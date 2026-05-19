Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

One UI 8.5 começa a chegar aos Galaxy S24 e dobráveis da Samsung no Brasil

Linha Galaxy S24 e dobráveis de 2024 entram na nova fase de distribuição da atualização baseada no Android 16, que aposta em IA para segurança, produtividade e redução de notificações abusivas

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10h54.

A Samsung começou a liberar a One UI 8.5 para mais celulares no Brasil. Desta vez, a atualização chegou aos modelos da linha Galaxy S24 e aos dobráveis lançados pela empresa em 2024, ampliando a distribuição do novo sistema no mercado nacional.

iPhone 16 x Samsung Galaxy S25: qual tem a câmera melhor?

O update é distribuído gradualmente e faz parte da estratégia da fabricante sul-coreana de manter seus principais dispositivos atualizados com novos recursos de inteligência artificial, produtividade e segurança. Os aparelhos que começaram a receber o pacote são:

  • Galaxy S24
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S24 Plus
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 6

A nova interface chega para prolongar o ciclo de vida funcional dos modelos premium das gerações anteriores, algo que a Samsung vem reforçando nos últimos anos com sua política de atualizações mais longa. Além de mudanças visuais discretas, a One UI 8.5 também adiciona funções voltadas para automação da rotina e proteção de dados.

IA ganha espaço em segurança e produtividade

A One UI 8.5 é baseada no Android 16 e traz uma reformulação visual sutil, mantendo a identidade da interface criada pela Samsung enquanto adiciona pequenos ajustes de fluidez e organização.

Entre os principais recursos da atualização, a fabricante destaca novas funções de segurança baseadas em IA. O sistema agora consegue ocultar automaticamente informações sensíveis em documentos e fotos, reduzindo o risco de exposição acidental de dados pessoais.

Samsung Galaxy S25 vale a pena? Veja preço, recursos de IA e ficha técnica

No campo da produtividade, o aplicativo Samsung Notes passou a reconhecer e resolver equações matemáticas escritas à mão, ampliando o foco da empresa em recursos de anotações inteligentes para estudo e trabalho.

O Bixby, assistente virtual da Samsung, também ganhou integração com a API da Perplexity AI, plataforma de buscas com inteligência artificial que vem sendo incorporada por diferentes fabricantes como alternativa aos modelos tradicionais de pesquisa.

A atualização inclui ainda:

  • filtro de chamadas com IA para identificar ligações indesejadas;
  • widget de alarme integrado à Now Bar;
  • sistema anti-spam para detectar aplicativos que exageram em notificações;
  • otimizações de bateria ligadas ao controle de alertas excessivos.

A Samsung também aproveita a atualização para reforçar uma tendência que se consolidou no mercado Android em 2025: usar IA não apenas para criação de conteúdo, mas também para gerenciamento silencioso do sistema, com foco em privacidade, economia de energia e redução de distrações.

Galaxy S23, S22 e intermediários ainda estão na fila

Os dispositivos lançados em 2026 — como a linha Galaxy S26 e os intermediários Galaxy A37 e Galaxy A57 — já saem de fábrica com a One UI 8.5 instalada. Antes da linha S24, a Samsung também iniciou a distribuição para os modelos Galaxy S25, Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7 no Brasil em 12 de maio.

Para os demais aparelhos elegíveis, o cronograma continuará de forma escalonada nos próximos meses. Segundo a política de suporte prolongado da fabricante, os próximos modelos que devem receber a atualização incluem:

  • dobráveis Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5;
  • modelos mais antigos das linhas Galaxy S23 e Galaxy S22;
  • intermediários Galaxy A56, A55, A54, A53, M56 e M54.

Para alguns aparelhos, a One UI 8.5 também marcará o encerramento do ciclo de grandes atualizações do Android. É o caso do Galaxy S21 FE, Galaxy A73 e Galaxy A33, que devem receber o pacote como sua última atualização principal de sistema.

Acompanhe tudo sobre:SamsungSmartphones

Mais de Tecnologia

Motorola lança moto g max no Brasil com câmera de 200 MP

AWS ganha tração na corrida da IA e tenta se diferenciar do tom alarmista do setor

O chip imperfeito por trás do MacBook mais barato

Musk perde ação contra OpenAI por prazo expirado, decide júri na Califórnia

Mais na Exame

Casual

Novo filme retrata Anthony Bourdain antes dos livros e da fama

Pop

Neymar, Virginia e Larissa Manoela: os 20 brasileiros mais seguidos do Instagram

Future of Money

Criptomoedas caem com geopolítica e forte saída de capital de ETFs

Negócios

Warren Buffett revela o erro oculto que faz profissionais brilhantes desperdiçarem seu potencial