Focus: mercado reduz projeção do IPCA de 2026 pela 2ª semana seguida

Analistas do mercado consultados pelo Banco Central diminuíram a expectativa do IPCA em 2026, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 7.

A projeção da Selic para 2026 ficou estável em 13,75%.

A expectativa do PIB em 2027 foi mantida em relação à última semana, enquanto a projeção do dólar para 2026 também permaneceu estável.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 caiu de 5,01% para 5,00%, na segunda queda semanal seguida.

Para 2027, a expectativa subiu de 4,28% para 4,29%, na quarta alta semanal consecutiva.

Em 2028, a projeção ficou em 3,80%, estável há seis semanas. Para 2029, a estimativa permaneceu em 3,50%, patamar mantido há 53 semanas.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 subiu de 1,92% para 1,93%, interrompendo duas semanas seguidas de queda.

Em 2027, a projeção ficou estável em 1,50%. Para 2028, a estimativa caiu de 1,98% para 1,96%. Já para 2029, a previsão seguiu em 2,00%, patamar mantido há 77 semanas.

Selic

Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa para a Selic em 13,75%.

Em 2027, a projeção permaneceu em 12%.

A estimativa também ficou estável em 10,50% em 2028 e seguiu em 10% para 2029.

Câmbio

Os economistas mantiveram a expectativa para a cotação do dólar em 2026 em R$ 5,20.

Para 2027, a projeção permaneceu em R$ 5,30.

Em 2028, a estimativa também ficou em R$ 5,30. Em 2029, a projeção caiu de R$ 5,36 para R$ 5,35.