iPhone 16 e do Galaxy S25?

iPhone 16

O iPhone 16 traz um sistema duplo de câmeras traseiras. A principal usa um sensor de 48 MP com abertura f/1.6, estabilização óptica por deslocamento de sensor (sensor-shift OIS) e foco automático por detecção de fase em 100% dos pixels.

A lente ultra-angular tem 12 MP, abertura f/2.2, campo de visão de 120° e, a partir desta geração, foco automático — o que permite também fotos macro. O iPhone 16 não tem lente teleobjetiva dedicada. O zoom de 2x é feito por corte no sensor de 48 MP da câmera principal, entregando imagens de 12 MP com qualidade próxima à de uma lente óptica.

A câmera frontal é de 12 MP com foco automático e suporte ao Face ID. Na gravação de vídeo, o aparelho chega a 4K a 60 fps com estabilização ativa em todos os modos, no formato HEVC.

Um diferencial do iPhone 16 é o botão Controle de Câmera, posicionado na lateral direita do aparelho. Ele permite abrir a câmera, ajustar zoom e exposição por toque e pressão, além de disparar fotos e iniciar gravações de vídeo com gestos distintos.

Galaxy S25

O Galaxy S25 já conta com um sistema composto por três câmeras. A principal usa um sensor de 50 MP com abertura f/1.8, foco automático dual pixel e estabilização óptica (OIS); a ultra-angular tem 12 MP, abertura f/2.2 e campo de visão de 120° — sem foco automático, o que impede fotos macro nesse modelo.

O trunfo do Galaxy S25 frente ao iPhone 16 é a lente teleobjetiva dedicada de 10 MP com abertura f/2.4, foco automático, estabilização óptica e zoom óptico de 3x real, que permite fotografar objetos distantes com nitidez superior à do corte de sensor usado pelo iPhone.

A câmera frontal também é de 12 MP com foco automático. Na gravação de vídeo, o Galaxy S25 chega a 8K a 30 fps e suporta HDR10+, além de oferecer modo LOG para quem faz pós-produção avançada de cor.

Como cada celular processa as fotos?

As diferenças de processamento definem boa parte da experiência de cada câmera.

iPhone 16: Prioriza fidelidade de cores e tons de pele mais próximos do natural. As imagens tendem a ser neutras, com menos intervenção visível do software. A Apple aplica HDR de forma contida, e o recurso Estilos Fotográficos permite ajustar tom e cor antes do clique, mas o resultado padrão favorece a naturalidade.

Prioriza fidelidade de cores e tons de pele mais próximos do natural. As imagens tendem a ser neutras, com menos intervenção visível do software. A Apple aplica HDR de forma contida, e o recurso Estilos Fotográficos permite ajustar tom e cor antes do clique, mas o resultado padrão favorece a naturalidade. Galaxy S25: Adota uma abordagem mais agressiva de processamento via IA. O motor ProVisual Engine aplica otimização de cena automática, reforço de contraste e cores mais vivas. As fotos tendem a sair com um visual mais impactante direto da câmera, com sombras mais abertas e saturação elevada.

Qual fotografa melhor à noite?

O iPhone 16 mantém uma abordagem mais conservadora: controla melhor os pontos de luz forte (postes, luminárias) para evitar estouros de brilho e preserva os tons da cena noturna sem transformar a noite em dia. A textura da pele em retratos noturnos tende a ser mais preservada, com menos alisamento digital.

Já o Galaxy S25 ilumina mais as áreas escuras e entrega fotos com visual mais claro em situações de pouca luz. O Nightography da Samsung clareia sombras de forma agressiva, o que pode resultar em imagens mais chamativas, mas com perda de naturalidade em cenas específicas. Em selfies noturnas, o Galaxy S25 costuma captar mais detalhes graças ao processamento de IA dedicado.

Zoom óptico faz diferença na escolha?

Essa é uma das maiores vantagens do Galaxy S25 sobre o iPhone 16. O aparelho da Samsung tem uma lente teleobjetiva real que aproxima objetos em 3x sem perda de qualidade. Para quem fotografa em shows, eventos esportivos, viagens ou cenas urbanas distantes, essa lente produz uma imagem que mantém nitidez e riqueza de detalhes mesmo na aproximação.

O iPhone 16 usa o corte do sensor de 48 MP da câmera principal para simular um zoom de 2x. O resultado é bom para retratos e aproximações moderadas, mas não compete com o alcance de uma lente óptica dedicada. A partir de 3x, o iPhone depende de zoom digital, e a degradação de qualidade é perceptível.

Para qual perfil cada celular é indicado?

O iPhone 16 é indicado para quem já está familiarizado com o sistema Apple e valoriza consistência, simplicidade de uso e produção de vídeo para redes sociais. A integração com apps como Instagram e TikTok é superior, e o resultado sai pronto para postar. O ponto forte é a qualidade de vídeo, com estabilização fluida e cores fiéis.

Já o Galaxy S25 é recomendado para quem quer versatilidade no hardware de câmera, especialmente o zoom óptico de 3x. Agrada quem gosta de fotos com visual mais vibrante direto da câmera, explorar edição por IA e gravar vídeo em resolução 8K. É o aparelho para quem fotografa objetos distantes com frequência ou prefere ajustes manuais de câmera mais amplos.