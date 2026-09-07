Tecnologia

Qual smartphone tem a melhor bateria? Líder do ranking dura 23 horas

Ranking do GSMArena mostra avanço das baterias de silício-carbono; OnePlus 15 lidera lista dominada por marcas chinesas e apenas um modelo ocidental no top 10

OnePlus 15: smartphone tem melhor bateria, segundo ranking (Divulgação/Fundo gerado por IA/Exame)

OnePlus 15: smartphone tem melhor bateria, segundo ranking (Divulgação/Fundo gerado por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 10h51.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreSmartphones
Saiba mais

Pela primeira vez, um smartphone se aproximou de um dia inteiro de uso intenso e combinado sem precisar de tomada.

É o que mostra o ranking mais recente do GSMArena, site especializado que testa bateria de forma padronizada em todos os aparelhos que avalia, combinando chamadas telefônicas, navegação na web, reprodução de vídeo e jogos em uma única pontuação: o "Active Use Score".

Segundo o site, a adoção mais ampla de baterias de silício-carbono (Si/C) ao longo de 2025 mudou o patamar de autonomia da indústria — e o ranking histórico da publicação passou a ser dominado quase inteiramente por modelos lançados neste ano.

OnePlus lidera, com quase um dia inteiro de uso ativo

O topo do ranking é ocupado pelo OnePlus 15, com pontuação de 23h07min no Active Use Score. Na segunda posição está o Oppo Find X9 Pro, seguido pelo iQOO 15, em terceiro lugar.

Segundo o GSMArena, quase todos os aparelhos do topo da lista são modelos topo de linha (flagships) — reflexo do fato de que as baterias de silício-carbono ainda têm custo elevado e não chegaram às faixas de entrada e intermediária do mercado.

Chineses dominam categorias específicas

Além do ranking geral, o GSMArena também destaca líderes em testes específicos. Em duração de chamada, os melhores desempenhos vieram do Realme GT 8 Pro e do próprio iQOO 15, com o Xiaomi 17 Pro Max também se destacando nessa categoria. Já em navegação na web, o pódio ficou entre o Oppo Find X9 Pro, o iQOO 15 e o Realme GT 7.

Nokia lança celular com bateria que dura 40 dias e funciona como powerbank

Para reprodução de vídeo, o iQOO 15 aparece como "campeão indiscutível", segundo o site, com o Realme GT 8 Pro, o Xiaomi 17 Pro Max e o Find X9 Pro também com números expressivos.

Menções honrosas e o único ocidental no topo

Completando as posições de destaque, a nubia Z80 Ultra, a nubia RedMagic 11 Pro e o Poco F8 Ultra ocupam a sétima, oitava e nona colocações, com pontuações equilibradas em todas as categorias testadas.

Já a décima posição, segundo o GSMArena, ficou empatada entre dois aparelhos de perfis bem diferentes: o Honor Magic8 Lite, um modelo mais acessível, e o iPhone 17 Pro Max — único representante ocidental a aparecer entre os líderes de autonomia deste ano, ainda que fora do ranking histórico geral de todos os tempos.

O ranking

  1. OnePlus 15 — 23h07min
  2. Oppo Find X9 Pro
  3. iQOO 15
  4. Realme GT 8 Pro
  5. Xiaomi 17 Pro Max
  6. Realme GT 7
  7. nubia Z80 Ultra
  8. nubia RedMagic 11 Pro
  9. Poco F8 Ultra
  10. Honor Magic8 Lite / iPhone 17 Pro Max (empate)
Acompanhe tudo sobre:SmartphonesBaterias
Próximo

Mais de Tecnologia

Como os gamers viraram a principal aposta da Intel para 'resgatar' o mercado de PCs

Como criar atalhos no iOS 27 só descrevendo o que você quer, sem saber programar

China aprova quase 300 normas para tecnologia, indústria e segurança

iPhone 18 no Brasil é um dos mais caros do mundo — mas não é o campeão

Mais na Exame

Brasil

Vai chover hoje em São Paulo? Como será o domingo após temporal causar alagamentos na capital

Esporte

NFL inova no calendário e programa partidas em quase todos os dias da semana em 2026

Negócios

Como esta fintech brasileira quer acabar com códigos, senhas e etapas extras nos pagamentos online

Mercado Imobiliário

Spa e academia a 250 metros de altura: Senna Tower terá dois andares só de 'wellness'