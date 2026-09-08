2026 ainda tem 5 feriados nacionais até o fim do ano; veja as datas e possíveis emendas

Feriados: em 2026, trabalhador terá mais quatro feriados prolongados (Freepik)
Repórter
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 08h47.
Última atualização em 8 de setembro de 2026 às 09h43.
O calendário de 2026 ainda tem cinco feriados nacionais até o fim do ano. Após a Independência do Brasil, celebrada nesta segunda-feira, 7, a próxima folga nacional será o Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.
A data cairá em uma segunda-feira e formará um fim de semana prolongado. O mesmo acontecerá com o feriado de Finados, em 2 de novembro, também celebrado em uma segunda-feira.
Veja os próximos feriados nacionais de 2026:
Dos cinco feriados nacionais restantes, quatro cairão junto ao fim de semana. As datas de 12 de outubro e 2 de novembro serão celebradas em uma segunda-feira, enquanto 20 de novembro e 25 de dezembro cairão em uma sexta-feira.
Esses feriados poderão formar períodos de três dias de descanso para quem não trabalha aos sábados e domingos. Como as datas já estarão ligadas ao fim de semana, não será necessário emendar um dia útil.
A única exceção será o feriado da Proclamação da República, em 15 de novembro, que cairá em um domingo e não alterará a jornada da maioria dos trabalhadores.
O próximo feriado nacional de 2026 será o Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro. A data, que também marca o Dia das Crianças, cairá em uma segunda-feira.
Setembro não terá outros feriados nacionais. Algumas cidades e estados, no entanto, podem ter feriados locais durante o mês.
O calendário de 2026 também prevê três pontos facultativos para os órgãos e servidores públicos federais:
O ponto facultativo não obriga empresas privadas, governos estaduais ou prefeituras a suspenderem o expediente. Cada administração ou empregador pode decidir se concede a folga.