Qual smartphone tem a melhor bateria? Líder do ranking dura 23 horas

Pela primeira vez, um smartphone se aproximou de um dia inteiro de uso intenso e combinado sem precisar de tomada.

É o que mostra o ranking mais recente do GSMArena, site especializado que testa bateria de forma padronizada em todos os aparelhos que avalia, combinando chamadas telefônicas, navegação na web, reprodução de vídeo e jogos em uma única pontuação: o "Active Use Score".

Segundo o site, a adoção mais ampla de baterias de silício-carbono (Si/C) ao longo de 2025 mudou o patamar de autonomia da indústria — e o ranking histórico da publicação passou a ser dominado quase inteiramente por modelos lançados neste ano.

OnePlus lidera, com quase um dia inteiro de uso ativo

O topo do ranking é ocupado pelo OnePlus 15, com pontuação de 23h07min no Active Use Score. Na segunda posição está o Oppo Find X9 Pro, seguido pelo iQOO 15, em terceiro lugar.

Segundo o GSMArena, quase todos os aparelhos do topo da lista são modelos topo de linha (flagships) — reflexo do fato de que as baterias de silício-carbono ainda têm custo elevado e não chegaram às faixas de entrada e intermediária do mercado.

Chineses dominam categorias específicas

Além do ranking geral, o GSMArena também destaca líderes em testes específicos. Em duração de chamada, os melhores desempenhos vieram do Realme GT 8 Pro e do próprio iQOO 15, com o Xiaomi 17 Pro Max também se destacando nessa categoria. Já em navegação na web, o pódio ficou entre o Oppo Find X9 Pro, o iQOO 15 e o Realme GT 7.

Para reprodução de vídeo, o iQOO 15 aparece como "campeão indiscutível", segundo o site, com o Realme GT 8 Pro, o Xiaomi 17 Pro Max e o Find X9 Pro também com números expressivos.

Menções honrosas e o único ocidental no topo

Completando as posições de destaque, a nubia Z80 Ultra, a nubia RedMagic 11 Pro e o Poco F8 Ultra ocupam a sétima, oitava e nona colocações, com pontuações equilibradas em todas as categorias testadas.

Já a décima posição, segundo o GSMArena, ficou empatada entre dois aparelhos de perfis bem diferentes: o Honor Magic8 Lite, um modelo mais acessível, e o iPhone 17 Pro Max — único representante ocidental a aparecer entre os líderes de autonomia deste ano, ainda que fora do ranking histórico geral de todos os tempos.

O ranking