One UI 8.5 começa a chegar aos Galaxy S24 e dobráveis da Samsung no Brasil

A Samsung começou a liberar a One UI 8.5 para mais celulares no Brasil. Desta vez, a atualização chegou aos modelos da linha Galaxy S24 e aos dobráveis lançados pela empresa em 2024, ampliando a distribuição do novo sistema no mercado nacional.

O update é distribuído gradualmente e faz parte da estratégia da fabricante sul-coreana de manter seus principais dispositivos atualizados com novos recursos de inteligência artificial, produtividade e segurança. Os aparelhos que começaram a receber o pacote são:

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

A nova interface chega para prolongar o ciclo de vida funcional dos modelos premium das gerações anteriores, algo que a Samsung vem reforçando nos últimos anos com sua política de atualizações mais longa. Além de mudanças visuais discretas, a One UI 8.5 também adiciona funções voltadas para automação da rotina e proteção de dados.

IA ganha espaço em segurança e produtividade

A One UI 8.5 é baseada no Android 16 e traz uma reformulação visual sutil, mantendo a identidade da interface criada pela Samsung enquanto adiciona pequenos ajustes de fluidez e organização.

Entre os principais recursos da atualização, a fabricante destaca novas funções de segurança baseadas em IA. O sistema agora consegue ocultar automaticamente informações sensíveis em documentos e fotos, reduzindo o risco de exposição acidental de dados pessoais.

No campo da produtividade, o aplicativo Samsung Notes passou a reconhecer e resolver equações matemáticas escritas à mão, ampliando o foco da empresa em recursos de anotações inteligentes para estudo e trabalho.

O Bixby, assistente virtual da Samsung, também ganhou integração com a API da Perplexity AI, plataforma de buscas com inteligência artificial que vem sendo incorporada por diferentes fabricantes como alternativa aos modelos tradicionais de pesquisa.

A atualização inclui ainda:

filtro de chamadas com IA para identificar ligações indesejadas;

widget de alarme integrado à Now Bar;

sistema anti-spam para detectar aplicativos que exageram em notificações;

otimizações de bateria ligadas ao controle de alertas excessivos.

A Samsung também aproveita a atualização para reforçar uma tendência que se consolidou no mercado Android em 2025: usar IA não apenas para criação de conteúdo, mas também para gerenciamento silencioso do sistema, com foco em privacidade, economia de energia e redução de distrações.

Galaxy S23, S22 e intermediários ainda estão na fila

Os dispositivos lançados em 2026 — como a linha Galaxy S26 e os intermediários Galaxy A37 e Galaxy A57 — já saem de fábrica com a One UI 8.5 instalada. Antes da linha S24, a Samsung também iniciou a distribuição para os modelos Galaxy S25, Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7 no Brasil em 12 de maio.

Para os demais aparelhos elegíveis, o cronograma continuará de forma escalonada nos próximos meses. Segundo a política de suporte prolongado da fabricante, os próximos modelos que devem receber a atualização incluem:

dobráveis Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5 ;

e ; modelos mais antigos das linhas Galaxy S23 e Galaxy S22 ;

e ; intermediários Galaxy A56, A55, A54, A53, M56 e M54.

Para alguns aparelhos, a One UI 8.5 também marcará o encerramento do ciclo de grandes atualizações do Android. É o caso do Galaxy S21 FE, Galaxy A73 e Galaxy A33, que devem receber o pacote como sua última atualização principal de sistema.