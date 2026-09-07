Prédio de luxo de Santa Catarina terá robô que pegar elevador sozinho para fazer entregas

Buscar uma encomenda na portaria pode virar uma tarefa do próprio prédio. Em um empreendimento de luxo em construção no litoral de Santa Catarina, um robô autônomo será responsável por receber pequenos volumes na recepção, chamar o elevador e seguir sozinho até a porta do apartamento.

A solução será adotada no Edify One, empreendimento em construção na Meia Praia, em Itapema (SC). Depois que a equipe do condomínio receber e liberar o pedido, o volume será colocado em um compartimento do equipamento, que fará o percurso até a unidade indicada.

Integrado aos elevadores, o robô poderá circular entre os pavimentos sem acompanhamento humano. Após concluir a entrega, retornará à base para aguardar uma nova solicitação.

A proposta é reduzir a necessidade de moradores descerem até a portaria e limitar a circulação de entregadores e outros terceiros nas áreas residenciais.

“Em um empreendimento de altíssimo padrão, tecnologia precisa resolver uma necessidade real do morador. Levar uma encomenda da recepção até um apartamento é uma tarefa operacional e repetitiva”, afirma Luiz Feitosa, sócio do Edify One e especialista em mercado imobiliário com 35 anos de atuação no setor.

Segundo ele, quando a entrega pode ser feita de forma autônoma, reduzimos a circulação de terceiros no prédio e aumentamos a privacidade dentro da área residencial. "Ao mesmo tempo, a equipe continua disponível para aquilo que realmente exige atenção, decisão e atendimento personalizado”, diz.

Robôs de entrega começam a sair das ruas

Os robôs autônomos de entrega ficaram mais conhecidos por aplicações em ambientes externos, como campi, centros logísticos e operações de última milha. Agora, também começam a aparecer em usos internos e residenciais.

Segundo estudo da MarketsandMarkets, o mercado mundial de robôs de entrega deve passar de US$ 800 milhões em 2025 para US$ 3,24 bilhões em 2030. A projeção representa crescimento médio anual de 32,4% no período.

No caso do Edify One, o equipamento será usado apenas dentro do condomínio e dependerá da liberação inicial da equipe da recepção antes de iniciar cada entrega.

Prédio terá 45 pavimentos e apartamentos de até R$ 54 milhões

O robô será uma das tecnologias incorporadas ao projeto do edifício.

Segundo informações fornecidas pelo empreendimento, o Edify One terá segurança monitorada por inteligência artificial, infraestrutura para automação residencial e carregadores para veículos elétricos nas vagas privativas.

O projeto também prevê geradores dimensionados para atender todo o edifício e um sistema Building Maintenance Unit (BMU), utilizado para operações de limpeza e manutenção da fachada.

O prédio terá ainda heliponto homologado e fachada ventilada.

Localizado na frente-mar da Meia Praia, o empreendimento terá 45 pavimentos, 32 mil m² de área construída e 68 apartamentos.

As unidades terão entre 264 m² e 966 m² de área privativa, com quatro a seis suítes. Os preços informados pela empresa variam de R$ 14 milhões a R$ 54 milhões.

O Valor Geral de Vendas (VGV) estimado é de R$ 650 milhões. De acordo com o último levantamento divulgado pelo empreendimento, 40% das unidades estavam vendidas.

Projeto tem Neymar Pai entre os sócios

O Edify One terá 2,7 mil m² destinados a áreas de lazer distribuídas em dois pavimentos.

O projeto prevê piscina de transbordo de frente para o mar, piscina aquecida, spa, sauna, sala de massagem, academia panorâmica, wine room, pub, salões de festas, sala de jogos, espaços infantis e área para animais de estimação.

Entre os sócios do empreendimento está a NR Sports, empresa de Neymar Pai.

A entrega do edifício está prevista para dezembro de 2028. Até lá, a promessa é que parte da rotina operacional do condomínio já esteja preparada para acontecer sem que um funcionário precise acompanhar cada deslocamento — inclusive quando a tarefa for simplesmente levar um pacote até a porta.