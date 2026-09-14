iOS 27 chega nesta segunda-feira; saiba como atualizar seu iPhone

A Apple liberou nesta segunda-feira, 14, o iOS 27, nova versão do sistema operacional do iPhone. A atualização é gratuita e compatível a partir do iPhone 11.

Como baixar o iOS 27

Abra os Ajustes do iPhone Toque em Geral Selecione Atualização de Software Toque em Baixar e Instalar Digite o código de acesso do aparelho, se solicitado Aguarde a reinicialização — o processo pode levar de 15 a 40 minutos, dependendo do modelo e do volume de dados

Se o iPhone estiver rodando uma versão beta, é preciso remover o perfil beta antes de instalar a versão estável.

Quais iPhones são compatíveis?

O iOS 27 chega a partir do iPhone 11 e do iPhone SE de segunda geração.

Já os recursos de Apple Intelligence, incluindo a nova Siri com inteligência artificial (IA), ficam restritos ao iPhone 15 Pro e modelos mais recentes.

Principais novidades

A grande novidade é a Siri AI, versão renovada da assistente, agora turbinada por Apple Intelligence.

Ela consegue entender melhor o contexto pessoal do usuário, reconhecer o conteúdo exibido na tela, executar ações dentro de outros aplicativos e manter conversas mais naturais — funcionando de forma parecida com o ChatGPT.

Outras novidades incluem: novos ajustes de transparência e contraste no visual Liquid Glass; recursos aprimorados de controle parental, incluindo a opção de interromper o acesso a apps e à internet com um toque; novidades no app Fotos, com compartilhamento e álbuns em grupo; suporte, no app Saúde, ao acompanhamento de perimenopausa e menopausa; e melhorias de desempenho geral do sistema.