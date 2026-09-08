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2026 ainda tem 5 feriados nacionais até o fim do ano; veja as datas e possíveis emendas

Quatro datas cairão em uma segunda ou sexta-feira e poderão garantir fins de semana prolongados para os trabalhadores

Feriados: em 2026, trabalhador terá mais quatro feriados prolongados (Freepik)

Feriados: em 2026, trabalhador terá mais quatro feriados prolongados (Freepik)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 08h47.

Última atualização em 8 de setembro de 2026 às 09h43.

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O calendário de 2026 ainda tem cinco feriados nacionais até o fim do ano. Após a Independência do Brasil, celebrada nesta segunda-feira, 7, a próxima folga nacional será o Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.

A data cairá em uma segunda-feira e formará um fim de semana prolongado. O mesmo acontecerá com o feriado de Finados, em 2 de novembro, também celebrado em uma segunda-feira.

Veja os próximos feriados nacionais de 2026:

  • 12 de outubro, segunda-feira: Nossa Senhora Aparecida;
  • 2 de novembro, segunda-feira: Finados;
  • 15 de novembro, domingo: Proclamação da República;
  • 20 de novembro, sexta-feira: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;
  • 25 de dezembro, sexta-feira: Natal.

Quais feriados ainda terão emenda em 2026?

Dos cinco feriados nacionais restantes, quatro cairão junto ao fim de semana. As datas de 12 de outubro e 2 de novembro serão celebradas em uma segunda-feira, enquanto 20 de novembro e 25 de dezembro cairão em uma sexta-feira.

Esses feriados poderão formar períodos de três dias de descanso para quem não trabalha aos sábados e domingos. Como as datas já estarão ligadas ao fim de semana, não será necessário emendar um dia útil.

A única exceção será o feriado da Proclamação da República, em 15 de novembro, que cairá em um domingo e não alterará a jornada da maioria dos trabalhadores.

Quando será o próximo feriado nacional?

O próximo feriado nacional de 2026 será o Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro. A data, que também marca o Dia das Crianças, cairá em uma segunda-feira.

Setembro não terá outros feriados nacionais. Algumas cidades e estados, no entanto, podem ter feriados locais durante o mês.

Quais são os próximos pontos facultativos?

O calendário de 2026 também prevê três pontos facultativos para os órgãos e servidores públicos federais:

  • 28 de outubro, quarta-feira: Dia do Servidor Público federal;
  • 24 de dezembro, quinta-feira: véspera do Natal, após as 13 horas;
  • 31 de dezembro, quinta-feira: véspera do Ano-Novo, após as 13 horas.

O ponto facultativo não obriga empresas privadas, governos estaduais ou prefeituras a suspenderem o expediente. Cada administração ou empregador pode decidir se concede a folga.

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