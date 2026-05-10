Dua Lipa processa Samsung por uso indevido de imagem em caixas de TV

A cantora Dua Lipa entrou com uma ação judicial de US$ 15 milhões contra a Samsung por suposto uso indevido de sua imagem em campanhas de marketing para televisores. As informações foram divulgadas pela Variety.

Segundo a denúncia apresentada na última sexta-feira, 8, a fabricante teria utilizado uma fotografia da artista nas embalagens de TVs comercializadas desde o ano passado, sem autorização ou pagamento.

Ao descobrir o uso da imagem, Dua Lipa teria solicitado que a empresa interrompesse imediatamente a prática, mas, de acordo com o processo, a Samsung teria agido de maneira “desdenhosa e insensível” ao recusar o pedido.

“O rosto da Sra. Lipa foi usado de forma proeminente em uma campanha de marketing em massa para um produto de consumo sem o seu conhecimento, sem a sua consideração e sobre a qual ela não teve qualquer voz, controle ou participação”, afirma o processo. “A Sra. Lipa não permitiu e não teria permitido esse uso.”

A ação sustenta ainda que a Samsung se beneficiou da percepção de que a cantora teria endossado os produtos da marca, algo que, segundo a defesa da artista, jamais aconteceu.

De acordo com a denúncia, Dua Lipa é detentora dos direitos autorais da fotografia usada nas embalagens. A imagem teria sido registrada nos bastidores do festival Austin City Limits Festival, em 2024.

O processo também menciona publicações de usuários no X, antigo Twitter, que indicariam influência da presença da artista na decisão de compra dos consumidores.

"Eu nem estava planejando comprar uma TV, mas vi a caixa e resolvi comprar", escreveu um comentarista citado na ação.

"Eu compraria essa TV só porque a Dua Lipa aparece nela", publicou outro usuário. "É assim que sou obcecada. É assim que eu a amo."

Outro comentário mencionado no processo dizia que, para vender qualquer produto, “basta colocar uma foto da Dua Lipa na embalagem”.

A defesa da cantora afirma ainda que a artista construiu uma “marca premium” e costuma ser “altamente seletiva” ao associar sua imagem a produtos e campanhas publicitárias, informou a Variety.

A ação inclui acusações de violação de direitos autorais, uso indevido de imagem com base na legislação da Califórnia, infração à Lei Lanham — legislação federal dos EUA voltada à proteção de marcas e concorrência — e violação de marca registrada. O caso foi protocolado no Tribunal Distrital Central da Califórnia.

Até o momento, a Samsung não comentou publicamente o processo.