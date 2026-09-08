Aposta da Europa contra os EUA e China em IA, Mistral é avaliada em US$ 24 bilhões

A Mistral, startup francesa de inteligência artificial (IA), levantou 3 bilhões de euros (cerca de US$ 3,5 bilhões) em rodada liderada pela Samsung Electronics, elevando sua avaliação para mais de 21 bilhões de euros — cerca de US$ 24 bilhões.

A empresa descreveu o aporte como a maior rodada de capital já concluída por uma companhia de tecnologia europeia. Participaram também o Scaleup Europe Fund, apoiado pela União Europeia, e a PSG Equity, já investidora da empresa.

O novo valor é quase o dobro dos 11,7 bilhões de euros em que a Mistral havia sido avaliada há um ano, em rodada liderada pela holandesa ASML.

Uma alternativa 'não americana, não chinesa'

Fundada há três anos, a Mistral se posiciona como alternativa europeia a rivais como OpenAI e Anthropic, capitalizando o interesse crescente por "IA soberana" fora do eixo Estados Unidos-China. A empresa aposta em modelos de peso aberto (open-weight), diferente da abordagem mais fechada de parte dos concorrentes americanos.

Arthur Mensch, fundador e CEO da Mistral, disse à CNBC que os recursos vão ampliar a infraestrutura computacional da empresa, incluindo data centers próprios — parte da estratégia para depender menos de capacidade de terceiros. Segundo ele, a receita recorrente anual da empresa deve superar US$ 1 bilhão neste ano. "Estamos muito confiantes de que essa captação também vai acelerar o crescimento em 2027", disse.