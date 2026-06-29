Tradução simultânea por IA: o que já funciona em fones, óculos e celulares

Tradução simultânea por IA: fones, óculos e celulares já convertem conversas entre idiomas com diferentes graus de precisão e autonomia (Meta/Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 29 de junho de 2026 às 08h22.
Manter uma conversa em um idioma que não se domina deixou de ser um pesadelo com o avanço da inteligência artificial (IA). A tradução simultânea por IA já opera em fones de ouvido, óculos inteligentes e celulares com latência de poucos segundos.
Apple, Samsung, Google e Meta integraram o recurso a produtos com base de milhões de usuários — só os óculos Ray-Ban Meta superaram 7 milhões de unidades vendidas em 2025. O avanço permite manter conversas entre idiomas sem intérprete, com limitações que variam de acordo com o dispositivo.
A tradução simultânea por IA converte a fala de uma pessoa para outro idioma em tempo real. O microfone capta a voz, um modelo de reconhecimento automático de fala (ASR) transforma o áudio em texto, a tradução interpreta o sentido na língua de destino e um sintetizador reproduz o resultado, seja em áudio ou em texto.
A maior parte desse trabalho não acontece no fone ou nos óculos. Os vestíveis captam áudio e entregam o resultado, mas o processamento pesado fica a cargo do celular pareado ou de servidores na nuvem, logo, a qualidade da tradução varia conforme a velocidade da internet e o silêncio do ambiente.
Ainda assim, o Live Translation dos AirPods, da Apple, roda no próprio iPhone, sem enviar dados para servidores externos, o que traz um diferencial de privacidade para a empresa. Na Samsung, o Live Translate exige conexão de rede e login na conta Samsung. O Google Translate com o modelo Gemini processa na nuvem, mas funciona com qualquer fone Bluetooth conectado a um celular Android.
Viajantes são os primeiros beneficiados. Em guichês de imigração, hotéis, restaurantes e comércio local, o celular com app de tradução transcreve a conversa para os dois lados. Profissionais em reuniões de negócios com parceiros estrangeiros usam fones com canal dividido — um para cada participante — para manter contato visual enquanto a IA processa a fala.
Em feiras internacionais, óculos com legendas projetadas na lente permitem conversar com expositores de idiomas diferentes sem reconfigurar o dispositivo a cada troca. Palestras e cursos em língua estrangeira ganham com o modo ouvinte dos fones, que entrega a tradução contínua no ouvido enquanto o usuário acompanha o palestrante.
O recurso também atende equipes de trabalho distribuídas por países de línguas diferentes e profissionais de saúde que precisam se comunicar com pacientes estrangeiros em consultas e emergências.
Os fones são o formato mais acessível para tradução bilateral. O áudio traduzido chega direto ao ouvido, o que mantém as mãos livres. Em modelos com canal dividido, cada pessoa usa um fone, fala no próprio idioma e ouve a tradução do interlocutor. Alguns modelos:
Os óculos se dividem em dois formatos de tradução: áudio (o resultado é reproduzido por alto-falantes nas hastes) e visual (legendas projetadas na lente em realidade aumentada). O formato visual reduz o conflito de dois áudios simultâneos — o da fala original e o da tradução —, o que torna o uso em conversas longas mais confortável.
O modelo mais conhecido dessa categoria é o Ray-Ban Meta, em que o usuário ativa a tradução com o comando "Hey Meta, iniciar tradução ao vivo" e ouve o resultado pelos alto-falantes nas hastes. Uma transcrição aparece no app Meta AI no celular. Os idiomas disponíveis incluem inglês, francês, italiano, espanhol, português e alemão, com suporte offline para idiomas com pacote baixado no aparelho. A câmera integrada traduz textos visuais, como placas e cardápios, e reproduz o resultado em áudio. A segunda geração dos óculos oferece até 8 horas de bateria, por R$ 3.899 no Brasil.
Outra opção é o Intelligent Eyewear, que vem com Gemini integrado, fabricado com as marcas de armações Gentle Monster e Warby Parker. A primeira versão é de áudio, sem tela na lente, com tradução ao vivo que reproduz a voz e a entonação do falante. O lançamento está previsto para o segundo semestre de 2026.
O celular é o dispositivo que mais tem saídas para tradução por IA, porque reúne microfone, alto-falante, tela e processador num aparelho já comum para a maioria dos usuários. Entre os que já vêm com tradução simultânea nativa, estão: