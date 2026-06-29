Tecnologia

Tradução simultânea por IA: o que já funciona em fones, óculos e celulares

Recursos da Apple, Samsung, Google e Meta já convertem conversas entre idiomas em tempo real, mas precisão e número de línguas suportadas variam conforme o dispositivo

Tradução simultânea por IA: fones, óculos e celulares já convertem conversas entre idiomas com diferentes graus de precisão e autonomia (Meta/Divulgação)

Tradução simultânea por IA: fones, óculos e celulares já convertem conversas entre idiomas com diferentes graus de precisão e autonomia (Meta/Divulgação)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 29 de junho de 2026 às 08h22.

Manter uma conversa em um idioma que não se domina deixou de ser um pesadelo com o avanço da inteligência artificial (IA). A tradução simultânea por IA já opera em fones de ouvido, óculos inteligentes e celulares com latência de poucos segundos.

Apple, Samsung, Google e Meta integraram o recurso a produtos com base de milhões de usuários — só os óculos Ray-Ban Meta superaram 7 milhões de unidades vendidas em 2025. O avanço permite manter conversas entre idiomas sem intérprete, com limitações que variam de acordo com o dispositivo.

O que é a tradução simultânea por IA

A tradução simultânea por IA converte a fala de uma pessoa para outro idioma em tempo real. O microfone capta a voz, um modelo de reconhecimento automático de fala (ASR) transforma o áudio em texto, a tradução interpreta o sentido na língua de destino e um sintetizador reproduz o resultado, seja em áudio ou em texto.

A maior parte desse trabalho não acontece no fone ou nos óculos. Os vestíveis captam áudio e entregam o resultado, mas o processamento pesado fica a cargo do celular pareado ou de servidores na nuvem, logo, a qualidade da tradução varia conforme a velocidade da internet e o silêncio do ambiente.

Ainda assim, o Live Translation dos AirPods, da Apple, roda no próprio iPhone, sem enviar dados para servidores externos, o que traz um diferencial de privacidade para a empresa. Na Samsung, o Live Translate exige conexão de rede e login na conta Samsung. O Google Translate com o modelo Gemini processa na nuvem, mas funciona com qualquer fone Bluetooth conectado a um celular Android.

Para quem serve a tradução simultânea por IA

Viajantes são os primeiros beneficiados. Em guichês de imigração, hotéis, restaurantes e comércio local, o celular com app de tradução transcreve a conversa para os dois lados. Profissionais em reuniões de negócios com parceiros estrangeiros usam fones com canal dividido — um para cada participante — para manter contato visual enquanto a IA processa a fala.

Em feiras internacionais, óculos com legendas projetadas na lente permitem conversar com expositores de idiomas diferentes sem reconfigurar o dispositivo a cada troca. Palestras e cursos em língua estrangeira ganham com o modo ouvinte dos fones, que entrega a tradução contínua no ouvido enquanto o usuário acompanha o palestrante.

O recurso também atende equipes de trabalho distribuídas por países de línguas diferentes e profissionais de saúde que precisam se comunicar com pacientes estrangeiros em consultas e emergências.

Produtos com tradução simultânea por IA

Fones de ouvido com tradução simultânea por IA

Os fones são o formato mais acessível para tradução bilateral. O áudio traduzido chega direto ao ouvido, o que mantém as mãos livres. Em modelos com canal dividido, cada pessoa usa um fone, fala no próprio idioma e ouve a tradução do interlocutor. Alguns modelos:

  • AirPods Pro 3 (Apple): O Live Translation usa o app Traduzir do iPhone e requer Apple Intelligence ativada em um iPhone 15 Pro ou posterior com iOS 26. Todo o processamento roda no aparelho, sem envio para servidores. Com suporte para inglês, francês, alemão, português do Brasil e espanhol, a ativação ocorre ao apertar as hastes dos dois fones ou por comando de voz para a Siri. O recurso também funciona nos AirPods Pro 2 e AirPods 4 com cancelamento de ruído ativo. Custam R$ 2.700 no site da Apple;
  • Galaxy Buds4 Pro (Samsung): Usam o app Intérprete do Galaxy AI e funcionam com celulares da linha Galaxy S24 em diante. O modo Ouvinte traduz palestras e conversas, enquanto o Live Translate opera durante chamadas pelo app Samsung Phone — incluindo ligações para telefones fixos, sem que a outra pessoa precise de qualquer app. A Samsung suporta 22 idiomas e opção de download para tradução offline. Custam R$ 1.900 no site da Samsung;
  • Google Translate com qualquer fone Bluetooth: em dezembro de 2025, o Google abriu a tradução ao vivo para qualquer fone Bluetooth conectado a um celular Android. O sistema usa o modelo Gemini 2.5 Flash Native Audio, que processa a fala de ponta a ponta e preserva o tom e a cadência do falante. São mais de 70 idiomas suportados. A expansão para iOS está prevista para 2026.

Óculos inteligentes com tradução em tempo real

Os óculos se dividem em dois formatos de tradução: áudio (o resultado é reproduzido por alto-falantes nas hastes) e visual (legendas projetadas na lente em realidade aumentada). O formato visual reduz o conflito de dois áudios simultâneos — o da fala original e o da tradução —, o que torna o uso em conversas longas mais confortável.

O modelo mais conhecido dessa categoria é o Ray-Ban Meta, em que o usuário ativa a tradução com o comando "Hey Meta, iniciar tradução ao vivo" e ouve o resultado pelos alto-falantes nas hastes. Uma transcrição aparece no app Meta AI no celular. Os idiomas disponíveis incluem inglês, francês, italiano, espanhol, português e alemão, com suporte offline para idiomas com pacote baixado no aparelho. A câmera integrada traduz textos visuais, como placas e cardápios, e reproduz o resultado em áudio. A segunda geração dos óculos oferece até 8 horas de bateria, por R$ 3.899 no Brasil.

Outra opção é o Intelligent Eyewear, que vem com Gemini integrado, fabricado com as marcas de armações Gentle Monster e Warby Parker. A primeira versão é de áudio, sem tela na lente, com tradução ao vivo que reproduz a voz e a entonação do falante. O lançamento está previsto para o segundo semestre de 2026.

Celulares com tradução simultânea nativa

O celular é o dispositivo que mais tem saídas para tradução por IA, porque reúne microfone, alto-falante, tela e processador num aparelho já comum para a maioria dos usuários. Entre os que já vêm com tradução simultânea nativa, estão:

  • Samsung Galaxy AI: o modo Live Translate traduz chamadas telefônicas em tempo real pelo app Samsung Phone, em que o usuário fala em português e a pessoa do outro lado ouve a tradução em voz sintetizada, sem precisar de smartphone ou app. Já o modo Intérprete divide a tela do celular ao meio para conversas presenciais, com transcrição e áudio para ambos os lados. Os dois recursos suportam português do Brasil e funcionam nos celulares da linha Galaxy S24 em diante.
  • Apple Live Translation: com o iOS 26, a Apple integrou tradução ao vivo ao Mensagens, ao FaceTime, às ligações telefônicas e ao app Traduzir. No FaceTime, legendas traduzidas aparecem em tempo real e, em ligações pelo Telefone, a tradução é reproduzida em voz para o interlocutor. Todo o processamento ocorre no iPhone, sem envio de dados para a nuvem.
  • Google Translate com Gemini: o Translate opera em celulares Android e iOS. No Android, o modo de tradução ao vivo usa o Gemini 3.5 Live Translate para conversas contínuas, com suporte a mais de 70 idiomas e detecção automática da língua do interlocutor. O Listening Mode permite segurar o celular no ouvido como em uma ligação convencional, sem fones. No Google Meet, a tradução funciona em reuniões com múltiplos idiomas.
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