Inteligência visual no iOS 27: como usar a câmera do iPhone para capturar informações

Apontar a câmera do iPhone para um cardápio em outro idioma e receber a tradução na tela, ou fotografar um rótulo de alimento e saber se ele tem muito açúcar, são tarefas que o iOS 27 agora possibilita com um único gesto.

A Apple trouxe a inteligência visual (Visual Intelligence) para dentro do app Câmera, em um modo chamado Siri, que fica ao lado das opções de foto e vídeo. O recurso analisa o que a câmera enquadra e oferece respostas e ações práticas — de importar eventos para o Calendário a criar passes digitais no Wallet.

A inteligência visual já existia em versões anteriores do iOS, mas ficava escondida atrás do botão Camera Control ou de atalhos na Central de Controle. Com o iOS 27, ela ganha destaque no app que mais pessoas abrem no dia a dia.

Como acessar a inteligência visual no iOS 27?

O acesso ao modo Siri no app Câmera funciona de duas formas:

Abra o app Câmera;

Deslize entre os modos na parte inferior da tela (Foto, Vídeo, Retrato) até chegar ao modo Siri;

Aponte a câmera para o objeto, texto ou alimento que deseja identificar;

Toque no botão de captura — estilizado com o logo do Apple Intelligence — para registrar a imagem;

A Siri exibe informações sobre o que foi capturado. Um botão à esquerda permite fazer perguntas adicionais, e um botão à direita abre uma busca por imagens no Google.

Quem tem um iPhone 16 ou posterior também pode manter pressionado o botão Camera Control na lateral do aparelho. O atalho abre o app Câmera direto no modo Siri, sem precisar deslizar entre os modos.

O que a inteligência visual do iPhone faz no iOS 27?

A Siri no modo visual analisa a cena enquadrada e sugere ações com base no que identifica. Com a integração à Siri AI — a versão mais avançada da assistente, lançada no iOS 27 — perguntas complexas sobre o que a câmera vê são respondidas com informações da internet, sem depender do ChatGPT como acontecia antes.

Os recursos se dividem entre funcionalidades que já existiam e novidades do iOS 27. Os recursos mantidos de versões anteriores são:

identificação de plantas, animais, insetos, monumentos, obras de arte e livros;

adição de eventos ao Calendário a partir de cartazes e convites;

busca de produtos em lojas como Amazon e Etsy a partir de uma foto;

tradução de textos em tempo real;

detecção de números de telefone e endereços de e-mail.

Novidades do iOS 27:

Informações nutricionais: ao fotografar um prato ou alimento, a Siri classifica o valor nutricional em uma escala de "muito baixo" a "muito alto" e indica se o item é processado, rico em proteína ou com excesso de açúcar. A Apple não informa calorias exatas a partir da foto de um prato; o recurso oferece orientações gerais sobre a composição do alimento;

Leitura de rótulos de embalagens: ao apontar a câmera para a tabela nutricional de um produto, a Siri extrai dados como calorias, macronutrientes e ingredientes impressos no rótulo;

Importação de contatos: fotografar um cartão de visita adiciona as informações de contato ao app Contatos;

Importação de eventos em lote: capturar uma programação ou lista de datas permite adicionar vários eventos ao Calendário ou Lembretes de uma vez;

Passes no Wallet: fotografar o código de barras de um cartão de academia, biblioteca ou fidelidade transforma o documento físico em um passe digital no Wallet. O iOS 27 adicionou suporte a formatos como EAN-13, Code 39 e Codabar, comuns em cartões de varejo e transporte.

Que tipo de pergunta a inteligência visual responde?

Inteligência visual do iOS 27 permite reconhecer espécies de insetos e animais

A integração com a Siri AI amplia o alcance das respostas. Fotografar um objeto dispara uma análise que pode incluir buscas na web, e o usuário pode fazer perguntas de acompanhamento sobre a mesma imagem. Alguns exemplos práticos:

Apontar para uma etiqueta de roupa e receber instruções de lavagem em texto claro;

Fotografar uma placa de estacionamento com regras sobrepostas e obter uma explicação direta sobre se é permitido parar ali;

Wnquadrar um cabo desconhecido em uma gaveta e descobrir para que serve;

Capturar anotações manuscritas e convertê-las em texto digitado;

Apontar para uma página de exercícios de matemática e receber a resolução passo a passo;

Fotografar uma planta e obter dicas de rega e cuidados.

Todas as consultas feitas pela inteligência visual ficam salvas no app Siri, onde podem ser revisitadas com opções de retenção de um mês, um ano ou por tempo indeterminado.

Quais iPhones são compatíveis com a inteligência visual no iOS 27?

A inteligência visual exige hardware com suporte ao Apple Intelligence. O requisito mínimo é o iPhone 15 Pro (chip A17 Pro) ou posterior. Os modelos compatíveis são:

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max;

iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max;

iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Modelos anteriores ao iPhone 15 Pro — incluindo o iPhone 15 e toda a linha iPhone 14 — recebem o iOS 27, mas não têm acesso à inteligência visual nem aos demais recursos do Apple Intelligence.

No iPad, o recurso exige chip M1 ou superior (ou A17 Pro no iPad mini). No Mac, qualquer modelo com Apple silicon é compatível. A inteligência visual também funciona no Vision Pro.

A inteligência visual funciona em português?

O Apple Intelligence opera em português do Brasil desde março de 2025, com o iOS 18.4. Recursos como tradução, identificação de objetos e leitura de texto pela câmera funcionam no idioma.

A Siri AI, porém, será lançada em inglês no iOS 27. Ela é a versão mais avançada da assistente, responsável pelas respostas contextuais e buscas na web dentro do modo Siri da Câmera. A Apple confirmou que o português está na lista de idiomas previstos, mas não divulgou uma data para a expansão. Enquanto a Siri AI não chega ao português, parte das funcionalidades da inteligência visual pode operar com limitações — sobretudo nas respostas a perguntas complexas e nas análises nutricionais.