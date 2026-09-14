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iOS 27 chega nesta segunda-feira; saiba como atualizar seu iPhone

Atualização traz Siri com IA, novo Liquid Glass e chega a partir do iPhone 11

iPhone: saiba como atualizar para o iOS 27 (Costfoto/Getty Images)

iPhone: saiba como atualizar para o iOS 27 (Costfoto/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 07h20.

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A Apple liberou nesta segunda-feira, 14, o iOS 27, nova versão do sistema operacional do iPhone. A atualização é gratuita e compatível a partir do iPhone 11.

Como baixar o iOS 27

  1. Abra os Ajustes do iPhone
  2. Toque em Geral
  3. Selecione Atualização de Software
  4. Toque em Baixar e Instalar
  5. Digite o código de acesso do aparelho, se solicitado
  6. Aguarde a reinicialização — o processo pode levar de 15 a 40 minutos, dependendo do modelo e do volume de dados

Se o iPhone estiver rodando uma versão beta, é preciso remover o perfil beta antes de instalar a versão estável.

Quais iPhones são compatíveis?

O iOS 27 chega a partir do iPhone 11 e do iPhone SE de segunda geração.

Já os recursos de Apple Intelligence, incluindo a nova Siri com inteligência artificial (IA), ficam restritos ao iPhone 15 Pro e modelos mais recentes.

Principais novidades

A grande novidade é a Siri AI, versão renovada da assistente, agora turbinada por Apple Intelligence.

Ela consegue entender melhor o contexto pessoal do usuário, reconhecer o conteúdo exibido na tela, executar ações dentro de outros aplicativos e manter conversas mais naturais — funcionando de forma parecida com o ChatGPT.

Outras novidades incluem: novos ajustes de transparência e contraste no visual Liquid Glass; recursos aprimorados de controle parental, incluindo a opção de interromper o acesso a apps e à internet com um toque; novidades no app Fotos, com compartilhamento e álbuns em grupo; suporte, no app Saúde, ao acompanhamento de perimenopausa e menopausa; e melhorias de desempenho geral do sistema.

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