Inteligência visual no iOS 27: como usar a câmera do iPhone para capturar informações

Inteligência visual no iOS 27: modo Siri no app Câmera identifica objetos, traduz textos e sugere ações práticas no iPhone (MacRumors)
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Publicado em 8 de setembro de 2026 às 09h11.
Apontar a câmera do iPhone para um cardápio em outro idioma e receber a tradução na tela, ou fotografar um rótulo de alimento e saber se ele tem muito açúcar, são tarefas que o iOS 27 agora possibilita com um único gesto.
A Apple trouxe a inteligência visual (Visual Intelligence) para dentro do app Câmera, em um modo chamado Siri, que fica ao lado das opções de foto e vídeo. O recurso analisa o que a câmera enquadra e oferece respostas e ações práticas — de importar eventos para o Calendário a criar passes digitais no Wallet.
A inteligência visual já existia em versões anteriores do iOS, mas ficava escondida atrás do botão Camera Control ou de atalhos na Central de Controle. Com o iOS 27, ela ganha destaque no app que mais pessoas abrem no dia a dia.
O acesso ao modo Siri no app Câmera funciona de duas formas:
Quem tem um iPhone 16 ou posterior também pode manter pressionado o botão Camera Control na lateral do aparelho. O atalho abre o app Câmera direto no modo Siri, sem precisar deslizar entre os modos.
A Siri no modo visual analisa a cena enquadrada e sugere ações com base no que identifica. Com a integração à Siri AI — a versão mais avançada da assistente, lançada no iOS 27 — perguntas complexas sobre o que a câmera vê são respondidas com informações da internet, sem depender do ChatGPT como acontecia antes.
Os recursos se dividem entre funcionalidades que já existiam e novidades do iOS 27. Os recursos mantidos de versões anteriores são:
A integração com a Siri AI amplia o alcance das respostas. Fotografar um objeto dispara uma análise que pode incluir buscas na web, e o usuário pode fazer perguntas de acompanhamento sobre a mesma imagem. Alguns exemplos práticos:
Todas as consultas feitas pela inteligência visual ficam salvas no app Siri, onde podem ser revisitadas com opções de retenção de um mês, um ano ou por tempo indeterminado.
A inteligência visual exige hardware com suporte ao Apple Intelligence. O requisito mínimo é o iPhone 15 Pro (chip A17 Pro) ou posterior. Os modelos compatíveis são:
Modelos anteriores ao iPhone 15 Pro — incluindo o iPhone 15 e toda a linha iPhone 14 — recebem o iOS 27, mas não têm acesso à inteligência visual nem aos demais recursos do Apple Intelligence.
No iPad, o recurso exige chip M1 ou superior (ou A17 Pro no iPad mini). No Mac, qualquer modelo com Apple silicon é compatível. A inteligência visual também funciona no Vision Pro.
O Apple Intelligence opera em português do Brasil desde março de 2025, com o iOS 18.4. Recursos como tradução, identificação de objetos e leitura de texto pela câmera funcionam no idioma.
A Siri AI, porém, será lançada em inglês no iOS 27. Ela é a versão mais avançada da assistente, responsável pelas respostas contextuais e buscas na web dentro do modo Siri da Câmera. A Apple confirmou que o português está na lista de idiomas previstos, mas não divulgou uma data para a expansão. Enquanto a Siri AI não chega ao português, parte das funcionalidades da inteligência visual pode operar com limitações — sobretudo nas respostas a perguntas complexas e nas análises nutricionais.